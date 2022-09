„Jen špička ledovce.“ Rekordní migrace přes ČR: Strach z násilí. Expert jasně

reklama

Klíčové je podle Štefce odpoutání pozornosti od dění v Turecku a dalších zemích. Pozornost je věnována hlavně válce na Ukrajině. „Předpokládám, že v podstatě u nás nikdo nepočítal s tak obrovským nárůstem migrantů. Za uplynulý víkend jich policisté zadrželi kolem 700, a to jen na Moravě. Vlna jde přes jižní Moravu, tam je trasa jasná, ale problémem je ten velký nárůst a čísla jsou podstatně větší, než v roce 2015, kdy se mluvilo o migrační krizi,“ řekl.

A jak se ukazuje, migrační cesta z Turecka skrze Českou republiku je pečlivě připravená. Na migranty čekají za hranicemi vozidla, které je převážejí dál. „Takže cesta z Turecka i jinudy je pečlivě organizována a je naprosto jasné, že počet zadržených migrantů je jen zlomkem toho, co proudí přes Českou republiku. Tipuji to na desetinu, a to jsem optimista. Takže pokud jich během víkendu chytili 700, tak sedm až osm tisíc migrantů tudy spolehlivě prošlo,“ uvedl vojenský analytik s tím, že na nelegální migranty na trasách čekají mikrobusy a náklaďáky, které je vozí přes české území.

Organizátoři vycítili slabost Schengenu

Hlavní příčinu takových čísel vidí ve zmíněném odpoutání pozornosti. „A s tím pokles pozornosti zaměřený na tento problém. Navíc spousta zemí má problémy s uprchlíky z Ukrajiny, čili se soustředí na řešení jejich problémů, což odčerpává kapacity jak policie, tak úřadů, které této ilegální migraci nevěnují pozornost,“ vysvětlil. Zároveň tureckou ekonomiku momentální drtí inflace v desítkách procent. „Je to dáno i tím, že velmi rychle rostou počty no-go zón, oblastí, které jsou víceméně muslimskými migranty zabírány – i v Německu, Rakousku, Nizozemsku, Belgii či Dánsku vidíme problémy. Stejně tak ve Švédsku, což se dostalo už i do našich médií,“ upozornil vojenský analytik.

Jako další významný problém označil slabost Schengenu, kterou převaděči umně využili: „Organizátoři tohoto byznysu s uprchlíky vycítili slabost Schengenu hlavně ve směru od Turecka přes Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Česko,“ vyjmenoval. A zmínil i další variantu migrační trasy, která byla až donedávna uzavřená – tedy cestu přes slovenské hranice s Ukrajinou. To právě ukazují také místa, kde policisté migranty zachycují. A navíc, česká záchytná centra pro cizince mají kapacitu pár stovek lidí. Nejsou na velký nápor připravena.

Co se stane s nelegálním migrantem, který měl požádat o azyl v první zemi Evropské unie, ale přesto pokračuje například do Německa? Cesta je mu umožněna. Za přítomnosti policie nasedají do vlaků mířících do Prahy a pak například do Berlína, a to s dokladem, podle něhož mohou v zemi zůstat třicet dní. „Tento postup je naprosto šílený a ukazuje, že Česká republika absolutně nezvládá příliv migrantů ani ukrajinských, ani těchto. Znamená to, že celý Schengen zkolaboval a Česká republika je mimo schopnost se s tím vypořádat,“ domnívá se Štefec.

Migranti jako špička ledovce

„Nikdo se nestará, co dělají, kde jsou a už i u nás vznikají místa – ať už v okolí Karlových Varů nebo na Teplicku a podobně, kde se usazují. Vůbec netušíme, co se s těmi lidmi děje a tvrdím, že Ministerstvo vnitra absolutně nezvládá ani ochranu České republiky v tomto smyslu, ale ani ochranu ostatních zemí v rámci Schengenu. Česká republika měla tvrdě zasáhnout proti migrantům, kteří zde pobývají ilegálně a vrátit je tam, odkud přišli, tedy ze Slovenska, což je nejpravděpodobnější,“ sdělil.

Ozývat se začalo sousední Německo, které si všimlo zvyšujícího se počtu migrantů z České republiky a požaduje kontroly na hranicích. Česká republika však žádné nezavádí ani nechystá, což je podle Štefce chyba. „Přes otevřenou hranici s Ukrajinou si jezdí, jak chce a kdo chce. To je postavené na hlavu a Česká republika se v tomto směru stala úplným rájem. To mluvíme o migrantech a vůbec netušíme, co dalšího se přes nás převáží – drogy, zbraně… migranti jsou jen špičkou ledovce,“ řekl pro ParlamentníListy.cz

Znamená to, že je Schengen s otevřenými hranicemi mezi členskými státy Evropské unie u konce s dechem? „Schengen je naprosto mrtvý, protože nefunguje, ochrana hranic je vyřazena. To je vidět na obrovském nárůstu uprchlíků, který ukazuje, že je Schengen nefunkční a ochromen. Ukazuje se také, že celá Evropská unie přestala fungovat jako bezpečnostní pojistka nebo záruka pro země, které v ní existují, ačkoliv na to aspirovala. Schengen měl fungovat pro občany Evropské unie a zvenku měl být uzavřený. Viditelně není,“ zauvažoval Jaroslav Štefec.

Štefec: Naše právo je bezpečí na našem území

Vojenský analytik současně poznamenal, že jednou z klíčových migračních tras je nyní spolehlivě Ukrajina, ale Česko není schopno s tím cokoliv udělat, protože česká vláda se tématem vůbec nezabývá. Neuklidňují ho ani prohlášení ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), že mají situaci pod kontrolou a posílají vojáky, aby pomohli. „To ale není záležitost vojáků, ale policie a ochrany hranic. Chápu, že vojáci mohou pomoci, ale nutné je vytvořit systém, který umožní hranice střežit nejen na silnicích. Existuje mnoho cest a stezek, kudy migranti přecházejí hranice a kde na ně čekají mikrobusy,“ řekl.

Štefec by proto doporučil striktně a tvrdě uzavřít hranice Evropské unie, zavést tvrdé a nekompromisní kontroly a jednoznačně identifikovat místa, kudy projíždějí vozidla s těmito migranty. „A poté je vracet do zemí, odkud přijeli. Žádné, že je Slovensko odmítne, když odtud přišli. Prostě je vysypat na hranicích. Je nutný tvrdý postup bez ohledu na lidská práva. I my máme lidská práva, nikoliv jen migranti, na to se musí brát ohled. Naše právo je bezpečí na našem území a vlny migrantů toto bezpečí narušují, proto jsme do Evropské unie nevstupovali. Pro volný pohyb lidí z celého světa, kteří vozí nemoci, jiné kulturní návyky, zvyšují zločinnost, což je vidět v zemích, kam proudili ve větším množství,“ podotkl.

„Zdůrazňuji fakt, že uprchlíci jsou jako vždy jen špičkou ledovce toho, co přes nás v současné době putuje. Nedělám si sebemenší iluze o tom, že by se nevyzbrojovaly skupiny radikalizující se v západních zemích a někudy se sem dostat musí. Stejně tak drogy, protože tvoří velkou část obchodu komunity s místním obyvatelstvem, a které jim slouží v rámci kriminální činnosti na financování jejich dalších činností,“ upozornil Jaroslav Štefec. Mnoho migrantů prý může vozit z Turecka právě drogy. Problém je navíc kombinace s ukrajinskými migranty. „Na našem území je obrovské množství lidí a na první pohled o nich nic nevíme. Už mám signály o jejich organizování, probíhá výcvik specialistů, kteří se vrací na Ukrajinu. Jde navíc o soukromé aktivity. Česká republika skutečně migraci vůbec nezvládá a Ministerstvo vnitra není schopné si s tím za současné konstelace poradit,“ dodal vojenský expert.



