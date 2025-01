„Jsme znovu svobodní.“ Trump v Davosu zpražil bankéře

Donald Trump vystoupil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu 2025. Ale ne osobně – svou řeč pronesl virtuálně. Ve svém projevu hovořil o ekonomických otázkách a zdůraznil, že USA mají největší zásoby ropy a plynu a plánují je využívat. Diskutoval také s významnými byznysovými lídry. Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 89% Nezávidím 7% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6308 lidí

Trumpova účast na fóru vzbudila velký zájem, protože se konala jen několik dní po jeho znovuzvolení do úřadu prezidenta USA. I když se Davosu osobně neúčastnil, jeho politika a ekonomické plány byly jedním z hlavních témat.

V Davosu hovořil o svých ekonomických plánech, především o snižování regulací, daňových škrtech a zavedení nových cel. Zdůraznil, že jeho administrativa se zaměří na vytvoření nejpříznivějších podmínek pro podnikání v USA, aby firmy měly motivaci přesunout svou výrobu do Spojených států.

Konkrétně slíbil, že za každou novou regulaci odstraní deset starých, což podle něj vrátí miliardy dolarů zpět do kapes amerických rodin. Tvrdil, že omezení byrokracie podpoří hospodářský růst a posílí ekonomiku.

Pokud firmy budou vyrábět své produkty v USA, Trump jim slíbil jedny z nejnižších daňových sazeb na světě. „Moje vize pro globální ekonomiku je velmi jednoduchá: Pokud vyrábíte svůj produkt ve Spojených státech, nabídneme vám jedny z nejnižších daňových sazeb na světě. Ale pokud se rozhodnete svůj produkt nevyrábět ve Spojených státech, což je samozřejmě vaše právo, pak budete muset jednoduše zaplatit clo. Výše cla se bude lišit, ale přinese do naší státní pokladny miliardy, možná i biliony dolarů, aby mohla naše ekonomika dále růst a my mohli splácet náš dluh,“ uvedl Trump.

Prohlásil, že Spojené státy budou i nadále ekonomickým lídrem, který přitahuje investory a podnikatele. „Za Trumpa nebude na světě lepší místo pro vytváření pracovních míst, budování továren nebo zakládání firem než právě tady, ve starých dobrých USA,“ zdůraznil.

HOLY SMOKES.



Trump just told the WEF that companies who move to America will pay the lowest taxes in the industrialized world, and that companies that don’t will pay trillions of dollars in tariffs into the U.S. Treasury to pay down our debt.



Amazing. ??pic.twitter.com/Q788ZWdP3g — johnny maga (@_johnnymaga) January 23, 2025

Posílení amerického průmyslu a technologického sektoru

Americký prezident naznačil, že jeho hospodářská politika se nesoustředí jen na tradiční průmysl, ale také na nové technologie, digitální měny a umělou inteligenci. Zdůraznil, že jeho hospodářská politika povede ke snížení nákladů na výrobu, zlevnění zboží a služeb a k posílení pozice Spojených států jako průmyslové supervelmoci. „Udělá to ze Spojených států průmyslovou supervelmoc a světové centrum umělé inteligence a kryptoměn,“ pokračoval Donald Trump. USA podle něj musí zdvojnásobit svou produkci energie, mimo jiné kvůli umělé inteligenci.

V tomto kontextu uvedl, že urychlí schvalování nových elektráren, které budou moci společnosti umístit vedle svých závodů, což v současnosti předpisy neumožňují.

JUST IN: ???? President Trump tells the WEF that America is "the world capital of AI and crypto." pic.twitter.com/PmFWhTBZCN — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 23, 2025

Odmítnutí Pařížské klimatické dohody

Šéf Bílého domu ve svém projevu ostře kritizoval Green New Deal (Nová zelená dohoda), který označil za „Nový zelený podvod“. Zdůraznil, že jeho administrativa se zaměří na energetickou bezpečnost USA, která je podle něj klíčová pro ekonomický růst a strategickou stabilitu země.

Trump také odmítl Pařížskou klimatickou dohodu a vyjádřil se kriticky k přechodu na elektromobily, který považuje za nebezpečný a škodlivý pro americkou ekonomiku. „Odstoupil jsem z jednostranné Pařížské klimatické dohody. Necháme lidi řídit auta, která chtějí řídit. Změnil jsem naši národní energetickou bezpečnost, která je tak důležitá. Národní energetická bezpečnost, která může pod našima nohama vytvořit zlatou horečku tekutého zlata a položit základy nové silné energetické infrastruktury,“ dodal prezident.

BREAKING ?? Donald Trump stuns the World by exposing the Paris Climate Accord at the WEF



America is BACK and we will not allow any nation to take advantage of us



THIS IS HUGE ?? pic.twitter.com/zIpGzORQE6 — MAGA Voice (@MAGAVoice) January 23, 2025

Amerika opět svobodným národem

Ve své řeči zdůraznil význam svobody slova a oznámil, že podepsal exekutivní příkaz, který zastavuje veškerou vládní cenzuru. „Kromě toho vám s potěšením oznamuji, že Amerika je opět svobodným národem. První den jsem podepsal exekutivní příkaz k zastavení veškeré vládní cenzury. Naše vláda již nebude označovat projevy vlastních občanů za dezinformace,“ řekl s tím, že to jsou oblíbená slova cenzorů.

Trump doplnil, že jeho opatření zajistilo, aby se Amerika vrátila k principům svobodného projevu. „Zachránili jsme svobodu slova v Americe,“ prohlásil americký prezident s tím, že jeho administrativa k takovému kroku přistoupila nekompromisně.

??BREAKING: Trump tells the World Economic Forum (WEF) "We have saved free speech in America"



"No longer will our government label the speech of our own citizens as misinformation or disinformation" pic.twitter.com/qw3e9V0Fp6 — Breitbart News (@BreitbartNews) January 23, 2025

Vztahy s Čínou musí být spravedlivé

Prezident Spojených států se věnoval i obchodní nerovnováze mezi USA a Čínou. Obchodní vztahy mezi Spojenými státy a Čínou nejsou podle něj v současné době spravedlivé. „Musíme zajistit spravedlivé vztahy s Čínou,“ prohlásil. Podle něj je obchodní deficit USA s Čínou důkazem neférové situace, kterou je třeba napravit.

Stranou nezůstala ani role Číny v řešení rusko-ukrajinského konfliktu. Trump uvedl, že doufá ve spolupráci s Čínou při řešení mezinárodních krizí, zejména války na Ukrajině. „Doufám, že nám Čína pomůže zastavit rusko-ukrajinskou válku, protože má nad touto situací velkou moc,“ dodal. Podle Trumpa by Peking mohl využít svého vlivu k dosažení mírového řešení konfliktu.

Vyjádřil se rovněž ke svému vztahu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. „Mám prezidenta Si velmi rád, i když naše vztahy byly pandemií covidu napjaté,“ řekl. Přesto naznačil, že je mezi nimi stále komunikace, když zmínil jejich nedávný telefonát: „Volal mi.“

Rovněž hovořil o tom, že by se rád „velmi brzy“ setkal s prezidentem Putinem, aby konflikt ukončil. V Davosu řekl, že jsou zmařeny miliony životů a „krásní mladí lidé jsou stříleni na bojišti“.

EU se chová k USA velmi špatně

Donald Trump kritizoval postoj Evropské unie vůči Spojeným státům a označil ho za „velmi, velmi nespravedlivý a špatný“. Podle něj EU omezuje dovoz amerických zemědělských produktů a automobilů do Evropy, zatímco sama bez problémů vyváží své vozy do USA.

Trump upozornil, že tento nepoměr vede ke „stovkám miliard dolarů deficitu“ ve prospěch EU, což podle něj nikomu nevyhovuje. „Musíme s tím něco udělat,“ varoval.

Bývalý prezident také kritizoval evropskou daňovou politiku, která podle něj nespravedlivě zatěžuje americké společnosti vysokými DPH a dalšími poplatky. „Milujeme evropské země, ale tohle je vůči USA velmi nefér,“ uvedl.

Trump se rovněž opřel do přístupu EU k americkým technologickým gigantům jako jsou Apple, Google a Facebook. Obvinil Evropskou unii, že se snaží od těchto firem získat miliardy dolarů prostřednictvím přísných regulací a pokut. „Jsou to americké společnosti, ať už se vám to líbí, nebo ne. EU by to neměla dělat,“ prohlásil s tím, že tyto pokuty jsou podle něj „formou zdanění“.

Trump v závěru svého projevu slíbil, že učiní USA „většími, silnějšími a lepšími než kdykoli předtím“.

Donald Trump ??to World Economic Forum ??.



Mindblowing! pic.twitter.com/LkwidjPUjF — Marek Spanel (@maruksp) January 23, 2025

