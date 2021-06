„Jaká smažka? Do auta bouchal, ale nepoškodil ho!“ Přátelé Romů v akci. A „rasistické Česko“

reklama

Anketa Považujete policejní zákrok vůči mrtvému teplickému Romovi za chybný? Ano, zákrok byl chybný 2% Ne, zákrok byl v pořádku 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 133 lidí

Sama policie říká, že se o žádného George Floyda nejedná. „Zákrok proti několikanásobnému recidivistovi, který pod vlivem OPL demoloval auta ve svém okolí a nedbal žádných výzev policistů, proběhl v souladu se zákonem a neměl žádnou souvislost s úmrtím zemřelého. Potvrdila to soudní pitva,“ informovala a vypustila video, kde je vidět, jak se muž pod vlivem omamných látek válí po zemi, řve a následně mlátí do auta.

Žádný „český Floyd“. Zákrok proti několikanásobnému recidivistovi, který pod vlivem OPL demoloval auta ve svém okolí a nedbal žádných výzev policistů, proběhl v souladu se zákonem a neměl žádnou souvislost s úmrtím zemřelého. Potvrdila to soudní pitva. https://t.co/JLMvFEOZ0F — Policie ČR (@PolicieCZ) June 21, 2021

Zde můžete vidět, co předcházelo zákroku policie, která přijela na oznámení občanů. pic.twitter.com/lU7wcTVftx — Policie ČR (@PolicieCZ) June 21, 2021

Za práci policie už se postavil ministr vnitra Jan Hamáček, policisté, kteří zákrok provedli, mají jeho plnou podporu. „Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí počítat s tím, že policie zasáhne. Hlavně díky práci policistů a policistek jsme v první desítce nejbezpečnějších zemí světa,“ vyjádřil se na twitteru.

Zasahující policisté mají mou plnou podporu. Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí počítat s tím, že @PolicieCZ zasáhne. Hlavně díky práci policistů a policistek jsme v první desítce nejbezpečnějších zemí světa. https://t.co/vM3ACjj7UL — Jan Hamáček (@jhamacek) June 21, 2021

Psali jsme: „Oni ho udusí.“ „No a?“ „Co no a?“ Zfetovaný Rom pokousal policistu. Zemřel

Publicista Martin Weiss ovšem dodal, že Floyd právě byl zdrogovaný recidivista, stejně jako mladý muž z Teplic.

„Žádný Floyd, ale zdrogovaný recidivista, odmítá paralelu se smrtí Američana George Floyda policie.“



Floyd byl zdrogovaný recidivista. — Martin Weiss (@no_amount) June 21, 2021

Psali jsme: VIDEO Žádný „český Floyd“. Policie zveřejnila, co prováděl před zadržením zemřelý Rom

Ovšem kdo závěrům pitvy nevěří, je aktivista a někdejší kandidát Pirátů na senátora Tomáš Tožička, který měl kandidovat právě v Teplicích. „Dokud nebude zbrklá pitva potvrzena nezávislým mezinárodním konciliem, je prohlášení policie naprosto nedůvěryhodné,“ tvrdí a dodává: „Ano, viděl a mám i fotku toho auta, do kterého bouchal, aniž by ho nějak poškodil. Je otázka, jestli by to bylo na přestupek. Ale teď se tu bavíme o smrti člověka a o tom, zda ji způsobila nekompetentnost a brutalita Policie ČR.“

Dokud nebude zbrklá pitva potvrzena nezávislým mezinárodním konciliem, je prohlášení @PolicieCZ naprosto nedůvěryhodné. https://t.co/OPiZ480YSk — Tomáš Tožička (@Tomas_Tozicka) June 21, 2021

Ano, viděl a mám i fotku toho auta, do kterého bouchal, aniž by ho nějak poškodil. Je otázka, jestli by to bylo na přestupek. Ale teď se tu bavíme o smrti člověka a o tom, zda ji způsobila nekompetentnost a brutalita @PolicieCZ — Tomáš Tožička (@Tomas_Tozicka) June 21, 2021

Právě o smrt teplického Roma se Tožička přel se sociologem Vojtěchem Bednářem. „Pokud jsem to pochopil správně, policie zpacifikovala smažku, který následně svému předávkování podlehl a jen proto nebude stát před soudem, kam by jinak patřil,“ vyjádřil se Bednář. „Používat slova jako smažka o někom, o kom to zatím řekla jen policie, je dost neurvalé. Říkat klečení na krku zpacifikání je zrůdné. Možná stojí před nějakým soudem teď, ale jestli nějaký takový je, budeš to před ním mít dost těžké," mínil Tožička.

„Pán byl (zjevně) pod vlivem, ničil cizí majetek, byl zpacifikován... Policie je orgán veřejné moci, měli bychom jí věřit, protože nás chrání právě před takovými. Ne ji podrážet,“ namítl Bednář, ale Tožička se nedal: „Nevíme, kolik ničil aut a zda vůbec. Tomu na videu neudělal nic. A i kdyby udělal, byl zásah tří policistů naprosto neadekvátní. A teď je třeba vyšetřit, zda se nedopustili trestného činu.“ A ještě dodplnil: „Policii nevěřím, právě proto, že je nástrojem veřejné moci – té vládnoucí...“

V profilu máš, že jsi psycholog. Používat slova jako smažka o někom, o kom to zatím řekla jen policie, je dost neurvalé. Říkat klečení na krku zpacifikání je zrůdné. Možná stojí před nějakým soudem teď, ale jestli nějaký takový je, budeš to před ním mít dost těžké. — Tomáš Tožička (@Tomas_Tozicka) June 21, 2021

OK.

Nevíme, kolik ničil aut a zda vůbec. Tomu na videu neudělal nic. A i kdyby udělal, byl zásah tří policistů naprosto neadekvátní. A teď je třeba vyšetřit, zda se nedopustili trestného činu.

Policii nevěřím, právě proto, že je nástrojem veřejné moci – té vládnoucí... — Tomáš Tožička (@Tomas_Tozicka) June 21, 2021

Kromě Tožičky se vyjádřil také komentátor Deníku Referendum, Petr Bittner. Je zhrozen. „Ta lehkost, s jakou tu dospělí lidé s právem volit či vychovávat děti považují vliv drog na ani za polehčující okolnost, ale dokonce za ospravedlnění zabití, mě naplňuje hrůzou, jaký ještě režim si tu jednou taková morálně zdegenerovaná společnost dobrovolně nastolí,“ napsal na facebooku.

A případu už si všiml aktivista z neziskové organizace Human Rights Watch, Andrew Strohlein. „To video je otřesné. Policista mu klečel na krku celou věčnost, i když byl muž v poutech a znehybněný. A z konverzace okolostojících také mrazí,“ odkazuje se Strohlein na názorovou výměnu mezi mužem a ženou, kdy muž komentuje hrozbu, že se narkoman udusí „No a?“

„Bohužel, vzhledem k hluboce zakořeněnému rasismu v této zemi s ním budou mnozí souhlasit a tuto brutalitu obhajovat,“ povzdychává si Strohlein, kterého s Českem pojí vystudovaná Masarykova univerzita.

The conversation of bystanders is also chilling…



Woman: “They’re smothering him.”



Man: “Yeah, so?”



Woman: “What do you mean, ‘Yeah, so?’”



Man: “That’s their job.”



-



Sadly, given deeply ingrained racism in the country, many will agree with him & defend this brutality. — Andrew Stroehlein (@astroehlein) June 21, 2021

Psali jsme: Tak a hotovo. Pavel Novotný se vztekal a bude znova: ODS se ozvala Do Evropského mírového nástroje by ČR měla do r. 2027 vložit zhruba 2,2 miliardy Je tu prý indická mutace. Prymula navrhuje reakci: Urychlit druhé dávky Zpráva o extrémismu: Píše se v ní hlavně o SPD. Hrad zaslal připomínky, ale vnitro je ignorovalo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.