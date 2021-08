„Jsou na nás zlí!“ Do c*gánů jí vynadal. Tři koruny jí nedal. Z busu ji vyhodil. Léčí se na psychiku

Anketa Je dobře, že byl Koudelka dočasně pověřen řízením BIS? Ano, je to dobře 2% Ne, měl být jmenován řádně 3% Ne, měl vypadnout úplně 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7231 lidí

A já jsem si ho chtěla vyfotit, abych měla důkaz. Jak on viděl, že já ho fotím, tak on prudce zabrzdil autobus, lidi se lekli, co dělá. Jak zabrzdil, tak já jsem držela telefon v ruce, on mi ten telefon vytrh z ruky, s tím, že mě z toho autobusu vyhodí. A já jsem měla postřeh, že jsem mu ten telefon vytrhnula z té ruky, on pak vylezl z tý kabinky, normálně mě chytil za obě ruce a vyhodil mě u dálniční silnice. Vyhodil mě z toho autobusu a šla jsem pěšky,“ popsala incident Růžena Horváthová.

Uvedla, že zavolala policisty. „Ještě ta policie byla na mě hrubá s tím, že co s tím maj dělat, že jsou to jen tři koruny,“ posteskla si. Doplnila, že se léčí „na psychiku“. „Já jsem, když jsem mluvila s policií, tak jsem celou dobu jim brečela do telefonu a ještě oni mně vynadali, že mi nerozumí a že abych nebrečela, abych mluvila normálně spisovně. A takhle prostě oni mě napadali s tím, jsem vynervovaná, a to,“ stěžovala si dále. Policie ji prý odvezla a sepsala s ní protokol a vyfotila její odřené ruce. „Jak mě tam strčil do toho zábradlí, tak tak že jsem se chytla, tak je to odřený, ale do rána tam bude modřina,“ řekla.

Ve videu také uvedla, že s protokolem hodlá navštívit lékaře. Právě kvůli svému psychickému stavu. „Zkusím ještě si zajít za mojí prokurátorkou a dám jí to. Ona je taková hodná. Zkusím se s ní poradit, jestli by mi ona nesepsala nějaké trestní oznámení,“ svěřila se. A postěžovala si, že policisté do protokolu, který jí dali, prý nenapsali, že řidič jí nadával.

„Lidičky, je to hrozný. Chtěla bych vám oznámit, dávejte velkej pozor. Protože oni opravdu jsou na nás zlí. Jsou na nás zlí a já už nevím, co mám dělat. Já se bojím, já se bojím někam chodit, protože ty lidi prostě jdou na nás, jdou na nás strašně moc. Hrozně se vám omlouvám, jak brečím, ale mě to bolí. Nikomu jsem neublížila,“ vzkázala Růžena Horváthová plačtivě.

Moderátor jí doporučil, aby nebyla po incidentu sama, ale Horváthová řekla, že je v Mostu sama, jednu dceru má v Berouně, druhou v Anglii. A když moderátor naznačil, že by měla požádat o pomoc souseda či sousedku, vysvětlila: „Jenomže tady jsou samí bílí, tady nejsou Romové. Tady nejsou Romové, to jsou všechno bílí a ty vám nepomůžou. Ty si za sebou zavřou dveře a vůbec je nic nezajímá. Je to špatný.“ A znovu apelovala, aby si dávaly pozor hlavně romské ženy.

„Vím, že to musíme dávat najevo, jak se k nám chovaj a proč se k nám takhle chovaj. Proč já mám zdravit nějakýho pána, když já ho neznám? Proč ho mám zdravit? Proč já mám zdravit nějaký cizí lidi, když to není moje rodina? Pozdravíme jako slušný lidi, když vejdeme do krámu. Ale když jsem nastoupila do autobusu, tak jsem nepozdravila, a to se ho to dotklo, to měl tu domněnku. Že jsem ho nepozdravila a poprosila jsem ho jednou za 17 korun lístek. Nebyla jsem hrubá, měla jsem roušku, nebyla jsem hrubá a že jsem ho nepozdravila? Vždyť on je mladší než já. A on takovýhle přístup? Prostě to byl rasista, to byl normální rasista,“ zhodnotila řidiče a odhalila další detaily z příběhu.

Podle jejího tvrzení jí řidič celou cestu nadával do cigánů. „Chováte se slušně, snažíte se k těm lidem chovat slušně, všechno, nejde to. Nejde to. Protože oni opravdu provokujou. Strašně moc nás provokujou,“ mínila žena. A přidala další příběh, opět s autobusem. Na zastávce prý čekala ještě s další romskou ženou, která byla těhotná a měla s sebou ještě jedno dítě a manžela. „On normálně nám ani ty dveře neotevřel, šlápl na to a ujel,“ obvinila dalšího řidiče autobusu a moderátor se nad jejími slovy zhrozil.

Vyjádření dopravního podniku získala CNN Prima News. „Mám na starosti i stížnosti, o tomhle případu jsem zatím nic neslyšel. Pokud si bude paní stěžovat, budeme se tím zabývat, na barvě pleti cestujícího nám určitě nezáleží,“ slibuje mluvčí dopravce Jiří Holý. „Pokud měla platnou jízdenku, došlo minimálně k neoprávněnému vykázání z vozidla,“ dodává. Zatím ale případ kvalifikuje jako tvrzení proti tvrzení. „A stížnost v ruce nemám, tak nemohu nic řešit,“ krčí rameny.

