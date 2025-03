„Je čas zaujmout postoj.“ Výzva pro ODS kvůli Rumunsku

Masové protesty v Bukurešti vyvolané rozhodnutím Ústavního soudu zrušit výsledky prezidentských voleb nadále eskalují. Vypukly poté, co Ústavní soud zrušil výsledky prezidentských voleb, v nichž v prvním kole zvítězil Călin Georgescu. Soud své rozhodnutí odůvodnil podezřením na manipulaci výsledků, údajné ovlivnění algoritmy sociálních sítí a možné vměšování Ruska do kampaně. Opozice i demonstranti to však označují za politicky motivovaný zásah, jehož cílem je zabránit Georgescuovi v účasti v nových volbách.

Na demonstracích, které organizuje Aliance pro jednotu Rumunů (AUR), se podle odhadů účastní statisíce lidí. Lídři tohoto protestního hnutí obviňují rumunské úřady i Evropskou unii z manipulace voleb a požadují jejich opakování.

K situaci se vyjádřil i europoslanec Jan Zahradil z vládní ODS, který upozornil na zapojení George Simiona, místopředsedy frakce ECR v Evropském parlamentu, jejímž členem je i ODS. „Simion nejenže otevřeně podporuje diskvalifikovaného kandidáta Călina Georgescua, ale také spolupořádá protesty na jeho podporu. Místopředseda ECR Party (jejímž členem je i ODS) George Simion podporuje prezidentského kandidáta Calina Georgescua a spoluorganizuje masové protesty na jeho podporu,“ upozornil Zahradil na sociální síti X.

Český europoslanec kritizoval vedení ODS za to, že se k této napjaté situaci dosud nevyjádřilo. „Vedení ODS se k napjaté situaci v Rumunsku ovšem ještě nikdy nevyjádřilo. Je už čas zaujmout nějaký postoj,“ napsal Zahradil.

Místopředseda @ECRparty (jejímž členem je i @ODScz) George Simion podporuje prezidentského kandidáta Calina Georgescu a spoluorganizuje masové protesty na jeho podporu.

Vedení ODS se k napjaté situaci v Rumunsku ovšem ještě nikdy nevyjádřilo.

Je už čas zaujmout nějaký postoj????‍>?. https://t.co/S3xewI6SQW — Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 2, 2025

Zahradilova výzva poukazuje na rostoucí tlak, který protesty v Rumunsku vyvolávají i na evropské úrovni. Zatímco část politického spektra považuje protesty za projev boje za demokracii, jiní v nich vidí destabilizaci státu a nebezpečný precedent pro budoucí volby v EU.

V Bukurešti na sobotním protestu vystoupil osobně Călin Georgescu a obvinil politické elity z pokusů zabránit mu v kandidatuře. „Staré a nové elity se pokoušejí zablokovat mou kandidaturu. Systém se nás snaží rozdělit, ale to se jim nepodaří. Pojďme společně na cestu ke svobodě!“ prohlásil Georgescu na tribuně za hlasitého skandování davu.

Călin Georgescu byl ve středu zadržen policií a podroben několikahodinovému výslechu kvůli podezření z několika trestných činů. Čelí obvinění z podněcování nepokojů, šíření nepravdivých informací a napojení na fašistické, rasistické a xenofobní organizace.

Psali jsme: Je to puč, řekl Călin Georgescu obřímu davu v Bukurešti. Salvini tlačí na Brusel

Podle soudu bylo jeho vítězství v prvním kole voleb zvýhodněno algoritmy sociálních sítí, což podle úřadů vedlo k nelegitimnímu výsledku. Georgescu, vítěz prvního kola voleb, označil verdikt za „oficiální puč a útok na demokracii“.

Demonstranti skandovali hesla proti vládě a požadovali nové volby. Podle protestujících byl výsledek „ukraden“, což podpořil i George Simion, který protesty organizuje a Georgescua otevřeně podporuje. „Myslím, že je to poslední shromáždění, které pořádáme, už je toho moc. To chcete, aby celé Rumunsko vyšlo do ulic?“ varoval Simion s tím, že pokud vláda nezmění svůj postoj, budou protesty pokračovat a sílit.

Napětí v Rumunsku se dále stupňuje a není jasné, zda se Georgescu bude moci zúčastnit nových voleb, které vláda prosazuje. Jeho příznivci varují, že pokud bude definitivně vyloučen, může země čelit největší politické krizi za poslední desetiletí.

