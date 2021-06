„Jsme na mizině.“ Biden bude mít problém. V USA praskl skandál se zpěvačkou

reklama

Anketa Je dobře, aby byly děti pod 16 let očkovány proti covidu-19? Ano 15% Ne 79% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 2184 lidí že v době, kdy byla Harrisová kalifornskou generální prokurátorkou, způsobila, že rodina ztratila kontrolu nad Simoneové majetkem.

„Tady vnučka Niny,“ napsala v sobotu na twitteru ReAnna Simone Kellyová. „Moje rodina už nemá její odkaz v péči. Byl nám odebrán a předán bělochům. Naše rodinné jméno bylo v médiích ZNEUŽITO. Nedostáváme žádné tantiémy, nic. Chcete někoho hnát k odpovědnosti? Zeptejte se Kamaly Harrisové, proč si přišla pro mou rodinu.“

Nina’s granddaughter here. My family doesn’t run her estate anymore. It was taken away from us & given to white people. Our family name was DRAGGED in the media. We get NO royalties, nothing. Wanna hold someone accountable?Ask Kamala Harris why she came for my family #NinaSimone https://t.co/mMXOz7iLxn — RéAnna Simone Kelly (@reasiimone) June 19, 2021

Fotogalerie: - LGBTQ+ proti Maďarsku

Psali jsme: Roman Joch: Změny pohlaví? Lidé se na to budou dívat jako my na upalování čarodějnic

„Jak už jsem řekla, zeptejte se jí, proč rozdělila mou rodinu,“ pokračovala. „Zeptejte se jí, proč je teď majetek mé babičky v TROSKÁCH. Zeptejte se jí, proč my jako její rodina už nevlastníme práva na nic. Zeptejte se jí, proč šikanovala mou matku u soudu a máma se málem zabila z depresí.“

As I said before, Ask her why she separated my family. Ask her why my grandmothers estate is in SHAMBLES now. Ask her why we as her family no longer own the rights to anything. Ask her why she bullied my mother in court and my mom almost killed herself from the depression. — RéAnna Simone Kelly (@reasiimone) June 19, 2021

V dohodě z roku 2016 týkající se charitativního fondu Niny Simoneové je Harrisová několikrát zmíněna za to, že jako generální prokurátorka státu „nese hlavní odpovědnost za dohled nad charitativními fondy v Kalifornii“.

„Generální prokurátorka (Kamala Harrisová) tvrdí, že Lisa Simone Kellyová porušila svou fiduciární povinnost vůči pozůstalosti a charitativnímu fondu a neoprávněně odklonila majetek pozůstalosti. Generální prokurátorka požaduje po Kellyové doplatit částku v celkové výši 5 937 749,42 USD a více než 2,5 milionu USD na úrocích, což podle generální prokurátorky představuje mnohem více než polovinu hodnoty pozůstalosti během správy pozůstalosti Lisou Simone Kellyovou,“ uvádí se v dohodě.

ReAnna Simone Kellyová uvedla, že o její matce Lise Simone Kellyové se šíří spousta pomluv.

„Prozatím to nechám být. Pokud chcete, udělejte si průzkum, ale vězte, že o mé matce existuje HODNĚ pomluv. Bylo tam vypuštěno mnoho nepravdivých informací, které NEJSOU PRAVDIVÉ. Poslouchejte. ZAŽILI JSME TO. Následky zažíváme dodnes,“ napsala.

Fotogalerie: - Pírko naděje?

Psali jsme: To netrvalo dlouho. Po Bidenovi už jdou vlastní Demokraté

„A POČKEJTE, když už se Kamaly ptáme, zeptejte se jí, proč po vší té bolesti a utrpení, kterým nás vystavila, zazněla na inauguraci píseň Niny Simoneové, aby přísahala jako viceprezidentka?! Věděla, co dělá,“ pokračovala ReAnna Simone Kellyová.

OH WAIT, While we’re asking Kamala questions ask her why after all of this pain and suffering she put us through a Nina Simone song was sang at the inauguration to swear her in as VP?! She knew what she was doing. — RéAnna Simone Kelly (@reasiimone) June 19, 2021

Zpěvák John Legend během televizní oslavy inaugurace v roce 2021 nazpíval klasiku Niny Simoneové Feeling Good. Nina Simone zemřela v roce 2003.

Psali jsme: ,,Za chvíli umře. Děti jsou mu jedno." Očkování dětí: Zvedla se bouře, silná slova „Oni ho udusí.“ „No a?“ „Co no a?“ Zfetovaný Rom pokousal policistu. Zemřel Roman Joch: Změny pohlaví? Lidé se na to budou dívat jako my na upalování čarodějnic „20 procent lidí pryč. Stát musí zeštíhlit.” Sehnal chce uzdravit státní rozpočet

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.