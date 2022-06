„Jeden jeho náměstek páchá zločin, druhý o tom vypovídá na policii?“ Podezření nad Hřibem

„Největší korupční kauza na magistrátu, co si pamatujeme.“ Zastupitel hlavního města Prahy za hnutí ANO Ondřej Prokop promluvil v internetové televizi XTV o korupční kauze Hlubuček a o jejích aktérech. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) by podle něj měl okamžitě skončit, strkal celou dobu jen hlavu do písku. Stejně tak by měl skončit i ministr školství Petr Gazdík (STAN), který pro své lži už není vzorem pro děti a studenty.

Obvodní soud pro Prahu 9 v pátek poslal do vazby bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) a další dva obviněné v kauze korupce v pražském dopravním podniku. Policie tvrdí, že skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Ve středu informovalo státní zastupitelství o tom, že policisté v případu obvinili 13 lidí.

„Vidím to jako největší korupční kauzu v historii magistrátu, co si pamatujeme. Musíme si uvědomit, že nejde jenom o korupci. Jsou do toho zamotané drogy a další věci. Je to zločinecká organizace mnoha lidí, jak se z odposlechů rozplétá. A nikdy v historii se nestalo, že by odvedli v poutech náměstka primátora. To je něco naprosto bezprecedentního. Měli jsme tady různé skandály. Byla různá obvinění. Ale tohle se nikdy v historii nestalo,“ říká Prokop, dvojka kandidátky pražského hnutí ANO v podzimních komunálních volbách.

Celý rozhovor ke zhlédnutí ZDE

Popsal svými slovy, o co v korupční kauze šlo: „Primárně jde o události z roku 2019, kdy si měli jistí lidé říci o úplatek v rámci pražského dopravního podniku. Pak se to už jen vrstvilo na další podprojekty,“ shrnul zastupitel.

Zásadní problém podle něj je, že se absolutně vzdávají jakékoliv odpovědnosti náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě), jenž je současně předsedou dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy, kde se to vše dělo. „Scheinherr korupci přehlížel, a přesto je policejní informátor. Nerozumím tomu, že když měl nějaká podezření, proč neudělal zásadní opatření, aby tam k té trestné činnosti nedocházelo, jen čekal, co se bude dít. To snad takhle nemůže fungovat,“ poznamenal Prokop.

„Myslím, že pan Scheinherr by to měl otevřeně, transparentně vysvětlit a předložit všechny papíry a podklady, jak to bylo,“ dodal Prokop.

Anketa Buď, anebo. Komu věříte? Petr Gazdík 18% Vít Rakušan 82% hlasovalo: 759 lidí

„Je absurdní, že by o tom všem pan Hřib nevěděl. O tom, co se děje okolo pana Hlubučka, si šuškala půlka Prahy. Byly tu různé drby, do médií vyplouvaly nákupy jeho bytů. Jediné, co pan primátor dělal, že strkal hlavu do písku a neřešil to. Primátor Hřib by měl okamžitě rezignovat. Pokud opravdu nic nevěděl, pak je otázka, jestli vůbec má mentálně na to, vést město a mít tak vysokou manažerskou pozici,“ míní Prokop.

„Jestli tomu z médií dobře rozumím, tak hlavním organizátorem byl pan Michal Redl, jenž je spíš mafián než podnikatel, a který pro pana Krejčíře zprostředkovával daňové podvody a machinace. To je prokázáno,“ připomíná Prokop, že za parlamentní stranou STAN stál člověk spojený s Radovanem Krejčířem.

Podle médií měl s Redlem bližší vztah ministr školství Petr Gazdík (STAN), měli spolu jezdit na dovolenou se svými rodinami. Ustojí podle Prokopa tuto kauzu?

„Pokud se prokáže, že je pravda to, co se píše v médiích, myslím, že by pan Gazdík měl okamžitě odstoupit. Není možné, aby ministr školství lhal v přímém přenosu, musí být vzorem pro děti a studenty. Není možné, aby v pondělí tvrdil, že pana Redla skoro nezná, a potom se za pět dnů ukáže, že spolu jezdí na dovolené,“ řekl Prokop, že Gazdík není dobrým vzorem pro mládež.

