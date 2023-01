„Jak si to může dovolit?“ Babiš na Hradě sekl Fialu. A dal výzvu

reklama

Lidé se jej podle něj na prezidentskou volbu neptali. „Jsme se fotili, samozřejmě přišli z různých částí naší země. Bylo to fajn. Hlavně jsem chtěl vědět, jak dlouho budu čekat, takže tři hodiny – a já jsem na to zvědav, jak to bude probíhat v dalších dnech, protože určitě lidé jsou v práci, takže ti, kteří nejsou z Prahy, asi přijedou v sobotu. Tak to bude asi peklo. A přemýšlím, že bych napsal panu prezidentovi, jestli to nechce prodloužit aspoň do neděle, protože o to bude velký zájem. Ty klenoty nebyly vystavené už pět let. A já jsem měl v programu, kdybych se stal prezidentem, že bych to vystavoval o svátcích, ale možná je potřeba přemýšlet o trvalé nějaké výstavě. Viděl jsem tam samozřejmě armádu, hlídají to. Ale zaznamenal jsem názor pana primátora, že by byl pro trvalou výstavu, já bych byl taky pro, ale potom je to otázka i nákladů a organizace,“ podotkl Babiš, že by to byla větší atrakce pro miliony turistů.

SPD dnes uvedlo, že v druhém kole nepodpoří vládního kandidáta. Co se týče Babiše, neřekli ani ano, ani ne. Bude Babiš usilovat o přímou podporu od hnutí SPD? „Potkal jsem se s panem předsedou, on mě informoval, že to musí projednat předsednictví a že dnes mi oznámí nějaké rozhodnutí,“ řekl Babiš, že jej ještě neví, neboť se nedíval do mobilu.

Babiš se dnes neúčastní schůze Poslanecké sněmovny, jež se týká hlasování o nedůvěře vládě. Proč tam není a půjde až na hlasování? „Cokoliv udělám, tak je to problém. Vy jste spekulovali o tom, že ta schůze je kvůli prezidentské kampani, to není. Já jsem ani nepodepsal to svolání schůze, a pokud bych tam byl, tak by to mohlo být takové, že tam chci mluvit. A určitě bych měl co říct. Na to hlasování tam chci být, budu tam na něj,“ sdělil dále Babiš. Vláda je podle něj u vesla rok a nevyhodnotila ani program, ani programové prohlášení vlády. „V minulosti se svolávaly mimořádné schůze kvůli Čapímu hnízdu a vymyšlenému únosu mého syna, tyhle nesmysly. Takže já si myslím, že je to schůze k věci. Naši poslanci mají co říct. Myslím si, že je to důležité, aby občané slyšeli, co říká opozice, se kterou se vláda bohužel nebaví,“ sdělil Babiš.

„Vypadá to ale, že za vás tu kampaň vedou vaši místopředsedové v té Sněmovně,“ poznamenala pak jedna z novinářek, na což Babiš odvětil: „Nevím, já jsem se s nimi nedomlouval, neměl jsem s nikým žádný kontakt, nevím, kdo tam vystupuje.“

Babiš se vyjádřil i ke svým billboardům, které vytáhl před druhým kolem prezidentských voleb a které jsou terčem kritiky, že jde o strašení lidí válečným konfliktem. To Babiš odmítl. „Pan Pavel se vyjádřil, že trvalý mír je iluze. A já nechci mít trvalý mír iluzí. Já chci mít trvalý mír. A my ho tady máme od druhé světové války a v podstatě je pro mě neakceptovatelné, aby někdo uvažoval o tom, že bude v Evropě válka. Pan premiér v rozhovoru ve vícerech médiích řekl, že jsme ve válce. My nejsme ve válce. Já nechci válku, já chci mír. A kdybych se dostal na Hrad, tak bych inicioval jednání s těmi prezidenty, kteří do toho mají co říct. A to jsou samozřejmě určitě Zelenskyj, určitě V4, Erdogan, lídři Evropy a americký prezident Biden, kterého nedávno prezident Macron navštívil a mluvil s ním o těchto věcech. Takže určitě bych byl aktivní, a pokud by byla dobrá vůle, já věřím tomu, že by byla dobrá vůle... Vždyť my jsme po druhé světové válce založili OSN proto, aby nebyly války,“ sdělil Babiš.

„Nesouhlasím s panem Pavlem, který říká, že my jsme malá země a že my nemůžeme nic. To není o velikosti země, to je o těch osobnostech. A i osobnosti z malých zemí můžou prosazovat věci, a pokud mají na to i možnosti a kontakty a schopnosti, tak proč bychom to nemohli dělat,“ pokračoval Babiš. Reportérka se následně Pavla zastala, že Pavel rovněž nechce válku. „Naše vláda opakovaně říkala, že jsme ve válce. Pan premiér to říkal. Pan Pavel je kandidát pana premiéra, je kandidát této vlády. Pan premiér se vyjádřil, že téměř dva miliony hlasů, které jsem já dostal, jsou nějaký nedemokratický občané, že jsou to občané druhé kategorie... A tak dále. To bylo hrozné. Já vůbec nechápu, jak si může dovolit urážet tyto lidi, kteří mě volili. A stále opakovat ty nesmysly, že jsem nedemokratický. Tak ať mi někdo řekne, za období, co já jsem byl ve vládě, co jsem udělal nedemokratického,“ sdělil Babiš. Válku podle svých slov nechce, proto je nutné hovořit o míru.

Jeho hlavními programy, jak uvedl v závěru, jsou pomáhat lidem a bojovat za to, aby skončila válka. Když se snažila reportérka Respektu přimět Babiše k tomu, aby odpověděl na otázku, že není v rukách prezidenta zavést zemi do války, Babiš odpověděl toto: „Válku nechci. Kandidát na prezidenta Petr Pavel rozumí armádě. On má hezký knír, jak říkal pan prezident. To je asi tak všechno, čemu rozumí. A pro Českou republiku neudělal vůbec nic. Nepotřebuji se k němu vyjadřovat a nepotřebuji komentovat, co je na sítích. Já jsem to jasně řekl a už nemám k tomu co říct.“

