„Je léto, ale bojujeme dál.“ Zelenskyj přiznal problémy

Nepracoval jak měl. Odvolal jsem ho. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil o tom, proč odvolal šéfa ukrajinské tajné služby SBU v Charkovské oblasti. Konstatoval, že Rusové se nejen v Charkově pokoušejí Ukrajincům sebrat jejich domy, svobodu a především jejich životy. Už 8 let se pokouší Ukrajincům ukrást mír. A Zelenskyj přiznal, že v Severodoněcku to teď ukrajinští obránci mají hodně nahnuté.

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prozradil, že navštívil Charkov i nedaleké bojové linie. Druhé největší město na Ukrajině utrpělo podle prezidenta velké škody. Ruští okupanti udělali hodně pro to, aby město zničili. „Černé, vyhořelé, polorozpadlé činžovní domy jsou svými okny obráceny na východ a sever – odkud střílelo ruské dělostřelectvo. Odkud přiletěla ruská bojová letadla,“ poznamenal Zelenskyj s tím, že v černých spáleninách vidí Rusko svůj vlastní obraz jako v zrcadle. „Rusko již prohrálo nejen bitvu o Charkov, nejen bitvu o Kyjev a sever naší země. Ztratila svou vlastní budoucnost a veškeré kulturní vazby na svobodný svět. Všichni shořeli. Zejména tam, v Saltivce,“ poznamenal.

Obyvatelům města, starostovi, policistům a dalším lidem poděkoval za to, jak město hájili. S jednou výjimkou. Prozradil, že odvolal místního šéfa tajné služby, protože třetina Charkovské oblasti je stále okupována a podle Zelenského je to proto, že odvolaný šéf místní organizace tajné služby nepracoval jak měl. „Za to, že nepracoval na obraně města od prvních dnů totální války, ale myslel jen na sebe osobně. Jaké byly motivy? Strážci zákona to zjistí,“ konstatoval ukrajinský prezident.

S vedením města Zelenskyj probíral i obnovu města a starostovi i jeho kolegům prý kladl na srdce, aby s pomocí zahraničích partnerů využili nejmodernější technologie, aby měl Charkov před sebou ten nejlepší možný začátek po ničivé ruské válce. „Charkov a všechna ostatní města a komunity v naší zemi zasažené válkou musí být zrekonstruovány, aby měly nejmodernější podobu v Evropě,“ pravil ukrajinský prezident.

Když se vrátil do Kyjeva, všiml si, jaký klid dnes panuje v hlavním městě. „Je to klid, který byl vybojován v bitvě o hlavní město."

„Přeji vám, lidu Kyjeva, abyste si zachovali tento mír – mír života. Postarejte se o své město. A nezapomeňte, co stála obrana hlavního města. Vzpomeňte si, kolik životů bylo obětováno pro hlavní město. Chápu to. Ve vašich očích už je léto. Tomu všemu rozumím. Ale chci, abyste chápali, že stále musíme bojovat. Válka stále neskončila,“ připomněl všem ukrajinský prezident.

Své o tom vědí vojáci bránící Donbas, bránící Severodoněck a další města. Zelenskyj upozornil, že tady Rusové nashromáždili velké síly a v Severodoněcku symbolicky zaútočili na hotel nesoucí název Mír. Zelenskyj konstatoval, že to je přesně to, co se snaží Rusové Ukrajincům ukrást už od roku 2014, kdy obsadili ukrajinský poloostrov Krym.

„Poté, co nám v roce 2014 vzali mír, chtějí nám okupanti vzít vše ostatní. Doslova všechno. Nechtějí nám nechat ani svobodu, ani domy, ani život,“ konstatoval prezident.

Přiznal, že v Severodoněcku je situace opravdu složitá.

„V důsledku ruských úderů na Severodoněck již byla zničena celá kritická infrastruktura města. 90 % domů je poškozeno. Více než dvě třetiny městského bytového fondu byly zcela zničeny. Neexistuje žádné mobilní připojení. Neustále pokračuje ostřelování,“ popsal situaci ukrajinský prezident.

Vyjádřil však přesvědčení, že celý Donbas, Severodoněck nevyjímaje, bude ukrajinský. A pak bude čas to oslavit.

„Ve svém inauguračním projevu před třemi lety jsem řekl, že každý z nás je prezidentem. A právě teď je to cítit nejvíc. Protože naše budoucnost závisí nejen na mém jednání v této kanceláři, v kanceláři prezidenta Ukrajiny, nebo na tom, co se děje v jiných kancelářích v Kyjevě. Ale také o tom, co se děje v Charkově, Sumách, Kryvem Rohu a Oděse, Lvově a Užhorodu, Lucku a Vinnici, Mykolajvě a Dněpru, Žitomyru a Černigovu, Poltavě a Kropyvnickém, Černovice, Frankivsku, Ternopilu, Rivném, Chmelném. Samozřejmě v Chersonu, v oblasti Záporoží a na všech územích našeho Donbasu a Krymu,“ prohlásil Zelenskyj.

Konstatoval, že při návštěvě Charkova viděl na vlastní oči hrdinství a jednotu Ukrajinců a zdůraznil, že díky této jednotně Ukrajinci nakonec zvítězí a v celé jejich zemi znovu zavládne mír.

„Věčná sláva všem, kdo brání náš stát! Věčná památka všem, kdo zemřeli za Ukrajinu! Sláva Ukrajině!“ rozloučil se.

Psali jsme: Ve všech zprávách musíme být! Zelenskyj odhalil záměr Zelenskyj: Rusové už prohráli. Ale schovávají to za rakety a bomby Moderní zbraně. A nemusíme řešit placení! Zelenskyj se raduje Nemějte na armádu přehnané nároky. Zelenskyj Ukrajincům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.