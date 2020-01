„Jelito, koukni se do zrcadla,“ psali Okamurovi. A ten odpověděl. A lítalo to

„Rasismus, xenofobie, nenávist, totalita – to jsou metody sluníčkářů. Rozhodl jsem se zveřejňovat alespoň zlomek zpráv, kterými mě zoufale zásobují tito šiřitelé ‚pravdy a lásky‘, abyste viděli, co jsou zač. A co nás čeká, kdyby se chopili po volbách moci. Je to nastupující totalita,“ poznamenal Okamura ke vzkazu, který na své sociální síti sdílel. Podle jeho slov mu to připomíná nástup Hitlera v Německu.

„Lidé s nepohodlnými názory budou šikanovaní, perzekvovaní a občansky likvidovaní. Odpověď voličů a podpůrců SPD bude naopak demokratická – přijďte k volbám a ukažme v co největší síle, že volíte SPD! Nedáme nenávistným sluníčkářům šanci! A milé dámy a pánové, přeji vám vše dobré do nového roku, ať se Vám i Vašim rodinám daří! Společně to dokážeme,“ uvedl.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Lídr SPD Okamura se rozhodl také odpovídat na svém profilu na serveru ParlamentníListy.cz.

„Novoroční ‚oslavy‘ se pomalu stávají ‚celoroční‘ pyrotechnickou můrou obyvatel... Je to prostě obří, miliardový byznys a z ojedinělých, důstojných a HLAVNĚ krátkých akcí se vše zvrtlo v několikadenní non-stop teror, kde vládne u běžných lidí jen bezmoc a vztek... je na politicích, kteří mohou navrhnout zákony, aby došlo ke striktním omezením a návratu ke ZDRAVÉMU rozumu, kdy o škodlivosti na zdraví a přírodě není pochyb. Hodláte v tomto směru něco udělat?“ zeptal se Okamury čtenář.

„Souhlasíme s Vámi, že petardy a rakety na ulice nepatří a každý ohňostroj by měl občany co nejméně obtěžovat. Ohňostroje atd., samozřejmě obecně řeší zákony a vyhlášky, které její použití regulují s tím, že současně dávají pravomoce obcím, aby je upravily podle svého rozhodnutí, případně přání občanů, tzn. pokud se většina obyvatel shodne, že zakáže ohňostroje, může k tomu dobrovolně přimět zastupitele, aby vydali zákaz nebo mohou vyvolat obecní referendum, v němž si většina občanů může zákaz ohňostrojů vymoci i proti vůli zastupitelů. Odpalování petard na ulicích už dnes odporuje stávající legislativě, pokud ohrožuje nebo nadměrně obtěžuje, navíc např. po 22. hod., a tyto přestupky by měla razantně řešit policie státní i městská, jako narušování veřejného pořádku,“ uvedl Okamura.

A odpověděl i dalšímu čtenáři, který se jej ptal na hry japonské herní vývojářské společnosti Capcom. „Nemohl byste ze své pozice nějak podpořit u japonské herní vývojářské společnosti Capcom, aby jejich hry vycházely v České republice s českou lokalizací, tj. s českými titulky? Mnoho západních zahraničních herních společností už v České republice vydává hry s českými titulky, jen ty japonské zatím ne, přitom série jako Resident Evil nebo Devil May Cry jsou v ČR velmi oblíbené a tisíce hráčů by to uvítalo,“ uvedl.

„Omlouvám se, vůbec netuším, o čem píšete a bohužel se nikdy se zástupci japonských herních společností nepotkávám, ale pokud k tomu bude příležitost, určitě se za české hráče přimluvím,“ odvětil Okamura.

