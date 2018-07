„Je mi dvanáct, jsem černej a děti se smějou, že jsem imigrant.“ Mladý zpěvák se svěřil, co mu chodí poštou

Televize Seznam přinesla rozhovor se zpěvákem Benem Cristovao. Ten si postěžoval na českou nesnášenlivost. Děti mu prý píší v dopisech, že se jim spolužáci smějí a říkají jim, že do Česka nepatří, že to jsou migranti. Přitom se tyhle děti narodily v Čechách, jen mají tmavší barvu pleti. A čelí posměchu svých vrstevníků.

Ben Cristovao vstoupil do povědomí veřejnosti jako účastník Super Star v roce 2009. Avšak po soutěži se vytratil. Pracoval např. v Tescu. Jenže mu to nedalo a dál se snažil prorazit v hudební branži. A nakonec se mu to podařilo. Vybudoval si jméno, mladí lidé chodí na jeho koncerty a stojí o jeho hudbu.

V rozhovoru s Jindřichem Šídlem však Cristovao nemluvil jen o muzice. Došlo i na rasistické narážky, s nimiž se musí jako syn otce z Angoly v Česku potýkat.

„Všiml jsem si, že se v poslední době, zvlášť teda v Čechách, nevím jak je to na Slovensku, daleko více rozšířil nebo znova vrátil rasismus ve všech podobách a formách. Já jsem jeden z těch lidí, co to schytává jako první. Já už jsem zvyklej na všechno, ale tím, že jsem vzorem minimálně pro pár lidí, tak mi ty lidi potom píšou, když se děje něco špatně. A zvlášť po posledních volbách, to jakým způsobem mně píšou děti všech možnejch národností, barev, tvarů očí, rukou... Píšou, že jim prostě děcka nadávají do uprchlíků, do imigrantů. Ve škole. To jsou děcka, který se narodila v Česku. Oni mi píšou, že – je mi dvanáct, patnáct let, narodil jsem se támhle a támhle, jen jsem černej a děti se mi teďka smějou, že jsem imigrant. Jak jsi to řešil ty?“ popsal Cristovao, s čím se setkává v dopisech.

autor: mp