„Jedna hlava hydry pryč.“ Odchod Fridrichové rozjel peklo. Václav Moravec dal varování

„Rizikem pro novináře není prezident, premiér nebo předseda nějaké strany, ale rizikem je jeho vlastní šéf,“ reagovala Fridrichová v rozhovoru pro server Seznam Zprávy a dodala, že „z ČT vytéká hnus“. „Všichni dali zaříznutí pořadu zelenou,“ zmínila Fridrichová a dodala, že za tím mohly být politické tlaky.

Fridrichová došla také do Blesku, kde prohlásila, že to byl od vedení ČT podpásový postup. „Považuji to za naprosto faulový a podpásový postup i z toho důvodu, že přesně tohle je věc, kterou snadno ostřelujete holčičí čest, tohle je něco, co prostě u nás dělali komunisti, kdy takhle shazovali ženy, které se jim nelíbily,“ zhodnotila Nora Fridrichová.

Další vývoj tak by nasnadě; Fridrichová dnes oznámila, že v České televizi končí. Opět je za tím podle ní vedení, které s ní už nechtělo spolupracovat. „Kartička 222003 hlásí EXIT! Zítřkem končím v České televizi. Z jednání s mými přímými nadřízenými před týdnem vyplynulo, že se mnou už nechtějí spolupracovat. Považovala jsem tudíž za logické navrhnout vedení televize svůj odchod, což jsem obratem učinila, a dnes jsme ho stvrdili dohodou a podáním ruky,“ informovala Fridrichová.

Následně poděkovala České televizi za více než dvě dekády spolupráce. „Moc děkuju České televizi za 24 skvělých let a za to, že jsem se svými kolegy mohla posledních 18 let vyrábět pořad 168 hodin. Byla to pro mě veliká životní příležitost a zkušenost a cítím za ni ohromný vděk. Teď už je pro mě ČT minulostí, nicméně ještě mě k ní vážou pracovní závazky, takže v nejbližší době budu jen dobrovolničit v našem Šatníku. Děkuju vám všem divákům za přízeň a za jistotu, že kritická žurnalistika, byť nepohodlná, tak je velice potřebná. Děkuju,“ dodala směrem ke svým divákům.

Konec Fridrichové v ČT mnozí kvitují s povděkem. „Nora Fridrichová končí v České televizi... Teda, já dneska musel být mimořádně hodný. Jedna hlava hydry je pryč,“ komentuje bloger Vidlák.

„A teď zpátky do nory, Noro…“ přidal se ještě drsněji advokát Radek Suchý.

Ke konci Fridrichové se vyjádřil také spisovatel a režisér Jan Tománek, dle něhož již „bylo na čase“. „Sejdete se všichni ‚kvalitní novináři‘ ve Forum24, nebo bude nějaká neziskovka?“ doplnil ještě dotaz.

Skvělá zpráva - bylo na čase! ??

Sejdete se všichni "kvalitní novináři" ve Forum24, nebo bude nějaká neziskovka? — Jan Tománek (@TomanekJan) August 30, 2024

„Publicistka ČT opět výrazně chudší“



S děkovnými vzkazy se naopak po oznámení odchodu Fridrichové z České televize vytasilo několik novinářů i bývalých kolegů novinářky. Za „spoustu výborných dílů“ poděkovala někdejší tvůrkyni 168 hodin například novinářka SeznamZpráv.cz Marie Bastlová.



Dodala, že „po děni v posledních týdnech bylo asi jasné, že to nemůže skončit jinak“. Další dění na Kavčích horách se sama za dva týdny chystá probrat s generálním ředitelem ČT Janem Součkem.

Po deni v poslednich tydnech bylo asi jasne, ze to nemuze skoncit jinak.

Diky @NoraFridrichova a spol za spoustu vybornych dilu a preji dal hodne stesti.

A jsem zvedava na dalsi deni na Kavcich horach, uz za dva tydny to budeme v #ptamseja probirat s Janem Souckem. https://t.co/gAIsGqUUOk — Marie Bastlová (@MarieBastlova) August 30, 2024

Konec Nory Fridrichové „oplakává“ i další výrazná tvář veřejnoprávního kanálu – moderátor Václav Moravec. S odchodem redaktorky dle něj bude publicistka ČT „opět výrazně chudší“.

„Je škoda, že už neuslyším odpověď na otázku: Kdo nebude mít po dnešní 168 klid na práci? Klid na práci stejně nakonec připraví o kartičky i ty, co ho prosazují,“ vzkázal Moravec a prozradil, že se s Fridrichovou v ČT pravidelně setkával „nejen v maskérně“.

Publicistka ČT opět výrazně chudší. Velké díky @NoraFridrichova za pravidelná setkávání v ČT, a to nejen v maskérně.??Je škoda, že už neuslyším odpověď na otázku: Kdo nebude mít po dnešní 168 klid na práci? Klid na práci stejně nakonec připraví o kartičky i ty, co ho prosazují. https://t.co/dOaZ5bFBy7 — Václav Moravec (@vaclavmoravec) August 30, 2024

Člen Pirátů, který se netají tím, že volný čas rád vyplňuje sledováním aktuálních Otázek Václava Moravce a zpravodajství ČT24, míní, že odchodem Fridrichové z obrazovek publicistiky ČT „dostává další ránu“ a doufá, že se redaktorka brzy usadí v jiném médiu.

Publicistika na @CzechTV dostává další ránu. Děkuji za Vaší práci @NoraFridrichova, doufám, že Vás brzy uvidím v jiném médiu. https://t.co/dayI1ZFUXn — Matouš Adamů (@Matoada) August 30, 2024

„Zrušení 168 hodin byla obrovská škoda a chyba, odchod Nory Fridrichové není pro ČT dobrou zprávou. Doufám, že se paní Fridrichová k podobnému pořadu, ‚nové verzi 168 hodin‘ v jiném médiu vrátí. Podobný pořad v Česku neexistuje, pokud vím, a je to obrovská škoda,“ shrnul v podobném duchu své tužby po pokračování Fridrichové v médiích LGBT aktivista Kryštof Eckhardt.

Zrušení 168 hodin byla obrovská škoda a chyba, odchod @NoraFridrichova není pro ČT dobrou zprávou. Doufám, že se paní Fridrichová k podobnému pořadu, "nové verzi 168 hodin" v jiném médiu vrátí. Podobný pořad v Česku neexistuje, pokud vím, a je to obrovská škoda. https://t.co/Xt4gh169vd — Kryštof Eckhardt????????????? (@EckhardtKrystof) August 30, 2024

„Mnoho štěstí Noro!“ vyslal směrem k Fridrichové vzkaz někdejší zpravodaj České televize Tomáš Etzler, „hodně štěstí a díky“ ji pak následně vyjádřil komentátor Petr Honzejk a bývalý místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička se připojil s poděkováním „za ta léta a lavinu dílů“.



A nekončily ani vzkazy týkající se stavu veřejnoprávního kanálu. „Ideál veřejnoprávnosti ročník 2024: Držet mikrofon a krok!“ nebral si servítky spoluzakladatel Ústavu nezávislé žurnalistiky a serveru Hlidacipes.org Ondřej Neumann.

Ideál veřejnoprávnosti ročník 2024: Držet mikrofon a krok! https://t.co/m2H7TrvfjS — Ondřej Neumann (@onneumann) August 30, 2024

