„Jděte už s Babišem do prd*le!“ Pekarová v ČT cupovala šéfa ANO, TOP 09 se tím pak chlubila. Jenže náraz!

„Všechno má své meze a slušnost toho chování by měla být na všech stranách. Jak na těch příznivcích, tak těch odpůrcích. A tady je důležité také říci, jak se chová pak také ten politik. A já v kůži pana Babiše bych určitě nepoužívala takovou, nečastovala bych odpůrce takovými nadávkami, jako že jsou to nacisté a fašisté, neoznačila bych takto voliče svých konkurentů, kterých je víc než dva miliony, čehož se on dopouštěl, a možná i na jiných mítincích, kde to nemáme zdokumentované, používá podobné věci a ve své podstatě jako přilévá oleje do ohně. To je z toho, z těch záznamů, které různě kolují i po internetu, dost patrné. A myslím si, že on ve své podstatě se chová podle toho starého známého přísloví: Kdo seje vítr, sklízí bouři,“ uvedla šéfka TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová ve vysílání ČT24.

Její slova následně sdílela na svém twitterovém profilu TOP 09. „Andrej Babiš označuje své odpůrce za nacisty a fašisty podle vzoru diktátora Putina a pak na oko vyzývá ke klidu na obou stranách. To on ale rozdmýchává nenávist. Politika by měla být vedena v mezích slušného chování. Do toho má ale bohužel Andrej Babiš hodně daleko,“ napsala topka.

Andrej Babiš označuje své odpůrce za nacisty a fašisty dle vzoru diktátora Putina a pak na oko vyzývá ke klidu na obou stranách. To on ale rozdmýchává nenávist.



Politika by měla být vedena v mezích slušného chování. Do toho má ale bohužel Andrej Babiš hodně daleko. pic.twitter.com/wn1A1ckMU2 — TOP 09 (@TOP09cz) August 8, 2022

A dočkala se reakcí. „Bez ohledu na Babiše, vy sami jste tu každého, kdo nesouhlasil s covidovými opatřeními, a každého, kdo se odmítl očkovat, označovali za ruské dezinformátory, šváby, ruskou kolonu a tak dále. Naprosto nesmyslně. Můžete si s Andrejem podat ruce,“ uvádí například jeden z diskutérů.

„Sami jste rozdmýchávali nenávist, jen přes jiné téma, a vy sama jste nezvedla ruku, tehdy k podpoře dobrovolného očkování a ochrany před šikanou lidí, kteří vakcínu odmítnou,“ zaznělo z dalších úst.

„Jděte už s Babišem do prdele, vládní strano. Nenávist osm let rozpoutáváte vy, TOP 09 ze všech nejvíc, neštítíte se ničeho, ani zneužít pro své mocenské zájmy nemocného člověka a pak ho zahodit jak odpadek. Zkuste se zamyslet, proč vám klesají volební preference. Překračujete meze,“ píše další diskutér.

Příspěvků podobného ražení je pod příspěvkem TOP 09 mnoho.

