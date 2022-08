„Je 29. srpna. A vy jdete něco řešit?!“ Babiš ve varu. Četl rozhovor s Fialou. I na Válka něco prasklo

reklama

„Minulý týden jsme se nenudili a pokračovali jsme ve výjezdech. Byli jsme tři dny v Moravskoslezském kraji a den v Pardubickém kraji. Celkem 27 zastávek. V pátek jsem byl ve Sněmovně, kde jsem měl projev, který trval hodinu. A v sobotu jsem byl na Země živitelka,“ poznamenal úvodem svého pravidelného pořadu Čau lidi expremiér Andrej Babiš.

„Ty výjezdy byly skvělé, přišlo neuvěřitelné množství lidí. 1 200 v Ostravě. Karviná, Havířov stovky lidí. A moc vám všem děkuju. Děkuju vám, že jste přišli v klidu s námi diskutovat. Ve čtvrtek jsme se vrátili z poslední zastávky, už jich máme za sebou 203. Měli jsme v 19 hodin poslanecký klub hnutí ANO, který rozhodl o tom, že skutečně situace je neudržitelná a že chceme vyslovit nedůvěru této vládě, která se nestará o lidi a která je absolutně neschopná pro vás něco udělat,“ zmínil dále Babiš.

Fotogalerie: - Obstrukce ve sněmovně

„Kdybychom byli ve vládě, tak bychom už dávno zastropovali ceny energií. V dnešním rozhovoru v provládním Blesku říká pan premiér, jak je to všechno složité. No, ale já nevím, co je všechno složité. Vždyť pan premiér může vyhlásit nouzový stav a okamžitě zastropovat ceny. Pokud to udělali Slováci v březnu a zastropovali megawattu na 63 eur, a platí to od 1. ledna 2023 na dva roky. Španělé a Portugalci to udělali taky dávno a zastropovali to na 40 eur. Tak já nechápu, na co čeká tato vláda, na co se stále vymlouvá. Není problém to zastropovat na částce, například jako mají Slováci. Mimochodem pane premiére, na Slovensku se slovenská vláda dohodla na zastropování cen elektřiny se slovenskými elektrárnami 16. února 2022. A vy dnes, 29. srpna, mluvíte o tom, že jdete něco řešit? Neuvěřitelné. A samozřejmě všechny prodeje nad tuto cenu, například 63 eur, zdanit 95 procenty. Myslím, že jeden známý politik o tom i dokonce mluvil. Jde o to, že tu vládu nikdo neřídí, v té vládě stále jenom vysílají signály,“ zmínil dále Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Hlasoval/a byste jako poslanec/poslankyně pro vyslovení nedůvěry vládě? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4818 lidí

„V pátek jsem mluvil o českém zdravotnictví. Pokud jste neslyšeli ten projev, tak si ho pusťte. Je to kompletní analýza, co my jsme všechno udělali pro české zdravotnictví. A nebylo toho málo. Samozřejmě pan ministr nebyl přítomen, protože jeho to nezajímá. Potom mě urážel na Twitteru. On si hraje na velkého onkologa, ale radiologové nejsou onkologové. Onkologové jsou v této brožuře. Nejlepší čeští onkologové. A s nimi jsem to dělal. Ano, i ten projekt národního boje proti rakovině, na který jsem získal 15 miliard, ale pan ministr místo toho, aby navštívil skutečně renomovaná onkologická centra, tak šel na výlet do Portugalska. Jeho nezajímají naše návrhy a návrhy odborníků. No a co nám říká teďka pan ministr? Nebudou zajištěny dodávky energií do nemocnic, nebudu ministrem. Tak vážení občané, abyste věděli, jak tenhle ministr pracuje. Od 17. prosince, co nastoupil, tak měl tři porady s řediteli fakultních nemocnic, z toho jednu online, jednu v únoru, jednu v dubnu. Potom slíbil, že bude porada v červenci, ale neměl čas. Asi proto, že je údajně závislý na karetních hrách. Údajně každé ráno nejdřív hraje ty karty. On to hrál i ve Sněmovně. No a to, že některé nemocnice asi nebudou mít elektřinu, ho asi nezajímá. A háže to na koho ? No, asi na Síkelu. No, tak ale toho jste viděli, ne? Doufám, že jste viděli to video, jak říká pan nejhorší ministr Síkela, že když nebude plyn, tak Němci přestanou vyrábět a dají to nám. Skutečně, na tom se baví snad celý národ,“ zmínil dále expremiér.

Fotogalerie: - Svetrem proti vládě

„Takže pan Válek místo toho, aby měl každý měsíc poradu se svými nemocnicemi, tak říká, že nebude ministrem. Ale pane ministře, to byste nám přece neudělal. Nás to strašně baví s vámi. Protože tak neschopného ministra jsme skutečně tady ještě neměli. Totální peklo. Kde je ten Plaxovid? Proč jste neprodal ty vakcíny? Co jste tam vlastně udělal za těch devět měsíců? No, vůbec nic. Jenom útoky,“ zakončil Babiš.

Psali jsme: „No jo, tam to fičí!“ Výsměch. Kopanec se Síkelovi nevyplatil Zelená (PRO): Ostrava jako cíl prvního úderu či Vrbětice II? ČSSD: Dostupné bydlení nemá být jen pro vyvolené Českým nákupům na internetu vedou léky, poptávka od loňska stoupla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.