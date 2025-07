„Starej se o Ameriku, dědo.“ Rušno kolem ultimáta

Donald Trump při pondělní tiskové konferenci ve Skotsku prohlásil, že limit, který má Vladimir Putin na uzavření příměří s Ukrajinou, se zkracuje. A to na „asi 10 nebo 12 dní ode dneška“, myšleno tedy od pondělí 29. 7. „Není důvod čekat,“ pravil Donald Trump a dodal, že chtěl být velkorysý, ale nevidí žádný pokrok v této oblasti.

Když Trump toto ultimátum vyhlašoval, hrozil Rusku posláním špičkových zbraní na Ukrajinu a také sekundárními sankcemi na jeho obchodní partnery ve výši 100 %. Už tehdy ale nebylo toto ultimátum bráno příliš vážně.

A vypadá to, že ani toto zkrácení lhůty na tom nebude jinak. Skepticky k němu přistupuje analytik Aaron Blake ze CNN, který vychází čistě z toho, kolikrát šla Trumpova ultimáta do vytracena, případně kolikrát Trump slíbil, že do týdne nebo dvou něco udělá a neudělal nic. Kanadsko-ukrajinský politolog Ivan Katchanovski také suše poznamenal, že si zejména Čína nenechá tyto sekundární sankce líbit.

Trump cuts his ultimatum to Putin from 50 days to 10-12 days. He mentions deadly Russian strike on nursing home in Ukraine, while it was in Sudzha in Kursk Region of Russia with conflicting responsibility claims. He threatens to impose secondary sanctions. i.e. 100% tariffs on… pic.twitter.com/R5U3vRerdL — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 28, 2025

Historik pod přezdívkou Big Serge byl k sankcím a Trumpovým pohrůžkám skeptický už při jejich vyhlášení. „Vzhledem k tomu, že se Trump původně snažil uvalit dovozní clo na Čínu ve výši 145 % a pak ho vyjednal na 30 %, je opravdu těžké si představit, že by celý systém vyhodil do povětří tím, že na ně uvalí nových 500 % jen kvůli Ukrajině,“ poznamenal tehdy.

Nyní Trumpovo krácení lhůty také komentoval. Člověka prý svádí ho odůvodňovat tím, že se Ukrajincům hroutí fronta u Pokrovsku. „Ale je pravděpodobnější, že ho jenom štve, že původní pohrůžka byla Moskvou v podstatě ignorována,“ odhadl vzhledem k Trumpově osobnosti.

It’s tempting to link the strengthening urgency to the collapsing front around Pokrovsk, but more likely he’s just frustrated that his initial threat was basically ignored by Moscow. Another example of the myth of American willpower. https://t.co/3GCCxpYoOE — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) July 28, 2025

Vojenský analytik Scott považuje tyto výhrůžky za důkaz neschopnosti. „Lhůta 50 dní. Ne, 10 dní. Neschopnost trvá, představte si, jak hloupý musí někdo být, aby tomu věřil,“ zhodnotil prohlášení. K jeho slovům pak přidal poznámku i vojenský analytik Tyler Weaver. Podle něho může být Trumpova změna postoje spojena s tím, jak se Zelenskyj pokusil nasadit uzdu protikorupčním institucím na Ukrajině a nenadálé snaze jednat s Ruskem. „Pokud je Zelenského režim na pokraji zhroucení nebo kapitulace, tak na Západě uvidíte zmatečné chování,“ odhaduje.

Když bylo ultimátum vydáno, Weaver poznamenal, že se jednalo o ještě větší „nic“, než očekával, a dodal, že americké i evropské sklady zbraní zejí prázdnotou a to rétorika nezmění.

Trump's swerve may be tied to Zelensky's abortive move last week to leash NABU/SAPO and make a no-notice offer to Russia.



If the Zelensky regime is on the verge of collapse or surrender you'd start seeing erratic behavior in the West.



Does this explain the EU trade deal too??? https://t.co/h43AqkjLQ3 — Armchair Warlord (@ArmchairW) July 29, 2025

Při vyhlášení se sankcím smáli i v podcastu Russians with Attitude a zkrácení lhůty na tom nic nezměnilo. „Trump řekne, aby se Rusko do padesáti dnů vzdalo, ačkoliv k tomu nemá důvod. Rusko pokračuje v tom, co dělá. ‚Protože se Rusko nevzdalo bez důvodů, zkrátím lhůtu pro vzdání se bez důvodů na pár dní.‘ O čem to do prdele mluví?“ reagovali na tuto změnu.

>tell Russia to surrender in 50 days for no reason

>Russia continues business as usual

>“Since Russia has not surrendered for no reason, I will shorten my demand for Russia to surrender for no reason from 50 days to fewer days”



What the actual fuck is he talking about — Russians With Attitude (@RWApodcast) July 28, 2025

Trumpovi se ovšem svým prohlášením podařilo vybudit na sociálních sítích velice výřečného Dmitrije Medveděva, bývalého ruského prezidenta. Ten uvedl, že Trump s Ruskem hraje hru na ultimátum, ale měl by si uvědomit dvě věci. Jednak, že Rusko není Izrael nebo Írán. A: „Každé nové ultimátum je výhrůžka krok směrem k válce. A to ne mezi Ruskem a Ukrajinou, ale s vlastní zemí.“ Vyzval Trumpa, aby nenásledoval příkladu svého předchůdce „ospalého Joea“ Bidena.

Na Medveděva reagoval senátor Lindsey Graham, který Ukrajinu několikrát navštívil a vždy vyzývá k větší podpoře této země. Senát je také komora, kde se mají drastické sankce vůči Rusku schválit. „Těm v Rusku, kteří věří, že prezident Trump to s ukončením krvavého konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou nemyslí vážně: Vy a vaši zákazníci se brzy přesvědčíte o tom, jak šeredně se pletete. A brzy také uvidíte, že Joe Biden již není prezident.“

A ještě de facto rozkázal: „Sedněte k jednacímu stolu.“ Na to Medveděv odvětil, že ani Trumpovi, ani Grahamovi nepřísluší říkat, kdy mají zasednout k jednacímu stolu. „Jednání skončí, až budou splněny všechny cíle naší vojenské operace,“ sdělil a vzkázal Lindseymu: „Starej se nejdřív o Ameriku, dědo.“

It's not for you or Trump to dictate when to 'get at the peace table'. Negotiations will end when all the objectives of our military operation have been achieved. Work on America first, gramps! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025

