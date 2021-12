„Je to tady. Já ale nemohu.“ Klaus a vakcíny: Raději emigruji

reklama

Vzpomínka na Václava Havla

Úvodem rozhovoru zavzpomínal Václav Klaus na svého předchůdce v prezidentském křesle Václava Havla. Od jeho úmrtí uplynulo dnes 10 let. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 16% Nebude 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6723 lidí

„Václava Havla jsem znal, když vy jste snad nebyl na světě. Byli jsme spolu členové redakční rady v měsíčníku Tvář. To byl literární čas v 60. letech, my už jsme se tenkrát párkrát viděli a párkrát jsme spolu mluvili. Pak jsme těch 20 let spolu moc nebyli, protože jsme byli každý mimo, někde jinde,“ započal vzpomínku Klaus.

„Václav Havel byl významnou osobností našich moderních dějin, to mu nikdo neodpáře. A když jsem pronášel těch několik smutečních projevů před 10 lety, po jeho smrti, tak si myslím, že tohleto jsem se pokoušel maximálně férově vystihnout a myslím, že to také každý pozitivně kvitoval. Nezapomenu nikdy na Dášu Havlovou, když po tom hlavním projevu přišla a říkala: To vám nikdy nezapomenu, co jste tady hezkého říkal. To je věc jedna. Že jsme se dívali na mnoho věcí soudobého světa velmi odlišným způsobem, je věc také známá a já jsem to nikdy neskrýval a myslím, že navenek ty prezidentsko-premiérské vztahy nevypadaly tak napjatě, jak to třeba vypadalo mezi premiérem a prezidentem v posledních týdnech u nás. Názorově jsme byli velmi odlišní. Já jsem to respektoval, myslím o kousek více než on,“ dodal Klaus.

Na poslední setkání s Václavem Havlem si příliš nevzpomíná. „Mám pocit, že to mohlo být na 28. října na Pražském hradě, kdy jsem tam seděl nedaleko něho. A i jsme měli krátké setkání těch VIP. Myslím, že tam jsem s ním mluvil. Ale k závažnému rozhovoru, ze kterého bych si měl něco pamatovat, nedošlo,“ zmínil Klaus. S Václavem Havlem si podle svých slov tykal, i když si s málokým tyká.

O nové vládě ČR

Klaus následně hovořil o nové vládě Petra Fialy (ODS), zejména o ministru zahraničních věcí Janu Lipavském (Piráti). Toho původně nechtěl prezident Miloš Zeman jmenovat, nakonec ustoupil. Je to podle Klause jeho prohra?

„Já myslím, že je to prohra českého národa a České republiky. Protože někdo takový, člověk antikvalifikovaný pro tuto funkci, by nikdy neměl mít významnou roli ministra zahraničí. Takže náš národ, naše země prohrála, o tom jsem si stoprocentně jist. Ale jestli je to prohra větší Fialy nebo Zemana, to já přesně nevím, já jsem nebyl při jejich rozhovoru. Já nevím, co si o tom řekli, já nevím, co kdo tomu druhému za to zaplatili a s čím byla vyvážena tahleta akceptace pana Lipavského. Tak prohra našeho národa určitě, jestli Zemana, nevím,“ míní Klaus. Domnívá se, že mezi oběma muži došlo k nějakému obchodu, jehož podstata nám není známa.

„Minulý pátek, když prezident Zeman formuloval těch pár bodů, proč nechce pana Lipavského na to místo, tak já jsem vydal také rychle prohlášení, kde jsem se k tomu přihlásil. A byl jsem prostě až nepříjemně překvapen, jak několik z takového světa, který vůbec není my cup of tea, vůbec to nejsou moji lidé – to vám tedy děkujeme, to jste zase ukázal, že jste třída, že jste pomohl Miloši Zemanovi. A já jsem se vnitřně vztekal a váhal jsem, jestli mám psát zarputilé SMSky říkající: Ne, já jsem nechtěl pomoci Miloši Zemanovi. Já jsem chtěl uvést věci na pravou míru. Já jsem chtěl poučit své spoluobčany o tom, že prostě nemáme ani prezidentský, ani premiérsko-kancléřský systém; že máme systém, kde jsou dva tyto nezávislé zdroje moci v čele státu a mají povinnost, aby se domluvili; a mají z našeho ústavního systému plynoucí zodpovědnost, aby kompromis mezi nimi byl nalezen. To byl můj přístup. Já jsem se opravdu trošku vztekal nad několika těmi fanatickými zemanovci, kteří mi strašně děkovali. A já jim říkal: Kluci, mně šlo o něco jiného,“ podotkl Klaus.

Xaver Veselý následně Klause upozornil na to, že spojení „povinnost, aby se domluvili” je protimluv. Anketa Necháte/nechali byste očkovat své malé dítě proti covidu-19? Ano 13% Ne 84% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 40047 lidí

„To si myslím, že je nejracionálnější přístup k tomuhletomu. My jsme nezvolili ani ten prezidentský systém, americko-francouzský řekněme, my jsme nezvolili ani ten opačný kancléřsko-premiérský systém typu Velké Británie. A důvod k tomu, proč to tehdy nebylo zvoleno, byl jako pořád ještě strach některých z opakování něčeho, co bylo tady obvyklé v komunistické éře, a to něco bylo, že někdo, jedna ta strana té moci, jedna ta složka té moci, získá nějakou mimořádnou roli, mimořádnou váhu a tuto váhu zneužije. Takže tento nejasný způsob, tato nejasná formulace v naší ústavě byla záměrně daná tak, abychom co nejvíce si zavedli takových nějakých nezbytností zavést kompromis, aby nebylo možné, aby jedna složka moci v naší zemi převážila – mně se to tehdy zdálo nadměrné. Já jsem myslel, že stačí v uvozovkách demokracie a že nehrozí, že se chopí ten či onen moci, ale opakuji znovu – to bylo záměrně zformulováno v té ústavě tímhletím způsobem. A někteří to dnes chtějí zapomenout,“ míní Klaus.

Boj s inflací měli lidé řešit před volbami, míní Klaus

Případná žaloba by dle jeho slov dopadla nijak.

„Ústavní soud by – bez jakékoliv vymahatelnosti toho – by sdělil, že ten či onen z těch dvou podle názoru jejich udělal chybu, že podepsal, nebo nepodepsal. A co? To prohlášení by nastalo a tečka. Z toho by bezprostředně nic neplynulo. Velmi přesně to vyjádřil jeden z našich největších ústavních právníků, který byl učitelem všech těch rychlokvašených nonstop právníků, kteří vystupují v televizi a rozhlase. Profesor Gerloch, ten jejich učitel, to myslím, začátkem týdne jasně vyjádřil ve svém stanovisku,“ dodal Klaus.

Klaus hovořil i o tom, že v současné době píše text o inflaci.

„Říkám tam, že si nedovedu představit, že by se ta naše pětikoalice mohla domluvit na strukturovaných škrtech rozpočtu. Protože ti by říkali, to ne, to ne, to spíš vaše voliče šanujete a tak dále. Já proto navrhuji: Prosím vás, přestaňte se hádat a udělejte to, co jsem udělal já v roce 1990. Udělejte plošný škrt, to je jediné východisko, protože myslím si, že ta pětikoalice se na neplošných škrtech podle mého názoru nemůže domluvit,“ dodal Klaus.

Když se ho Xaver Veselý zeptal, ať poradí občanům, jak na inflaci, Klaus odvětil: „Já bych jim primárně dával radu 8. října večer. Já bych jim dával radu, koho volit. A tedy někoho, kdo už tehdy postavil boj s inflací do čela svých vojsk – a on to skoro nikdo z těch stran, které se dnes dostaly do parlamentu, nikdo nebyl. Takže já bych jim říkal: To jste se měli ptát tehdy. Že to dojde do tohohle okamžiku, bylo přeci každému přemýšlejícímu jasné, takže teď se radí špatně,“ zmínil Klaus.

O osobě bývalé německé kancléřky Angely Merkelové

„Když byl definitivně oznámen den konce paní Merkelové v té její funkci, tak mně kolegové v práci říkali: Měl byste k tomu něco taky říct. Tak já jsem napsal opravdu milých pár řádek s nadpisem: Za Angelou Merkelovou: a teď jsem parafrázoval výrok O mrtvých jen dobré – a napsal jsem O odcházejících jen dobře. Takže to byl nadpis toho mého velmi kraťoučkého, nemyslím nějak dlouho promýšleného krátkého textu, který je všude na našich stránkách. Tak jsem napsal O odcházejících jen dobře,“ sdělil Klaus, který – jak říká – sice s Merkelovou v mnohém nesouhlasil, ale byla čitelná. „A věděli jsme, co můžeme očekávat,“ sdělil Klaus. „A napsal jsem také poslední větu, takové P. S. Napsal jsem: A bez Merkelové bude hůř. A na těchto dvou větách, stojím si za nimi,“ zmínil Klaus.

O povinném očkování proti covidu-19

„Povinné očkování je omyl. Tragická chyba. A já myslím, že to má zůstat v rovině očkování doporučovaného,“ domnívá se Klaus.

„Kdybych byl důsledný anticovidista, tak řeknu ani ne k doporučování, jenom volbu, že má. Dobře, připouštím, že si mudrci mezi našimi epidemiology zakládají na své pravdě, že očkování je pozitivní, a proto nemám pocit jim zakázat, aby to nedoporučovali. Že dostávají takový prostor na našich veřejnoprávních médiích, je něco úplně jiného.

Ale podívejte, pobouřilo nás v závěru minulého týdne, když končící ministr zdravotnictví oznámil, že vydá v pondělí, nebo kdy, vyhlášku, kde povinné očkování vyhlásí. Pro ty a ty. Já jsem přežil tu první éru po tom pádu komunismu a jako ne-právník, tak jsem na to neměl tak vyhrocený názor. Tehdy právníci do nás bušili, že nic, co přikazujeme jednotlivým občanům, nemůže být v podzákonných normách. Nemůže být pod čarou. Nemůže být výnosem vlády, ministerstva atd. To byla mantra, kterou jsem já ekonom myslel, že je přehnanej purismus právnickej. Nicméně žil jsem v tomto světě. A proto jsem jako předseda vlády zažíval přepisování – každou chvíli vláda schvalovala nový zákon, který nebyl ničím jiným než přepisem vyhlášky vlády nebo jiného typu podzákonné normy, převáděla se do zákonů a rychle se tyhlety věci schvalovaly. Probůh, abychom něco nepřikazovali bez tohoto vyššího posvěcení, které není jenom vládou, ale i parlamentem. To jsem se naučil,“ řekl Klaus.

„Nicméně, je to tady. Teď vznikne nejkonfliktnější příkaz posledních let. Povinné očkování, třeba nad 60 let. A to se vesele přikáže formou vyhlášky, ministrem zdravotnictví, který má pět dní do konce funkce. To je zpupnost těch politiků, naprosto neznámá. A já teď se strašně divím, jak jsou ty váhy nestejné. Jak to, že ti lidé, kteří na nás ječeli, že přeci tohle nemůžeme chtít vynutit podzákonnou normou, vyhláškou – jak to, že neječí dneska, jak to, že není demonstrace těchto lidí dneska před Ministerstvem zdravotnictví. Z těchto formálních důvodů. Něco jiného jsou věcné důvody, jestli to je, nebo není správné,“ dodal Klaus.

Když se to celé ujme, bude to Klaus respektovat?

„Budu muset někam emigrovat. Já už jsem tak nainvestoval do nesouhlasu s povinností očkování, že i kdybych chtěl být očkován – a kdybych dospěl k závěru, jako že jsem k němu nedospěl, i když vakcíny nedémonizuji – tak i kdybych chtěl být očkován, tak já už tuto svobodu bohužel nemám. Já už jsem tolik nainvestoval do protestu proti povinnosti očkování, že teď už musím umřít na ten covid a očkovat se prostě nemůžu dát. Tak nevím, kam emigrovat,“ zakončil Václav Klaus.

