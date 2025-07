Dny rozhodnutí. Vidlák rozsekl volební „kdo s kým proti komu“

Dane, tak jste veřejně vyzval Roberta Šlachtu k jednání o společném postupu ve volbách. On se vám vysmál, že takhle se to nedělá. Nebylo by moudřejší za ním sjet do Pohořelic s nějakou domácí uzeninou, položit na stůl lahev domácího prosecca a jednat jako mezi Moraváky?



Byl to poslední pokus. Chtěl jsem mít čisté svědomí, že jsem pro spojení udělal všechno. Robertu Šlachtovi jsem nikdy neřekl jediné křivé slovo, nikdy jsem nekomentoval naše předchozí jednání, ani jsem nekomentoval jeho tiskové konference, kde vysvětloval voličům, proč s námi do spojenectví jít nemůže. Prostě jsem naposledy deklaroval, že dveře jsou otevřené. Odpověď Roberta Šlachty jsem pochopil a myslím, že ji pochopili i voliči. Hlasy pro Přísahu jsou vyhozené oknem.



Vy to máte rozjeté se Sociální demokracií. Tam odešly zbytky liberálního křídla a zbytky zbytků budou demonstrovat proti spojení s vámi. Nebojíte se, že Jana Maláčová pod vlivem tohoto tlaku „cukne“?



Jana Maláčová není žádné ořezávátko. Naše jednání jdou hezky, je vidět, že s odchodem všech těch Petříčků a Pocheů na ni naopak tlaku ubylo. SOCDEM je najednou zase strana pracujících lidí, myslím, že si vydechla i jejich členská základna, protože k žádnému masovému exodu členů nedošlo. Odešli jen ti, kteří nechtěli, aby se SOCDEM mohla ještě někdy vrátit k původnímu smyslu své politické existence.

Jednání probíhají a výsledek bude znám již záhy.

Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 91% Věřím, že nebyly 5% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5888 lidí



Na dovolené ke mně doputovala informace, že jednáte s Jindřichem Rajchlem a jeho PRO. Prý jsou nespokojení s umístěním na kandidátkách SPD. Když se vás ptaly Seznam Zprávy, trochu jste je odbyl. Čili: Jak to vypadá?



O jejich nespokojenosti jsem také ledacos zaslechl. Ale u nás platí to, co jsem řekl i Seznam Zprávám. Nejprve musí být rozvod a pak teprve mohou být nové námluvy. Nebudeme nikomu ve čtyřmanželství s SPD dělat milence či zadní vrátka. Jsem ochotný „dělat marnotratnému synovi otce a čekat, až se poučený vrátí ze světa“ a radovat se pak z jeho návratu víc než z deseti spravedlivých, ale čekám na něj u svého prahu, kde jsem se poslední rok staral, aby náš politický svět byl v pořádku.



Podcasteři Michal Půr a Tomáš Jirsa v Insideru dumali nad Stačilo!. Že prý Sociální demokracie vás trochu „vypere“ a budete přijatelnější. Ale že BIS jistě „s něčím přijde“. Co vy na to?



Tak samozřejmě, že BIS s něčím přijde. S nějakou čučkařskou hloupostí. Nedej Bože, že by voliči začali volit jinak a náš světový lídr by se musel vrátit do Brna a opět se věnovat barmským ženám. Ale nehodlám si kazit prázdniny. Věci jsou tak jak jsou. Mým úkolem je udělat dobrou volební kampaň a udělat maximum, aby žádné vlastenecké hlasy nepropadly.



Jinak, řeší se údajný skandál kolem Filipa Turka, který měl ubližovat bývalé partnerce. Máte z tohoto problému politické konkurence radost?



Vy myslíte tu nemilou příhodu, kdy si partnerka po dvaceti letech vzpomněla, že se jí vztah s Turkem vlastně nelíbil a trpěla v něm? Myslím si o tom asi totéž, co o Čapím hnízdě nebo o vyšetřování SPD za plakát s „chirurgem z dovozu“. Mimochodem, to je první znak nastupující totality. Politický boj se nevede politickými prostředky, ale zatahují se do něj soudy a orgány činné v trestním řízení.

Fotogalerie: - K výpadku proudu

Zajímavé je, že ve stejné době mééédiím nevadí bitcoiny, kampelička ani Dozimetr. A právě díky tomuto dvojímu metru to Fiala prohraje a prohraje tak, jak si to teď ještě nedovede představit.



Na globální scéně nejprve americký ministr obrany zarazil dodávky zbraní Ukrajině a následně Donald Trump sdělil, že zbraně Ukrajině dodá, protože je nespokojený s přístupem Vladimira Putina. Jak to chápete?



Jak vidno, není pro USA zase tak snadné se z této války vyvléknout bez toho, aby to po Afghánistánu byla další porážka. Na Ukrajině je ještě dost lidí, které je možné poslat na smrt, takže ještě se ten hořký konec dá chvíli oddalovat. Ale jinak si nemyslím, že se (kromě další hory mrtvých) na výsledku něco změní. Jak řekl nedávno Mark Rutte, samotné Rusko vyrábí asi čtyřikrát víc munice než státy NATO dohromady. A on je u zdroje, tak to musí vědět. Ve válce se vítězí převahou, nikoliv oběťmi. Nějak se nám otočily role. Západ jde do války systémem „nás mnógo“ a Rusové zatím staví zbrojní fabriky a chrlí válečný materiál, co to jen jde.



Léto si dalo přestávku, slyšíme. Je zima. On ten socialistický vtip říká, že socialistické zemědělství má čtyři nepřátele: Jaro, léto, podzim a zimu. Nicméně, sklizeň není ohrožena?



Od roku 2020 sleduju, že každý rok ubývá počet horkých tropických dní i nocí a naopak přibývá deště. Naši klimatičtí alarmisté si kvůli tomu museli vymyslet nový termín „zelené sucho“, protože příroda už nijak vyprahle nevypadá. Letos poprvé jsem na jižní Moravě zažil ve žních týden, který v kuse propršel. Toho se lidé naposled báli v osmdesátých letech, že by jim mohla propršet dovolená. Letos je obilí zralé, ale sklízet se nezačalo, protože do toho prší a ještě minimálně týden to vypadá, že bude pršet dál. Kvalita půjde dolů, ale nemusíte mít strach, pšenice zlevní, protože se zvýšily kvóty na dovoz z Ukrajiny. Naopak, hnojiva se zdraží.

Proti mokrému obilí zemědělci bojovat umějí, ale bojovat proti našemu ministrovi Výbornému, který vítá dovozy z ciziny, proti tomu se bojuje těžko.

Fotogalerie: - Exkreman



Pokud jde o potraviny, tak v případě povolenek ETS 2 se řeší primární dopady: Doprava a bydlení. Kalkuloval vlastně už někdo dopady na ceny potravin?



Samozřejmě, že to na ceny potravin dopadne. Ty přece za poslední roky zdražily nejvíc a tvrdošíjně se jejich ceny drží vysoko. Sice by mohly být levnější, kdyby nás hytlermarkety nebraly na hůl a nechovaly se tu jak Braniboři v Čechách, ale náklady na produkci i zpracování rostou, protože každá potravina objede půl Evropy, než se dostane na prodejní pult a bez elektriky se kuře špatně porcuje a dává do vaničky s celofánem.

Pokud nám dají voliči důvěru, emisní povolenky projdou jen přes naše politické mrtvoly. Raději odejít z EU, raději změnit všechno, než tohle dopustit. Lidé u nás by se neměli bát, že chceme změnu, ale naopak toho, že žádná změna nebude.



Eva Holubová dělá reklamu na Kaufland. Jak se vám daná reklama líbí?



Jestli si Kaufland myslí, že více zaujme konzumenty Evou Holubovou než nějakou sličnou vnadnou modelkou, je jim přáno. Ale třeba je to nový trend a uvidíme Evu i v reklamě na nové elektroauto. Já samozřejmě nejsem marketér, ale vlastně se mi líbí ta přímočarost, kdy vám Kaufland skrze Evu Holubovou ukáže, jakou kvalitu si v jeho prodejnách kupujete.