„Jít z EU?! Do Ruska?“ Tajná nahrávka. Rozhlas a ten, co vypudil Klause ze studia

Moderátor Vladimír Kroc nedávno proslul tím, že mu Václav Klaus odešel ze studia. Další střípek do mozaiky však doplnil bývalý předseda Strany nezávislosti ČR, František Matějka. Ten se střetnul s Krocem v roce 2017. A nedávno mu někdo poslal záznam toho, co už na ČRo nezaznělo. Na něm Kroc prohlašuje, že ČR má úplně jiné problémy než členství v EU. A vyjádřil se, že výstup z EU pro Česko znamená automatický příklon k Rusku. „Teď si představte, že s takovým mentálním nastavením informují a dělají rozhovory například k Vrběticím,“ varuje dnes už bývalý politik před moderátorem s příjemným hlasem.

reklama

V rámci kauzy údajného ruského dluhu, kterou odstartovaly deníky vydavatelství Economia, došlo ke střetu bývalého prezidenta Václava Klause s moderátorem ČRo, Vladimírem Krocem. Klaus po neustálém vyptávání, zda o dluhu věděl, zda ho schválil atd., ze studia naštvaně odešel, prohlásil, že zvláště s Krocem v rozhovoru pokračovat nebude a nazval ho „zrůdou lidskou“. Celkem očekávatelně se pak veřejnost rozdělila na dva tábory, kdy jedni Klause obhajovali a říkali, že je div, že rozhovor vydržel tak dlouho, jiní ovšem obhajovali moderátora, „který se jenom kultivovaně ptal“.

Psali jsme: Lži, hloupost a neznalost. Od Klause zahřmělo. Novináři v plné nahotě

Průšvih rozhlasu? Po aféře s Klausem nová fakta. Překvapil Kalousek

Končím, na shledanou, děkuji pěkně. Václav Klaus předčasně odešel z rozhlasového rozhovoru

Anketa Má naše armáda nakoupit nová bojová vozidla pěchoty (BVP) za 52 miliard? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 227 lidí

S Vladimírem Krocem se střetnul v září roku 2017 při rozhovoru o svém hnutí. Hned na úvod tehdy Matějka vysvětlil, když se Kroc zeptal na další postup při ekomické konjunktuře, že bavit se o řešení dílčích problémů v ekonomice, zdravotnictví, sociální politice, obraně, bezpečnosti, školství a dalších, je limitováno členstvím ČR v Evropské unii. „Naprosto zásadní je, aby občané měli právo se rozhodnout, zdali chtějí, nebo nechtějí pokračovat v politickém projektu Evropské unie,“ řekl tehdy Matějka.

„Pane Matějko, úplně vám rozumím, ale my máme také svoje pravidla, to znamená, že se vás, pokud dovolíte, budu na program ptát ve druhé části rozhovoru. Na druhou stranu jestli chápu vaše slova správně, tak vy si povedete stále svou. Kdybyste se dostali do Parlamentu a kdokoli z vašich kolegů v poslaneckých lavicích s vámi bude chtít něco probírat, tak vy na to odpovíte ‚referendum o Evropské unii‘. Rozumím tomu správně?“ odpověděl mu tehdy Kroc a Matějka ho vyváděl z omylu.

Fotogalerie: - Londýn v předvečer referenda

Ve zkratce, zatímco Kroc se ptal dílčí řešení, Matějka mu opakoval, že bavit se o nich je v situaci, kdy dvě třetiny zákonů jsou přijímány bez rozpravy a Česká republika není svéprávná, protože se s legislativou musí vejít do mantinelů Evropské unie, je kontraproduktivní. Také kritizoval média, že v nich mají přednost velké strany a že se neinformuje o zákonech, které jsou schvalovány bez rozpravy.

Nakonec se tedy moderátor zeptal na brexit, co se podařilo dohodnout, co je pro Česko alternativou členství v EU a co by považoval za úspěch ve volbách. Matějka uvedl, že jednal s brexitáři. „Ty informace, které jsou teď v České republice, jsou diametrálně rozlišné oproti tomu, co ve Velké Británii opravdu je,“ uvedl.

„Vždycky budeme sloužit k prosazení zájmů vyšších, větších hráčů a většinové hlasování je to poslední, co nás mohlo potkat,“ měl Matějka jasno, jaké bude postavení Česka, dokud bude v EU. A pak rozhovor skončil a je veřejně dostupný.

Anketa Obáváte se o svobodu slova v České republice? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 1884 lidí

„Že máte úplně jiné informace, já dobře vím, že žádné informace nemáte. Dobře víte, jak vypadá vyjednávání s Evropskou unií,“ obviňoval Kroc Matějku dál. „Já jsem vám tady na to taky mohl namítnout, že samozřejmě (Velká Británie) nemusí uzavřít žádnou dohodu. Ale tomu se také říká pád z útesu. Víte, že jo,“ pokračoval moderátor. Matějka na to řekl, že to je Krocův pohled a asi se liší od toho, jak vidí svět on.

Kroc Matějkovi ještě vmetl do tváře, že třináct předchozích lídrů stran „slušně odpovídalo na otázky“. „Tohle se nedělá, co jste předvedl, nedělá,“ káral Matějku za to, že se nechtěl bavit o domácí politice. „Těžko nastoupit do vašeho seznamu, když si na základě palčivosti témat Český rozhlas a Česká televize určí, co má být tématem voleb,“ namítal na to tehdejší předseda Strany nezávislosti České republiky. „To je vaše vidění světa, že potřebujeme vystoupit z Evropské unie,“ ozval se Kroc a Matějka řekl, že by si ČRo a zřejmě i ČT měly zajistit otevřené průzkumy, co občany skutečně pálí.

Fotogalerie: - Zlatohorsko a Osoblažsko

Ale Kroc ho nenechal domluvit a řekl: „Lidi jako vy vytvářejí iluzi, že to nejhorší, že ten největší nepřítel... My máme úplně jiné problémy, než je členství v Evropské unii. Úplně jiné. Ale jestli si myslíte, že nám bude v tom Rusku líp, tak jo, to je v pořádku.“ Matějka se zeptal, zda se snad výstupem z EU stane ČR součástí Ruska. „Vy máte pocit, že ne?“ zaznělo od Kroce.

Matějka tento záznam zveřejnil podle svých slov proto, aby si lidé udělali obrázek o tom, jaký má Kroc světonázor a motivaci. „Já jsem u něj ve studiu v té době jen opakovaně v klidu on-line vysvětloval, že ptát se na české politické řešení jakékoliv oblasti v době, kdy jsme v EU a jedeme podle společných politik a pravidel, je zbytečné. A že nejdřív by měli mít lidé právo rozhodnout se v referendu, jestli po Lisabonské smlouvě chtějí v takové EU být i dál. On-line vysílání skončilo, mikrofony vypnuli a pak přišlo tohle,“ uvedl.

„Názor si udělejte sami. Snad jen vězte, že v ČT, ČRo a dalších médiích není s takovým uvažováním k tématu a postojem k jinak smýšlejícím Vladimír Kroc zdaleka sám,“ varuje Matějka. „Tak mě napadá, teď si představte, že s takovým mentálním nastavením informují a dělají rozhovory například k Vrběticím,“ doplnil ještě.

Pokud jde o původ zvukového záznamu, Matějka pro ParlamentníListy.cz uvedl, že záznam dostal anonymně, e-mailem. Z toho usuzuje, že ne všichni ve veřejnoprávních médiích smýšlejí stejně a že některý z mikrofonů po debatě ještě běžel. Dotyčnému by pak chtěl poděkovat, že poodkryl zákulisí, které diváci obvykle neznají. „Jen pro úplnost, v politice už nejsem a nikam nekandiduji, takže to moje zveřejnění není ovlivněno nějakou hrou o pozice. Prostě jsem došel k závěru, že by to lidé měli vědět, protože jinak mají o Vladimíru Krocovi zkreslené představy z jeho příjemného hlasu,“ doplnil Matějka pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: Dávky a Romové: Šlachta velmi přitvrdil Čaputová mluvila: Krásné, paní prezidentko, jsem hrdý na Havla, jásal Rakušan „Rusko ovlivnilo volby v USA? Někomu hrabe!“ Advokát si vyšlápl proti Jourové Stárnu a jsem hovňousek, zalitoval Václav Klaus. Jinak by prý redaktorovi rozhlasu dal pěstí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.