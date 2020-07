„Kavan, ten nelže!“ Děti, držte tu fotku a koukejte do kamery, tááák. Jan Kavan „uměl“. Takhle válel v roce 1996. Ale nejen on. Až uvidíte to dílo ODS...

VZPOMÍNKY A PERLY Těžko uvěřitelný dokument o volbách z roku 1996 opět koluje internetem. Ve videu je možno vidět pankáče, kteří chtějí volit ODS. „Akorát si myslím, že by v naší vládě mělo být něco, aby fakt ti lidé měli práci, měli kde bydlet, měli peníze. Jako to, co je teďka, to je brutální špína, je to humus,“ popisoval jeden zástupce punkové komunity politickou situaci. Překvapením byly i děti propagující Jana Kavana, jako vystřižené z propagandistického filmu. „Jan Kavan, ten nelže,“ hlásal tehdy o sobě. Jaká byla realita?

Internetem koluje 24 let staré video. Video, respektive dokument z dílny ČT1, o předvolební kampani z voleb roku 1996. Ve videu nechybí Jiří Vyvadil a Miloš Zeman z ČSSD jedoucí v tradičním autobusu Zemák, Miroslav Štěpán propagující svoji Stranu československých komunistů či Václav Klaus z ODS. A právě ODS propagovali nejen její politici.

Miroslav Štěpán – český a československý politik Komunistické strany Československa, vedoucí tajemník Městského výboru KSČ v Praze a někdejší poslanec České národní rady a Sněmovny lidu Federálního shromáždění – během volební kampaně v roce 1996:

Přibližně v sedmé minutě následoval záběr na skupinu pankáčů, kteří seděli uvnitř hospody.

„Akorát si myslím, že by v naší vládě mělo být něco, aby fakt ti lidé měli práci, měli kde bydlet, měli peníze. Jako to, co je teďka, to je brutální špína, je to humus,“ pověděl jeden pankáč. „V této společnosti a v českém státě vlastně každý jde jen za penězi,“ řekl další. „No asi budu volit, ale budu volit asi něco, co tu vládu podpoří, co by se mělo zlepšit, aby se to všechno zlepšilo,“ popsal další zástupce punkové komunity.

Poté však následovala otázka od kameramana a moderátora v jednom: „Hele, ale toto je bigbít pro ODS, vy budete teda volit ODS?“ tázal se trochu překvapeně.

„No... přemýšlela jsem nad tím, svým způsobem,“ zněla odpověď. A kameraman se tázal dalších, koho budou volit. „Ještě nevím, uvidíme,“ odpověděl jeden pankáč. „Asi ODS,“ řekl druhý. Občanská demokratická strana pod vedením Václava Klause tedy evidentně byla i stranou pro mladé členy punkové komunity. Dále následoval záznam z koncertu, kde se propagovala právě ODS. „ODS, strana mladých. Popravdě je třeba říct, že pražští kandidáti ODS se dokázali skutečně mimořádně přizpůsobit publiku. Kdo z nich neměl koženou bundu a žvýkačku, oblékl se aspoň jako na zahradu,“ dodal ještě hlas ve videu od moderátora pořadu.

Členové punkové komunity, kteří jsou odhodláni volit ODS:

Druhá půlka videa se zabývala senátními volbami na Prostějovsku. Tam do druhého kola postoupili zástupci největších tehdejších stran – ODS a ČSSD. Za ODS Jan Tesař a za ČSSD Jan Kavan.

„Jan Tesař je majitelem hotelu Avignon. Do Senátu kandidoval, protože chtěl, aby v něm byl zastoupen stav živnostníků. Pilně objížděl svůj okres ve dvanáctsettrojce, kterou nazval ‚modrý tesák‘,“ pověděl moderátor pořadu. Následovalo pár záběrů na kontaktní kampaň Jana Tesaře, který obíhal voliče a přesvědčoval je o svém programu. Od jedné voličky dostal dotaz, co by udělal pro Prostějov, pokud by byl zvolen. Odpovědí bylo, že by sehnal zbytek peněž pro tamní nemocnici, ačkoliv ví, že to není primárním úkolem senátora.

Dokument pokračoval částí o Janovi Kavanovi, kandidátovi ČSSD, který nakonec druhé kolo těsně vyhrál. Jan Kavan jel po Pelhřimově v polepené dodávce a hlásal: „Zdraví vás kandidát sociální demokracie Jan Kavan. Jan Kavan, ten nelže,“ hlásal politik.

V roce 2001 však vyplulo na povrh, že Jan Kavan nejspíše lže. Kavan byl ve vládě Miloše Zemana ministrem zahraničních věcí a lhát měl v kauze Český dům. „Říká, že o pochybném pronájmu budovy v centru Moskvy on osobně nevěděl a že vše připravovali jeho podřízení, a to ve značném spěchu až od loňského října. Mladá fronta DNES však získala důkazy, že Kavan byl o všem předem informován, všechny potřebné dokumenty podepsal, a hlavně – s přípravou pro stát nevýhodného pronájmu rakovnické firmě Hotel Český dům přímo Kavan začal už loni v létě. Policie navíc včera potvrdila, že informace z novin o podezřelé transakci považuje za natolik vážné, že je důkladně prověří,“ psalo tehdy iDnes. Dále čelil nařčení, že spolupracoval s StB pod krycím jménem Kato.

Jan Kavan, „politik, který nelže.“

Video však pokračovalo a následovalo něco, co v současné době rozhodně běžnou věcí v politické kampani není. „Až vyrostete děti, tak si vzpomenete ještě na toto jméno, na jméno Jana Kavana, protože tento pán bude jistě, bude jistě, až půjdete poprvé k volbám, bude jistě sedět v Senátu,“ říkal Kavan k malým dětem, které držely jeho fotku v rukou. Dodejme však, že tyto děti měly možnost poprvé volit přibližně v roce 2010, jelikož to vypadá, že jim mohlo být kolem čtyř až pěti let. V této době však Jan Kavan žádnou politickou funkci nevykonával, a to již po dlouhou dobu. Sám Kavan byl mezi lety 2002 až 2003 předsedou Valného shromáždění OSN.

Děti propagující Jana Kavana:

Následně bylo natočeno, jak galantní byl senátní kandidát k něžnému pohlaví. „Každé z žen, kterou osloví Jan Kavan, předává symbolicky jednu rudou růži. Znak sociální demokracie, Jan Kavan je ten sympatický muž v brýlích s pugetem rudých růží. My nabízíme sociálního demokrata Jana Kavana,“ dodal před svojí dodávkou do megafonu. Od procházejících však obdržel i negativní reakce. „Dělat, dělat, živit se rukama, ne pusou,“ pověděl mu jeden starší pán, který se hbitě vyšvihl na své kolo a odjel od Kavana. „Dejte mi pokoj se sociální demokracií,“ řekl mu další pán. Kavan sám však prý je profesionálním politikem a práce ho baví. To již bylo ke konci videa a na konci byly ohlášeny výsledky, kdy k volbám měla přijít pouze třetina voličů a těsně o pár procent vyhrál právě vyslanec ČSSD – Jan Kavan.

