Facebook je profízlovaný až na půdu. Zakázaný Konvička promluvil

Český entomolog a kritik islámu Martin Konvička podle svých slov přišel o profil na sociální síti Facebook, který měl 11 let a sledovanost něco pod 20 000 sledujících. „Mají to tam kluci leftardští pevně v rukou. Nemíním se s tím vůbec vytáčet, mazání stránek holt k fašismu patří,“ komentoval to Konvička na konkurenční síti X.

Podle dalšího příspěvku, dle kterého Konvička požádal o přezkoumání, prý stránka „porušovala zásady komunity týkající se nebezpečných organizací a jedinců“. Konvička dodal, že na Facebooku sice je, ale pod přezdívkou. A také že zůstával zejména právě kvůli správě této stránky. „Zůstával jsem tam dílem z nostalgie, dílem kvůli adminování stránky. Ale asi odtama vypadnu - proč je pomáhat živit? Stejně jsou ty ‚bezpečné a přátelské‘, tj. bubliny vytvářející, sítě jen zlo,“ poznamenal.

f.y.i.

Přišel jsem na facebooku definitivěně o stránku "Martin Konvička" (těsně pod 20 000 sledujících), která přežila od roku 2014. Mají to tam kluci leftardští pevně v rukou.

Nemíním se s tím vůbec vytáčet, mazání stránek holt k fašismu patří.

Slava! — Martin Konvička (@konva333) July 7, 2025

Si sem jen něco uložím

(Na FB pořád ještě jsem, byť pod aliasem, což je k ničemu - zůstával jem tam dílem z nostalgie, dílem kvůli adminování stránky. Ale asi odtama vypadnu - proč je pomáhat živit? Stejně jsou ty "bezpečné a přátelské", tj. bubliny vytvářející, sítě jen zlo). pic.twitter.com/wOlMIM5vBZ — Martin Konvička (@konva333) July 7, 2025

Konvička tvrdí, že na stránce už reálně žádnou činnost proti islámu nevyvíjel. „Jen si čtu zprávy, občas něco přepostnu, nebo použiju (něčí) grafiku. Dávno mám jiné starosti. I proto je fantastické, že se pořád snažej škodit. Asi ty blížící se volby,“ odhadl.

Protože už žádnou reálnou činnost nevykonávám - jen si čtu zprávy, občas něco přepostnu, nebo použiju (něčí) grafiku. Dávnomám jiné starosti.

I proto je fantastické, že se pořád snažej škodit. Asi ty blížící se volby. — Martin Konvička (@konva333) July 7, 2025

Konvičkova případu už si všimla Společnost pro ochranu svobody projevu. „Martinu Konvičkovi zrušil FB populární profil. Další příklad toho, že s unijním DSA zde cenzura (na rozdíl od USA) roste a přestože FB nerespektuje povinnosti uložené mu DSA (vysvětlit konkrétní důvod, nabídnout možnost přezkoumání člověkem), Evropská komise nekoná. Naopak vyhrožuje sítím, které tak restriktivní nejsou,“ komentuje SOSP a na smazání profilu upozornila také Český telekomunikační úřad.

Martinu Konvičkovi zrušil FB populární profil. Další příklad toho, že s unijním DSA zde cenzura (na rozdíl od USA) roste a přestože FB nerespektuje povinnosti uložené mu DSA (vysvětlit konkrétní důvod, nabídnout možnost přezkoumání člověkem), Evropská komise nekoná. Naopak… https://t.co/YTVvadk1IS — Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) July 7, 2025

Konvička byl politicky aktivní zejména v době velké migrační krize, nicméně facebookovou skupinu Islám v České republice nechceme založil již v roce 2009. Ta měla v roce 2016 přes 163 000 členů, ale byla následně zablokována Facebookem z důvodů údajně nenávistného chování. Konvička kandidoval do Poslanecké sněmovny za Blok proti islámu. Za své výroky proti islámu byl také několikrát vyšetřován policií a stíhán.

Ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz Martin Konvička poznamenal, že „síť je profízlovaná a proudávaná až na půdu“.

Důvodem smazání jeho profilu byl stručný komentář k obrázkům veřejně známých osobností, které popsal jako „dnešní válečnící s Ruskem“. Jejich aktivitu shrnul veršem z nacisty oblíbené písně Horst Wessel Lied „die fahne hoch“. Česky „vlajku vzhůru“. Podle Konvičky se jejich válečnické úsilí skutečně podobá těmto aktivitám.

Zrušení profilu jej prý v zásadě nijak nebolí. Větší smutek mu přivodilo zrušení jeho profilu osobního, kde skutečně zmizelo několik let jeho osobní historie s texty a fotografiemi, stejně jako jeho kontakty. Toho se dočkal v čase covidové krize.

„Je to samozřejmě smutné, co se z té sítě stalo. Z toho, co byl normální občanský komunikátor, si Facebook svými zásahy sám vyrobil džungli,“ poznamenává.

Dnes podle něj sledujeme zvyšování aktivity všech udavačů a oznamovatelů. „Přiznivci vládní koalice a loajalisté jsou s tím samozřejmě spokojeni, ale ono je to doběhne taky,“ domnívá se docent Konvička.

