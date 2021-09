„Ještě větší průs*r...“ Jurečka před PL tepal Schillerovou. Výborný se přidal. I ODSák si řekl své. Zato Pekarová, když viděla mikrofon...

Mrholilo jen chvíli, avšak předseda lidovců Marian Jurečka to s nadsázkou uvedl jako součást volebního programu: „Počasí naplňuje jednu část našeho programu, což je otázka sucha a zadržování vody v krajině, takže to, že občas zaprší, není nic špatného,“ řekl pro ParlamentníListy.cz. Rovněž odmítl, že by jako politik jezdil za voliči jen před volbami, o čemž svědčí spousta průběžných výjezdů i setkání s veřejností. Jurečka tvrdí, že změna (hlavní slovo volební kampaně) je třeba především ve volebních místnostech. Tam záleží, zda koalice SPOLU dostane prostor ve Sněmovně.

„Jsem přesvědčen, že nemůžeme žít v zemi, kde nás vláda zadlužuje nejrychleji v Evropě a příští rok se chystá větší schodek než v kritickém roce, kdy přišel koronavirus. Nelze nás zadlužovat dál a dál. Argumentovat tím, že veřejné finance jsou v pořádku, nelze. To je jen díky dobrému hospodaření obcí, měst a krajů. Tam kdyby seděly Aleny Schillerové, tak je tahle země v mnohem větším průseru. Takhle to nejde a často se zmiňuje otázka důchodů. Ptám se i seniorů, pro co jste nejvíce obětovali, co vám zabralo nejvíce času a nejvíce jste si odřekli? Vaše děti. Položme si otázku, zda i ty děti budou mít šanci na důstojný důchod. Andrej Babiš si tuto otázku nepokládá na rozdíl od koalice SPOLU,“ uvedl Marian Jurečka. Dodal také, že spojení se dvěma dalšími politickými stranami funguje.

Fotogalerie: - Spolu v Pardubicích

Jurečka: Spojení SPOLU funguje

„Chemie spojení funguje. Petr i Markéta, každý jsme z jiného těsta, z jiných podmínek, a i tak jsme spolu, a to se na lidi přenáší,“ řekl s tím, že to považuje za ukázku, jak lze najít politickou shodu i při řešení problémů a reforem České republiky. „Ukázka to je. Udělali jsme něco, co tu od dob čtyřkoalice nebylo. Tři strany vytvořily spolupráci a nebylo to jednoduché. A proč k zásadním reformám zatím nedošlo? U důchodové agendy je to nejpalčivější, i když teď došli nejdál a důchodová komise měla dobré závěry. Ale bohužel musím říci, že to zavinil Andrej Babiš, když návrh přinesla Schillerová. Řekl, že to nepovažuje za dobré a spadlo to pod stůl,“ uvedl redakci Jurečka.

Jirout: Rychlost zadlužování je děsivá

Za občanské demokraty roznášel z košíku noviny, program, pardubický perník s číslem 13 (volební číslo koalice SPOLU) a další drobnosti poslanec Radim Jirout. Dle jeho slov je potřebná změna hlavně v přístupu k veřejným financím. „Dluh mi vadí hodně, jsem ekonom a byl jsem v rozpočtovém výboru, takže na to koukám jinou optikou. Stávající vláda Andreje Babiše vykřikuje, jak máme nízké zadlužení, ale o něj se vůbec nezasloužili. To jim předaly předchozí vlády a oni to jen zhoršují a zhoršují. V rychlosti zadlužování v Evropě je před námi už jen Kypr,“ vysvětlil poslanec. Argumenty hnutí ANO pronášené ke schodku ho neuklidňují. „Děsí mě především rychlost, s jakou se země zadlužuje. Máme dluhovou brzdu na 55 procent HDP a nyní hrozí, že k ní může dojít za pár let. Chybí tu zodpovědnost. Jak jsme předávali následovníkům rozpočet s relativně dobrým zadlužením po finanční krizi, tak nyní z nás děti a vnuci radost mít nebudou,“ řekl Jirout. Inflaci však vládě na vrub nepřičítá.

Pro ParlamentníListy.cz rovněž popsal, kde je v rozpočtu třeba začít. Problémem jsou prý výdaje, které za poslední tři roky vzrostly o 600 miliard korun. „Doma si řeknete, že ušetříte pět procent z rozpočtu. To zvládnete. Ale tady to činí sto miliard korun. Pokud škrtneme neinvestiční dotace z poloviny, je to 50 miliard. A je třeba zredukovat počet státních úředníků a proškrtat jejich agendy. A také musíme ulevit podnikatelům zatěžovaným byrokracií,“ sdělil Radim Jirout. Vadí mu také, že vláda v rozpočtu na příští rok neřeší důchody. „Když Nečasova vláda schválila třetí pilíř důchodové reformy, vláda Sobotky s ministrem financí Andrejem Babišem to zrušila a za celých osm let nepřišli vůbec s ničím. Uplácejí důchodce. Za Miroslava Kalouska byl průměrný důchod vůči průměrné mzdě vyšší. Naoko to vypadá dobře a těžko se jim to vysvětluje,“ řekl poslanec občanských demokratů. Lidé jsou prý snadněji klamáni, než se jim vysvětluje, že jsou klamáni. A v tom hraje roli marketing, který se ukazuje vždy před volbami, a loňské krajské nebyly výjimkou.

Výborný: Neprosazení jádra je chybou premiéra

„Je to jednoduchý. Volby nevyhrajete tím, že nekomunikujete s voliči. Nedělám to měsíc či dva před volbami, dělám to celé čtyři roky a nyní je to intenzivnější. Prakticky každý den jsme v nějakém městě a všichni ji děláme společně, nikdo nejedeme kampaň na sebe, neřešíme kroužkování. Někdo je vstřícný a nadšený, že jsme přijeli, jiný řekne, že nás nevolí, ale podá ruku a popřeje zdraví. Tak by to mělo být,“ shrnul své dojmy lidovecký poslanec Marek Výborný. I on, stejně jako předseda KDU-ČSL, věří, že politickou dohodu lze nalézt. „V případech jako je zdravotnictví, školství či důchodová reforma je třeba získat dohodu napříč. A když se podíváte na to, zda se o to snažila současná vláda, tak sociální demokraté předložili s poslaneckým návrhem rádoby penzijní reformu. Poslaneckým návrhem… tak takhle fakt ne,“ zhodnotil jejich výsledek snažení. Komise, která o reformě vyjednávala, má tedy podle Výborného výsledek nula.

Na místo dorazila také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Parlamentním listům rozhovory zásadně neposkytuji,“ odmítla možnost vyjádřit se k předvolební kampani v Pardubicích. Nakonec na místo dorazil také šéf ODS Petr Fiala a v jednu chvíli se všichni tři lídři vydali podívat se na volební kampaň Pirátů, která se shodou okolností konala asi o půl kilometru dále na třídě Míru. Na jevišti tam zrovna hovořili předsedové Pirátů a Starostů a nezávislých – tedy Ivan Bartoš a Vít Rakušan. Z pódia je pozdravili, zasmáli se a vše se obešlo bez jakýchkoliv konfliktů. Více informací přinesou ParlamentníListy.cz v reportáži z pardubické volební kampaně Pirátů.

