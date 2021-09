„Je to o tom, že se tady rok a půl kradlo!“ Šlachta rozpálil debatu lídrů. Jeho tábor skandoval, zvítězil i u diváků

reklama

Data ukazují na nástup další vlny covidu. Jak situaci vnímá zástupce SPD Radim Fiala? „Jsem přesvědčen, že zdraví není kolektivní hodnota. Každý si musí sám říct, jak se zdravím naložit. Máme dost pomůcek k tomu, jak té nemoci čelit. Ta nemoc s námi bude dál. Jsou lidé, kteří se mohou očkovat. Dále jsou lidé, kteří mají protilátky. Jsem přesvědčen o tom, aby stát dělal testy na protilátky,“ domnívá se Fiala, jenž by se nebránil ani dalšímu rozvolňování. „Každý člověk by se měl poradit se svým praktickým lékařem, jak se sebou naložit. Už se to nedá řešit plošnými opatřeními,“ sdělil.

Svůj názor vyjádřil i zástupce KSČM Jiří Dolejš. „Zdraví není běžná tržní komodita. Se zdravím těžko dělat kšefty. Zajištění kvalitní zdravotní péče je zodpovědností i státu,“ podotkl Dolejš. Současný stav je podle jeho slov nesrovnatelný s předchozími vlnami. „Bylo by nepřiměřené chtít nějaké plošné regulace a zákazy. Ale jistá obezřetnost tady namístě nepochybně je. Je potřeba ale hlídat ohniska a rizikové skupiny. A očkovat,“ zdůraznil Dolejš.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak se chystá na další úder covidu hnutí Přísaha Roberta Šlachty? „Před rokem jsme byli v úplně stejné situaci jako teď. Měsíc před volbami, kdy premiér hovoří, že jsme best in covid. A my říkáme, že nesmějí děti zameškávat školní výuku, nesmí být lockdown. A největší chybu vnímám, že vláda nedokázala najít kapacitu, která by vysvětlila očkování. Není tady autorita, která by mohla spojit rozdělenou společnost,“ dodal Šlachta.

Současná vláda pak podle Petra Bajera rozhodně nevykonává dobrou práci. „Měl by se klást důraz na vytvoření přirozené imunity občanů. A toho nedocílíte nošením roušek,“ domnívá se Bajer.

Diváci v publiku. Reprofoto: CNN Prima NEWS

Daňové úniky. Co s nimi?

První otázku z publika pak položil divák z tábora hnutí Přísaha. Zeptal se na to, co politici udělali pro to, aby nedocházelo k daňovým únikům do zahraničí. „Daňové úniky byly před covidem a budou asi i po něm. Bohužel část daňových úniků je legálních a my je musíme sešněrovat tím, že přistoupíme na boj s daňovými ráji,“ poznamenal Dolejš a hovořil i o tom, že některé zakázky na roušky či respirátory budou zcela jistě vyšetřovány.

„Co se týče daňových úniků nebo zakázek, které souvisejí s covidem, tak my jsme měli zájem podpořit vyšetřovací komisi, protože bylo evidentní, že tam došlo k velkým problémům. Chopil se toho však NKÚ, což je nejlepší řešení. A ten zjistil obrovská pochybení na ministerstvech zdravotnictví i vnitra. Viníci by měli být potrestáni,“ podotkl za potlesku Fiala.

Ing. Jiří Dolejš KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je to rok a půl o tom, že se tady kradlo. Vy jste nebyli schopni svolat vyšetřovací komisi, která by řekla občanům, zda to bylo správně, nebo špatně,“ zkritizoval chybějící vyšetřovací komisi Šlachta. Podle něj by se mělo vše od začátku do konce prověřit. Kvůli těmto slovům se do něj následně pustil Radim Fiala, že Šlachta vypadá, jako kdyby nedůvěřoval policii. Za tato slova sklidil bučení z publika. „Jestli chceme někoho potrestat, musejí to řešit orgány činné v trestním řízení,“ podotkl Fiala. Šlachta pak svá slova bránil, že policie prošetřuje na základě konkrétních obvinění. „Je nutné rozlišovat politickou komisi a státní orgány,“ dodal pak v diskusi Dolejš.

Fotogalerie: - Děti do škol bez podmínek

„Jsme nové uskupení, které nemohlo v Poslanecké sněmovně příliš zasáhnout do iniciace této skupiny, nicméně předpokládám, že budeme v Poslanecké sněmovně iniciovat šetření, jak se hospodařilo s prostředky,“ podotkl Bajer a poukázal také na to, aby došlo ke změnám zákonů a rychlejšímu soudnictví.

Robert Šlachta (Přísaha). Reprofoto: CNN Prima NEWS

Psali jsme: „Nic o tom nevíte. Já celé léto makal. Kecáte blbosti!“ Babiš v debatě kosil politiky. Bartoš vyletěl: To vaše Čau lidi...

Další otázka směřovala z tábora hnutí SPD. Týkala se rozpočtu a financí, zejména výše schodku po covidovém období. „Tyto schodky nás dohánějí k obrovskému deficitu, který odnesou naše děti. Je potřeba rozjet antibyrokratickou revoluci a zeštíhlit státní instituce,“ odvětil k rozpočtu Bajer.

Lidem zůstaly peníze v peněženkách, tvrdí Fiala

Anketa Doposud nejlepší nápad předvolební kampaně? jarmarky SPD 68% kniha Andreje Babiše "Sdílejte, než to zakážou!" 26% kontaktní kampaň Přísahy 3% letní kino koalice SPOLU 1% nanuk tour Pirátů a STANu 2% hlasovalo: 8067 lidí

Jako poslední se pak k této otázce vyjádřil Dolejš. „Musíme si říct, jaký je rozměr celého programu. Vládní ANO spolu s SPD provedlo experiment, který zrušil superhrubou mzdu. Je mi líto, ale tohle se musí vykompenzovat. Je tu také nárůst dluhu kvůli covidu,“ podotkl.

K tématu superhrubé mzdy se následně Fiala vyjádřil. „Je to velké snížení daní ve státním rozpočtu. A já jsem hrdý, že pro to SPD mohla hlasovat, protože peníze zůstaly lidem v peněženkách,“ podotkl Fiala. Rozpoutala se pak i diskuse o Ministerstvu pro místní rozvoj, které by v rámci šetření zrušil Petr Bajer. „Šlo by sloučit s dalším ministerstvem, průmyslu a obchodu,“ domnívá se Bajer.

Covid jako chřipka?

Jak se následně všichni muži vyjádřili k tomu, že by mohla přijít další vlna covidu. Je covid chřipka? „Rozhodně se nepočítám mezi chřipečkáře. Je třeba to brát vážně. Je to závažné respirační onemocnění, které, pokud se mu nevěnujete nad rámec osobní odpovědnosti, musí fungovat i stát. Rozhodně to není chřipečka, ale rozhodně to ani nepřeceňuji, zvládnout se to dá, pokud ošetříme ohrožené skupiny,“ podotkl Dolejš.

Radim Fiala (SPD). Reprofoto: CNN Prima NEWS

Ani Fiala by to nenazval chřipkou. „Jsem ale přesvědčen o tom, že každý by měl zajít za svým praktickým lékařem. Je to osobní věc každého,“ podotkl. Jako chřipku by to nebral ani Šlachta. „Byl bych rád, kdyby se koronavirus stal běžnou chřipkou. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že opravdu je to na osobní odpovědnosti každého z nás, jak se budeme chránit,“ dodal Bajer. Dolejš následně hovořil o tom, že vakcinace by měla být rozhodně zadarmo.

Anketa Je generace lidí narozených po roce 1980 připravena plně převzít vládu nad Českem? Je 3% Není 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6086 lidí

Další otázka pak patřila divákovi z hnutí Trikolóra, jenž se zeptal na to, že se testují jen neočkovaní jedinci. „Logicky tomu nerozumím, protože přenašečem může být i očkovaný člověk. Toto opatření se podle mého míjí účinkem,“ sdělil Fiala k otázce.

„Testy jsou vlastně zdrojem informací. Pokud jsou nekvalitní, těžko se z nich dělají závěry. Je třeba tak začít u kvality testů. Nemá smysl plošné testování, protože tento typ opatření nepotřebujeme. Ale i člověk, který prodělal covid nebo byl očkován, může být přenašečem,“ dodal Dolejš.

„Není to přijatelné ani zdravotnicky, ani lidsky, ani ekonomicky,“ reagoval na to, že jsou testováni jen neočkovaní jedinci, Bajer. „Pokud testujeme, je nesmysl, jestli je člověk očkován, nebo neočkován. Když už se testuje, mělo by se testovat kompletně,“ domnívá se Šlachta. Bajer následně hovořil i o tom, že neočkovaní by neměli být znevýhodňováni. „Není zkrátka možné, aby jedna skupina byla zvýhodňována,“ podotkl. Obdobně pak hovořil i Fiala. "Každý člověk by se měl sám rozhodnout, jak s nemocí naloží,“ poznamenal, že v případě, že by zdraví bylo kolektivní hodnotou a stát by rozhodoval, jak se člověk má chovat, žili bychom v diktatuře.

O povinném očkování pro lékaře a pro pracovníky domovů pro seniory pak hovořil komunistický poslanec Dolejš. „Do autobusu také nepustíte člověka, který nemá řidičský průkaz na autobus,“ uvažoval nahlas Dolejš. Zároveň však odmítl, že by chtěl, aby očkování bylo povinné. „Jsme pro dobrovolné očkování. Kdo slyšel něco o povinném, tak to by ani netopýr se svýma ušima neslyšel,“ poznamenal Dolejš.

Nouzový stav? Ne!

Závěrečná otázka pak patřila táboru komunistů. „Jak se postavíte k případnému vyhlášení nouzového stavu?“ zeptal se divák. „Naprosto bych ho odmítl. Jde o přetíženost nemocnic, to je nutné sledovat, ale šel bych cestou Velké Británie, která udělila revizi krizového řízení. Nouzový stav by ale v žádném případě neměl být,“ domnívá se Šlachta. K odmítnutí nouzového stavu se přidal i Bajer.

„Jsou i jiné právní rámce než zákon o nouzovém stavu. To je to nejkrajnější, co může být,“ podotkl Dolejš. „Už žádná plošná opatření, žádné lockdowny, musíme se s tím naučit žít,“ řekl jasně také Fiala. A vyjádřil se i k propasti mezi očkovanými a neočkovanými. „Ke všem bychom měli přistupovat stejně. Neměli bychom segregovat dvě skupiny lidí, očkované a neočkované,“ dodal.

„Očkování není tečka. Očkování je čárka. Je to navíc oproti testování jako takovému. Všichni bychom měli mít stejné podmínky,“ zdůraznil, jak by řešil propast mezi oběma skupinami, Bajer.

A proč mají lidé volit tu kterou stranu? „Očkování není volební téma. U tohoto tématu je důležitá role státu a politiky,“ domnívá se Dolejš. SPD by lidé měli volit proto, že jim dává svobodu v rozhodování. Alespoň to tvrdil v závěru diskuse Fiala.

„Přísahu volte proto, že chceme vrátit důvěru lidí ve stát. A zároveň chceme, aby se zabránilo rozkrádání této země,“ zakončil za největšího potlesku a skandování názvu Přísaha Šlachta. Jako poslední pak své uskupení hájil Bajer. Proč by jej měli lidé volit? „Nechceme, aby naše děti byly rukojmími čachrů vlády,“ podotkl mimo jiné Bajer.

Závěrem přišlo vyhodnocení diváckého hlasování, jež vyhrál Robert Šlachta, jemuž se dostalo velkého potlesku a skandování. Další díl pořadu Hlas lidu bude 22. 9. na CNN Prima NEWS, a to s tématem bezpečnost a migrace.

Psali jsme: „Babiš, Babiš, pořád jen Babiš! Co třeba Green Deal? Ptal se nás někdo, jestli chceme mít dražší elektřinu?!“ Politolog ve varu Ministerstvo dopravy: Nové zkušební otázky připraví řidiče na aktuální dopravní situace ČSSD a ANO mají v mnoha věcech rozdílný pohled na svět. Snad nejmarkantnější je to v otázce pracovních sil Pětiletí, nástup. Slováci spustili dobrovolné očkování dětí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.