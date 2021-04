,,Jako dítě mě srazil cyklista." Poslankyně ANO šla proti většině

reklama

Bezpečnou vzdálenost pro předjíždění cyklistů, která má platit od července, navrhla uzákonit skupina poslanců v čele s Petrem Dolínkem z ČSSD. Nově by tam, kde je to možné, musel řidič auta míjet cyklistu ve vzdálenosti 1,5 metru. V oblastech s omezenou rychlostí jízdy na 30 kilometrů v hodině by stačila metrová vzdálenost. Dolínek změnu zdůvodnil bezohledností některých řidičů vůči cyklistům. Podle Milana Poura (ANO) podobná úprava platí v Německu, ve Francii nebo ve Španělsku.

Schvalování předcházela poměrně bouřlivá diskuse.

„Víme, že v některých státech to není řešeno pouze vzdáleností, ale úpravou rychlosti. I to by možná bylo jedním z řešení, ale myslím si, že pro tuto situaci, v jaké jsme, je asi lépe zvolit ten odstup vzdálenosti a doufejme, že to povede k většímu pocitu bezpečí, k více zodpovědnému chování ze strany motoristů a tudíž i k menšímu množství kolizí a nehod, byť jsem si také vědoma, že ta vymahatelnost je velmi limitovaná. A jak už jsem říkala, je mnoho situací v našich životech, které bychom nemuseli vůbec upravovat nějakou právní normou. Je mnoho situací a je mnoho věcí, které bychom vlastně mohli upravit jenom prostou vzájemnou ohleduplností a nekonfliktním chováním. Tady ta právní úprava patří mezi ně, ale s politováním – zkrátka ty zkušenosti cyklistů, ty zkušenosti těch, kteří se pohybují, těch, kteří se cítí být zranitelní – vzhledem k tomu množství kolizí si myslím, že je namístě zkrátka takovouto právní úpravu přijmout,“ poznamenala například Helena Langšádlová za TOP 09.

Své pak řekla i poslankyně za ANO Helena Válková. „I já se vztekám, používám úmyslně tohoto lidového výrazu, když jedu v Praze za nějakým cyklistou, včera se mi to zrovna stalo ve večerních hodinách. Musím říci, že to bylo dost náročné. Stává se mi to i o víkendech. Tak prostě přibrzdím a tu minutku počkám, nedá se nic dělat. Ale myslím si, že ten cyklista – i když se chová třeba někdy ne úplně tak, jak my řidiči bychom potřebovali – si zaslouží to, abychom byli ohleduplní. A myslím, že každý tento krok, včetně toho, který jsme tady diskutovali a ještě budeme diskutovat, až budeme schvalovat vratku ze Senátu 624, třeba terapeutické programy – to jsou pro agresivní řidiče všechno ty správné kroky tím směrem, že i Česká republika patří spíše na západ, než na východ. Takže apelace na naše řidiče bez toho, že bychom to měli zakotvené v právním řádu, si myslím, že je marná,“ podotkla.

Vzpomínku z dětství pak přidala poslankyně za hnutí ANO Zuzana Ožanová. „Já patřím vlastně k těm odpůrcům, co se týče předjíždění cyklistů. Prosím vás, buďme střídmí v legislativě. Jestliže v legislativě je již něco zakotveno, nedávejme to tam znovu. Již teď je tato situace řešitelná. A prosím vás, agresivní řidič není jenom řidič motorového vozidla, ale i řidič jízdního kola. Prosím vás, jako malé dítě jsem byla sražena. Ale ne autem, ale cyklistou, který byl agresivní a vjel na dětské hřiště. Prosím vás, není to vyvážené. Za mě je třeba stanovovat ty povinnosti vyváženě. Máme tady ještě chodce. Podle mě jsou podstatně zranitelnějšími účastníky silničního provozu než cyklisté. Prosím vás, hlavně již se to dá řešit. Ano, i já jsem se tak jako kolegyně Válková pokusila zrovna o víkendu předjet cyklisty. Měla jsem problém. Jeli vedle sebe a zabrali celou cestu. Já jsem je ve své podstatě nemohla předjet, protože mi to vůbec neumožnili. Tak kdo byl v té chvíli agresivní? Já, nebo ti cyklisté, kteří prostě nedodržovali pravidla silničního provozu a měli jet za sebou?“ ptala se Ožanová. „Prosím vás, pokud je někdo hlupák, tak je jedno, co řídí,“ dodala.

„Když tady bylo řečeno, že vedle agresivního řidiče může být agresivní i řidič kola nebo ten, kdo jede na kole, může být asi agresivní i chodec, to je pravda. Ale my musíme pohlížet na to přiměřeně, co ovládá v tu chvíli ten člověk. Když máme agresivního řidiče s autem, tak samozřejmě může napáchat výrazně více škod, než když se nám pohybuje na silnici agresivní řidič na kole nebo chodec. Takže určitě asi všichni víme, že může být agresivní chodec, cyklista i řidič auta. Ale určitě všichni také vnímáme, že ten, který řídí auto nebo dokonce nějaké silnější auto nebo náklaďák, tak pokud se chová agresivně, tak může napáchat výrazně víc škod. My všichni víme, že je tady nějaká právní úprava. Ale ještě jednou říkám, kdyby ta právní úprava byla dostatečně aplikována, kdyby byla respektována, tak tady dneska nikdo s tímto návrhem nestojí,“ oponovala Langšádlová.

Poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (za KDU-ČSL) prosadil následně také odebrání dvou bodů řidičům, kteří by neoprávněně parkovali na místech pro zdravotně postižené. Sněmovna na návrh Čižinského umožnila také odtah všech vozidel, která neoprávněně stojí na chodníku. Týká se to také kol a koloběžek, které bývají odhozeny na pražských chodnících. Sněmovna také v podstatě zakázala provozování tzv. pivních kol.

Lidovec Marian Jurečka naopak neprosadil změnu, aby krajské úřady mohly zakázat tranzitní jízdu kamionů nad 12 tun po silnicích 2. a 3. tříd. Podobný návrh se někteří poslanci pokoušeli prosadit už před rokem v rámci jiné novely, která měla zakázat kamionům předjíždění v denních hodinách na dálnicích. Jurečka prosadil alespoň zvýšení sankce ze 30.000 na 100.000 korun pro řidiče kamionů, kteří by odmítli převážení vozidla. Dolní komora rovněž umožnila sanitním vozům s hmotností nad 3,5 tuny, aby se mohly vracet po dálnici na základnu v případě nutnosti rychleji než 90km rychlostí. Držitelům řidičského oprávnění skupiny B1 umožnila Sněmovna s ohledem na unijní úpravu řízení terénních čtyřkolek bez stanovení jakéhokoli limitu výkonu motoru. Neschválila naopak zvýšení rychlosti jízdy v dálničních tunelech z 80 na 110 kilometrů v hodině. Původním cílem novely byla pouze snaha umožnit strážníkům, aby mohli pokutovat na místě nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích. Nyní mohou strážníci pouze postoupit podezření z takového přestupku do správního řízení. Vyhrazené jízdní pruhy slouží zejména pro jízdu autobusů, vozidel policie, zdravotnických záchranářů, hasičů a dalších složek záchranného systému.

