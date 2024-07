„Je to mnohem horší, ale nechci ohrožovat zdroje.“ Michal Půr naznačil, co Bartoš zvoral

Ministerstvo pro místní rozvoj slibovalo, že digitalizace stavebního řízení přinese mnoho výhod, jako že například díky digitalizaci bude moci stavebník namísto desítek žádostí podat jen jeden návrh. Stavební úřady budou mít k dispozici IT systém, kde budou pod jednou střechou všechny úkony, které jsou dnes roztříštěné v přípravné fázi, územním rozhodování a stavebním řízení. Stavebník, projektanti i ostatní účastníci budou mít okamžitý přehled o tom, v jaké fázi se řízení nachází a zkrátka že celkově celý systém bude efektivně propojovat data o územním plánování a infrastruktuře s informacemi o stavbách a řízeních.

Nově digitalizovaný systém stavebního řízení byl spuštěn 1. července. Na portálu Hlavního města Prahy je však avizováno, že systém od svého spuštění „není plně funkční“ a že problémy jsou řešeny se správcem systému, jímž je Ministerstvo pro místní rozvoj v čele s ministrem Ivanem Bartošem (Piráti), který je též vicepremiérem pro digitalizaci.

Politický komentátor a televizní moderátor Michal Půr na problémy digitalizovaného systému stavebního řízení dlouhodobě poukazuje už od jeho spuštění. Ve stavebním řízení dle jeho slov probíhá naprostý rozklad. „Magistrát hlavního města Prahy čerstvě varuje občany na svých stránkách, že systém stavebního řízení je nadále nefunkční!“ upozornil na stávající situaci.

„Pracuji ve firmě, která realizuje největší dálniční stavby v ČR, a to, co se teď děje na úřadech, je něco neuvěřitelného. Začíná to brzdit i největší projekty, ty které už běží. Být Martin Kupka, tak se začínám bát, kolik se otevře letos dálnic…“ reagoval na Půrův příspěvek uživatel sociální sítě X Jakub Haupt.

Ivan Bartoš se k aktuálnímu stavu nefunkčnosti systému vyjádřil pro SeznamZprávy takto: „My nehledáme chyby, my hledáme společná řešení. A ve velmi individuálním kontaktu s velkými městy postupně toto ladíme. Takže když vidím ty štosy podaných žádostí, tak musím říct, že na stavebních úřadech dělají fakt srdcaři, snaží se to odbavit. Ten systém doladíme tak, aby přechod proběhl dobře,“ řekl vicepremiér pro digitalizaci s tím, že samozřejmě nechce problém bagatelizovat. „Nikdy jsem neřekl, že je vše růžové,“ dodal.

Všechno růžové skutečně není. Půr na X uvedl, že situace je ve skutečnosti ještě mnohem horší, než on sám na X popisuje. „Víš, co je nejhorší? Že to, co tady popisuju, je jen zlomek. Je to mnohem horší, ale nechci ohrožovat svoje zdroje, tudíž to sem radši nedávám,“ uvedl Půr.

„Kde je Michal Bláha, když ho město potřebuje?“ sháněl se po poradci Bartoše jeden z uživatelů sítě X pod Půrovým příspěvkem. „Už tady měl být s vysvětlením, že to jsou zlá slovíčka a jen kosmetické bugy.“

Moderátor Michal Půr reagoval a uvedl, že vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš již údajně požadoval, aby bylo upozornění z portálu Hlavního města Prahy staženo. „Už prý volal Ivan Bartoš, aby to stáhli. Odmítli to,“ napsal Půr.

Projektant, zastupitel Jihomoravského kraje, Petr Kunc doplnil, že jemu už také volali kvůli tomu, že zveřejnil některé z chyb. „Mně takhle volali za to, že jsem zveřejnil chyby v Portálu,“ uvedl na X.

Ministerstvo pro místní rozvoj nicméně na první polovinu roku chystá školení pro úředníky, které by je mělo s prací ve webovém rozhraní detailně seznámit.