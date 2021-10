„Jsou čtyři. Strašný, co si dovolujou!“ S Piráty došla trpělivost. Právě teď

Situace kolem čtyř pirátských poslanců nabírá na obrátkách. Není to sice tolik vidět, jelikož veškeré dění přehlušuje nepřehledný vývoj týkající se prezidenta Miloše Zemana, redakci se přesto podařilo získat relevantní informace. A vypadá to, že z přátel se naráz stali nepřátelé. Řeč je o koalici SPOLU a sdružení STAN & Piráti.

reklama

Už před volbami měly ParlamentníListy.cz možnost mluvit s řadou tehdejších sněmovních adeptů ODS. Nyní se z většiny stali členové dolní komory. Jejich tón však nepozbyl na razanci. „Piráti by měli jít do opozice, pokud jim to nikdo neřekl, ať jim to řekne Rakušan,“ uvedl jeden z nich. Druhý doplnil, že jsou to divní lidé. Konkrétní nebyl. Neuměl si ovšem ani před volbami, ani po nich představit, že by měl s těmito „chlapci a děvčaty“ jednat.

Anketa Schvalujete, že Babišova vláda odpouští DPH na elektřinu? Ano 73% Ne 11% Nevím / Je mi to jedno 16% hlasovalo: 12663 lidí

Ani jeden ze současných poslanců nechtěl zveřejnit identitu. Prý není důvod jitřit emoce. Piráty podle nich navíc nikdo nepotřebuje.

„My analyzujeme, kde jsme udělali chybu, proč se tak stalo. Ale když se podíváte na to kroužkování, tak naprostá většina, tři čtvrtiny lidí, byla s tou koalicí spokojena tak, jak je nastavená. A ta čtvrtina kroužkovala. Ale samozřejmě je to pro mě zklamání. Čekal jsem, že to zastoupení bude výrazně silnější,“ přiznal Bartoš po volbách.

Konstatoval taky, že Piráti ve volební kampani museli čelit velkému náporu dezinformací a on se během voleb naučil, že i politické strany samy o sobě musejí válčit s dezinformátory. „Faktem je, a hodnotili to čeští elfové, že ta dezinformační kampaň byla masivní,“ zaznělo od Bartoše s tím, že část lidí prostoupil strach.

Ačkoli hovoří Bartoš obecně, ParlamentníListy.cz se dostaly k poměrně jasným a konkrétním závěrům.

Psali jsme: ,,Já STANu p*del nenastavím.” Bartoš se rve o křesla a teď tohle: Piráti ničí Němcovou a Drahoše

Jako první se pro předsedu Pirátů nabízel nově zřízený post jakéhosi garanta pro digitalizaci. Bartoš byl a dosud je spojován s postem vicepremiéra pro digitalizaci. Jenomže podobný úřad už je. Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla byl jmenován v únoru 2018. Z řady našich poznatků vyplývá, že jde vyloženě o Babišova muže. Premiér za ním stál v mnoha směrech.

Právě Dzurilla by s největší pravděpodobností po dosazení Ivana Bartoše skončil.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stát se to ovšem nemusí. Po nástupu primátora Hřiba na pražský magistrát zůstalo v jeho týmu několik lidí, které si přivedla už předchůdkyně Adriana Krnáčová.

Jenomže tím anabáze okolo Ivana Bartoše nekončí. Šachy o vysoké posty, odměny a vliv pokračují. Jeden z ministrů vládního kabinetu Andreje Babiše pro ParlamentníListy.cz řekl, že Ivan Bartoš může stanout v čele resortu pro místní rozvoj. Navázal by tak na práci Jiřího Paroubka, Jiřího Čunka, Rostislava Vondrušky, Karly Šlechtové nebo Kláry Dostálové. MMR disponuje enormním vlivem i finančními prostředky.

Anketa Kdo bude nejhorším ministrem, pokud v kabinetu zasedne? Vít Rakušan 6% Ivan Bartoš 11% Petr Fiala 6% Jana Černochová 8% Olga Richterová 15% Markéta Pekarová Adamová 54% hlasovalo: 58374 lidí

Slova dávají smysl.

Zvažovanou kandidátkou na ministryni práce a sociálních věcí je totiž pirátská poslankyně Olga Richterová. Ta už se nechala slyšet, že menšiny, které se obvykle přizpůsobují většině, nemají stejná práva. „Fandíme manželství pro všechny! Budeme bojovat za vše, co jsme slíbili: za lidská práva a svobody včetně zrovnoprávnění sňatků osob stejného pohlaví. Vnímáme ale, že jde o téma, na kterém není v koalicích shoda a nebude lehké ho prosadit. Uvidíme, co vyjednáme, držte nám palce,“ řekla nedávno.

Podle Pirátů jsou však získané informace spekulativní.

„Nejde o pravdivou informaci, o konkrétních resortech a jejich vedení probíhají teprve vyjednávání, stejně jako o programových shodách napříč koalicemi. Rozhodně není nic finálně dohodnuto,“ sdělilo jejich tiskové oddělení ParlamentnímListům.cz.

Jednou z adeptek na MMR měla být také předsedkyně topky Markéta Pekarová Adamová. Nakonec si však vybrala něco jiného. Bude předsedkyní Poslanecké sněmovny. „Kandidátkou na pozici předsedkyně Poslanecké sněmovny bude předsedkyně TOP 09 paní Markéta Pekarová Adamová. Vybrali jsme ji proto, že to je výborná a důstojná reprezentantka. Má zkušenosti z Poslanecké sněmovny,“ zdůvodnil návrh lídr koalice SPOLU a budoucí premiér Petr Fiala (ODS).

Z kuloárů tak zaznívá, že místo státotvorných rozhodnutí se Fialova klaka handrkuje o posty. „Pekarovou chtěli na tři ministerstva, vyštípala ji ODS. ODS bojuje o dopravu, spravedlnost. KDU chce za každou cenu pro Jurečku solárníky, a tak by šlo pokračovat,“ uvedl pro redakci jeden z poslanců ANO.

Na reálné výstupy budeme muset čekat. Prozatím se ví jen to, že premiérem by měl být Petr Fiala a ministrem vnitra exstarosta Kolína Rakušan.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sociální demokracie se zpronevěřily, dnes hájí korporátní kapitalismus, rozebírá filozof a historik Hejlek. Volby jako Zlatý Slavík Fiala vládne jen na papíře. V ODS diktuje jiná persóna. Podívejte, jak se uvnitř SPOLU vraždí kvůli ministerstvu Ajejej. Slova Petra Fialy. Ne úplně stará. Ale neuvidí je rád Podpora Josefu Skálovi: Známý herec i disident

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.