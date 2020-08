„Jsem prý nesnesitelnej a mám vypadnout. Takže jedu.“ Babiš předal moc Schillerové. K národu ještě promluvil na VIDEU

reklama

Předseda vlády Andrej Babiš spolu s kolegy z vlády nabádají Čechy, aby trávili dovolenou v Česku a podpořili svou ekonomiku. Sám však míří na dovolenou na Krétě. Ale ještě před odjezdem zveřejnil tradiční provolání k národu známé jako „čau lidi“.

„Čau lidi. Koukám do tý křišťálové koule a zjistil jsem, že musím jet na dovolenou. Celé okolí mi říká, že jsem nesnesitelnej a že mám vypadnout. Takže pojedu na dovolenou,“ prozradil. „Ale vidím v tý kouli samé dobré zprávy,“ ujišťoval hned poté své spoluobčany.

K ruce si vzal ministryni financí Alenu Schillerovou nominovanou hnutím ANO a nechal ji, aby občanům sdělila, že Česká republika stále z EU dostává víc peněz, než do ní posílá. „O 50,1 miliardy jsme dostali víc, než jsme zaplatili,“ oznámila Schillerová, která teď bude ve vládě Babiše zastupovat.

Poté svého šéfa pochválila, že pro Česko vyjednal v EU pro příští rozpočtové období 964 miliard korun. „Získali jsme o 101 miliard více, získali jsme i takový zvláštní dáreček ve výši 41 miliard na kohezní politiku, čili na všechny školy, školky, infrastrukturu a tak dále,“ uvedla Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Chcete, aby Česká republika ratifikovala Istanbulskou úmluvu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 25153 lidí

Poté vrátila slovo Babišovi, který otevřel téma koronaviru. Zdůraznil, že spolu s kolegy z vlády vymysleli národní semafor a už v pondělí bude vybarvena celá republika podle barev semaforu, aby lidé věděli, jak se chovat v tom či onom okrese.

Na kameru předvedl také strategii pro testování nemocných. „Národní strategie testování nemoci covid-19.“ Tak zní přesný název dokumentu, podle kterého se prý bude postupovat. „Má to 28 stran a je to podrobný materiál, ale pro mě je to velice jednoduché. Já bych chtěl, aby všechno fungovalo tak, že vy se dovoláte bez problémů na hygienickou stanici a následně nastupuje proces, kde za vás buď ta elektronická stanice vyplní e-žádanku a jdete na odběr, nebo to udělá praktický lékař, nebo jako samoplátce jdete na to místo,“ vysvětloval Babiš. „Rychle zavoláte, rychle vám to odeberou a výsledky se dozvíte do 48 hodin,“ shrnul svou představu.

Fotogalerie: - Petice za zbraně

Položil na stůl také čísla z nákazy v pražském klubu Techtle Mechtle.

„Já vám tady ukážu, co způsobilo Techtle Mechtle, jedna párty... 219 nakažených, tohle je Techtle Mechtle. Takže, prosím vás, skutečně pokud jste v uzavřených místnostech, pokud, a já jsem tomu nevěřil, ale pokud se tam zpívá a ty kapénky jdou do toho prostoru, tak to je samozřejmě problém,“ varoval Babiš občany.

Z klubu Techtle Mechtle se nákaza dostala až do Liberce, do Prachatic, na Berounsko a do dalších míst.

Poté přehodil výhybku k ochranným pomůckám.

„Tady v prostoru jsou stále nějaké dezinformace, že státní hmotné rezervy nemaj ochranné a zdravotnické prostředky,“ rozzlobil se Babiš a hned zdůraznil, že Správa státních hmotných rezerv nemá zásoby, protože je předala ministerstvům a každé ministerstvo má zásoby ochranných pomůcek. „Máme celkem na skladě 75 milionů roušek a 1,7 milionů respirátorů. Kraje mají taky zásoby,“ vysvětloval předseda vlády.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Problémy jsou prý jen s celkovými ochrannými obleky, ale i tady už se prý v Česku vyvíjí obleky, které lze prát a použít opakovaně.

V poslední části svého vystoupení uklidňoval seniory, že vláda bude dál zvedat důchody.

„Prosím vás, nejsou žádné obavy, nadále budeme navyšovat důchody, je to priorita. Samozřejmě splníme programové prohlášení vlády a zrušíme superhrubou mzdu, takže to uvidíte na svých výplatních páskách. Já si myslím, že by bylo dobré snížit daňové zatížení zaměstnanců,“ vyjádřil své přání.

Psali jsme: Jiří Paroubek rázně vstoupil mezi Hamáčka a Babiše. Šéfa ČSSD podpořil, zato premiéra vyškolil na velice palčivém tématu Kalousek (TOP 09): Potřebujeme premiéra, který dokáže řídit funkční systém Primátor Ostravy: Hodili nás do vody a pomoz si, kdo můžeš Babiš lamentuje: Byli jsme v boji s virem vzorem pro celý svět. Teď si kazíme renomé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.