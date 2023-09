„Jaký cyp v Praze to vymyslel?“ Byli jsme v Orlové, nejhorším místě v zemi, a tohle tam zažili

reklama

„Já tady zažila mládí, první lásky, první trápení. Mám prostě Orlovou ráda. A kdo o ní řekne, že je to ,díra', tak se s ním budu přinejmenším přít," říká Andrea. „Jsme druhý, první nejhorší je Praha. Však ten největší bordel máte v Praze. Tak si hleďte svýho," směje se pán v baru Bruno. Takové klidné odpovědi dostávám, když se ptám obyvatel Orlové, jestli si myslí, že je jejich město opravdu nejhorším místem v republice. Tak pojďme dál...

Mše a balada o pokutách

Ve vzhledném kostele Narození Panny Marie se zrovna konala svatá mše u příležitosti 800 let založení města. „U počátku města před osmi sty lety stáli polští benediktini. V té nejisté době vyrostla ve světici Anežka Česká. Dnešní doba také není snadná a jednoduchá. Ve společnosti roste napětí. Obklopují nás zprávy o válce na Ukrajině, škrtech v rozpočtu a drahotě. Netřeba být šiřiteli negativismu, naopak je důležité ve spojení s Kristem rozdávat naději," řekl mimo jiné aktuálně jmenovaný ostravsko-opavský biskup Martin David. Následovaly svaté přijímání a sběr milodarů.

První zmínka o Orlové pochází opravdu z listiny vratislavského biskupa Vavřince z roku 1223, ale tehdy se celá lokalita nazývala Sal, tedy sůl. A je třeba říct, že někteří mají tohle bývalé hornické město opravdu rádi jako sůl - jako sůl nad zlato - a fakt, že se o něm píše jako o „nejhorší adrese v zemi", je hodně drásá. Se starostkou Orlové Lenkou Brzyszkowskou o tom zveřejníme zanedlouho rozhovor, ale stačí se jen podívat na stránky města. Jedna rubrika se třeba jmenuje Lepší Orlová.

A tak se od radnice na Starém náměstí vydám do útrob tohoto bezmála třicetitisícového města. A hned narazím na městského strážníka, jak dává chlapíkovi na kole pokutu za jakýsi přestupek. „Kokot jeden," odplivne si hoch o kousek dál a hodí účtenku do koše. Kolem dosti ohyzdných budov se dostanu do zámeckého parku. První cedule hlásá zákaz odhazování odpadků, hlučného projevu a konzumace alkoholu na veřejných místech pod pokutou 10 000, druhá zakazuje sypání smetí pod pokutou 50 000 korun. Jen pár kroků a samé pokuty.

Anketa o „hnusném městě"

„Nejsem odsud, takže mi to je jedno," sdělí mi barmanka ve zmíněném baru Bruno. Tak začíná anketa na téma „hnusné město", s níž si tady mezi bývalými horníky koleduju o přesdržku. „Je to asi tím, že tady nemáme vlakové nádraží a možná divadlo. Ale je to blbost. Neměnila bych," podotkne servírka v podniku Koulovna. Na jeho terase zaslechnu politickou rozpravu, která končí slovy: „My toho Babiša můžeme volit jak chceme, ale přes Prahu to neprojde!"

„Jaký cyp v Praze to vymyslel? Rozhodují o tom lidi, co tady nikdy nebyli," roztrpčí se Petr, správce jednoho z místních objektů. Nutno dodat, že podle slovníku pochází slovo cyp z okolí Ostravy a Karviné a původně se jednalo o označení hornického učně. Jde o hanlivou narážku pro nemotoru, troubu, ale i o vulgární označení mužského přirození. Jako vysloužilý havíř má Petr co na mysli, to na jazyku. Je hrdý na dostatek sportovišť a dětských koutků, štve ho, jak se všichni představitelé města postavili k možné rekonstrukci letního koupaliště. Zatím chátrá za plotem a je opravdu pro ostudu. Má z něj vzniknout volnočasový areál.

„Když se tady zeptáš starších lidí, tak ti každý řekne, že za komunistů bylo líp. O Fialovi nikdo neřekne nic dobrého. A všechny s**e, jak si u nás Ukrajinci začínají vyskakovat. Tady jsou slušný, protože vědí, že by jinak dostali přes hubu," začne mě seznamovat s náladami místních. „Jsme nejbohatší republika na světě. Třicet let se tady krade a pořád je co," přidá vtip k lepšímu.

Žebříček obcí

A podle čeho je Orlová nejhorší adresou v zemi? Jde o průzkum společnosti Obce v datech, který posuzuje skoro tři desítky parametrů kvality života ve všech obcích s rozšířenou působností v České republice. Společnost Obce v datech, jak se píše na stejnojmenných stránkách, vznikla jako „účelový start-up pro realizaci konkrétního produktu - vývoje indexu kvality života a souvisejících derivátů prostřednictvím automatizovaného zpracování big dat". Nejvyšší hodnocení 10 mají v průzkumu Říčany a na druhém místě za nimi je se známkou 8,9 Praha. Na konci této „hitparády" jsou s nulou Karviná a Orlová. Nicméně takhle to dopadlo už několikrát.

„Podle hodnocení sedmdesáti datových zdrojů devětadvaceti indexů vychází Orlová jako nejhorší město ze všech 206 obcí s rozšířenou působností," napsal ParlamentnímListům.cz jednatel společnosti Obce v datech Jan Havránek. „Já ano, mnohokrát. A vy?" Odpověděl na otázku, jestli tam někdy byl, ke které nás inspirovali obyvatelé Orlové. Důkazem, že tam byl reportér ParlamentníchListů.cz je tento článek a přiložená fotogalerie. K mínění, že jsou „hroznější díry" v republice, připsal: „Vaše mínění je vaše věc. Každý si může myslet cokoliv a žít ve městě, které mu vyhovuje. Subjektivní vnímání osob nehodnotíme."

Metodika konstrukce celkového skóre kvality života je verifikována společností Deloitte Česká republika, která poskytuje služby v oblasti auditu, daní, konzultingu a tak dále. „Metodika hodnocení vychází z konstrukce celkového skóre kvality života založených na přístupech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizace spojených národů (OSN) k porovnávání kvality života a dalších matematicko-statistických nástrojích. Projekt staví indexy kvality ve třech pilířích – zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání a vztahy a služby. Tedy čím lepší výsledek, tím lepší situace v těchto pilířích a následně i celkové umístění," sdělila Alžběta Honsová ze zmíněné společnosti s tím, že více informací je na stránkách projektu.

Na těch stránkách se vám podle navolené důležitosti některých parametrů jako dostupná zdravotní péče a dobrý zdravotní stav obyvatel a pár anonymních údajů o sobě jako věk objeví obec, která se pro vás hodí nejlépe. Reportér PL se ve své náročnosti nezapřel, protože mu vyšla úplně nejlepší obec v Česku, tedy Říčany. Ale podivení zůstává, protože miluje Beroun a nyní i Orlovou.

Chudák Orlová a Cimrman

Orlová se dělí na čtyři části. Město, Lazy, Poruba, Lutyně. Dříve tady bylo několik dolů, které se postupně zavíraly. Podle některých má město špatnou pověst i kvůli ovzduší, ale nemůže za to, protože jde o splodiny, doslova „s****y", z Polska. Právě hornická minulost zdejšího regionu by se prý měla v podobných žebříčcích kvality života zohlednit. Na webu Operačního programu Spravedlivé transformace se píše, že je na Moravskoslezský kraj vyčleněno skoro devatenáct miliard korun a vyčerpána nula. Nutno však dodat, že je tento „program zaměřený na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech" určen pro období 2021 až 2027.

„Máme tady cikánský Stínadla. Zajdi se podívat večer na Slezskou ulici v Porubě, tam si užiješ vzrůšo," radí mi kdosi v Koulovně. Lokalita vypadá už ve dne docela dobrodružně. Tady jsou z okna vyházené kupy prken, támhle sedí v křesílcích před barákem sousedé a pálí jednu cigaretu od druhé. Prý je to tam večer „plné gangů". Vzrůšo ale zažívám večer v ulici U Centra nedaleko opravdového centra Orlové. Večer tam postává skupinka Romů, následně na ně vlítnou policajti a začnou jednoho po druhém fotit. „Podezření na drogy," odvětí lakonicky jeden muž zákona, když se zeptám na důvod. On se naopak zeptá, jestli jsem odtud. Když odmítavě zakroutím hlavou, podotkne: „Tak to buďte rád!"

Všude ve městě je však znát, jak to nelichotivé hodnocení místní trápí. Být však radními a obyvateli Orlové, tak tuhle „špatnou pověst" naopak obrátím v přednost. Mohly by se konat turistické zájezdy do „slezské díry", v hospodách by se čepovalo „ultrahnusné pivo" a po městě by chodili průvodci ukazující „největší hnus v nejhorší sloji republiky". Prostě to vzít po Cimrmanovsku. A proč ne, když se třeba v moravské metropoli pořádaly pod patronátem tamního turistického informačního centra komentované prohlídky s názvem „Nejhnusnější místa v Brně" anebo turisté před válkou na Ukrajině tak hojně navštěvovali Černobyl, což je teda hodně velký „humus".

