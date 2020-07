„Kde jsou ty krávy?!” Jakešův rok starý projev. A po jeho smrti všichni promluvili

Reakcí na smrt Miloše Jakeše se na internetu sešlo požehnaně. Od pochvalných po odsuzující. Od poslance Jaroslava Foldyny a analytika Štěpána Kotrby zazněly výtky směrem k současnému režimu. Výtky, které měl i Miloš Jakeš a zmínil je před rokem ve svém projevu při křtu jeho knihy. "To zemědělství fungovalo. Ale nefunguje. Kde jsou ty krávy? Kde jsou ty počty těch krav? No, kde jsou?" kritizoval a dodal: "Když se srovnává 30 let komunismu a 30 let kapitalismu, tak se zapomíná na jednu věc. Ono se nenarodilo milion dětí."

Jak informovala Prima CNN, včera zemřel bývalý generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Proslul zejména svým projevem na Červeném Hrádku, ale také tím, že se podílel na normalizačních čistkách ve straně a svou úlohou a i nečinností při protestech v roce 1989. Zesnul v 97 letech a za svého života se řadil mezi 10 nejdéle žijících vrcholných představitelů státu. (Na tomto seznamu je na desátém místě i Jakešův souputník, Lubomír Štrougal - pozn.red.)

Postoje k Jakešově smrti byly různé, od nepokryté radosti přes shovívavou mlčenlivost až k lítosti a reflexi současného režimu.

Asi není překvapením, že na Miloše Jakeše v dobrém vzpomíná komunistická stran, které zůstával až do konce věrný. "Milouši, děkujeme! Snad už sedíš v lepším světě bez hladu, bídy a rozdílů. A snad si u toho dáváš i oblíbené švestkové knedlíky," popřáli soudruzi a dodali: "Historie ještě neřekla poslední slovo a jednou budeš oceněn."

Citovali Jakešova slova: "Přes to, co se v naší zemi i jinde v posledních letech stalo a co se děje, jsem přesvědčen, že ideje socialismu, o jejichž naplnění jsem usiloval, představují i nadále lepší budoucnost lidstva. Zůstal jsem komunistou."

"Myslel jsem si tehdy, že zažívám nejtrapnější období, nekompetentní trapné figurky. Ponížení národa, ztrátu národní hrdosti. Hltal jsem informace Svobodné Evropy a byl rád, že přichází svoboda a prosperita. Že všechno bude mnohem lepší. Že žvásty komunistů o nezaměstnanosti, jsou lži a žvásty. Že třeba Děčínská kotva bude úžasná, až přestanou zakazovat skupiny a písničky. Že si na západě kupují čistou vodu ve flaškách jsem nechtěl uvěřit. Že NATO jen vyvažuje Varšavskou smlouvu. Že ČSPLO bude plout po celé Evropě. Že to či ono, že to brzdí lidi jako Jakeš. Že až bude Havel bude všecko..." vzpomínal na svá přesvědčení a iluze poslanec SPD Jaroslav Foldyna. "Byl jsem hlupák," doplnil.

Sociolog Petr Hampl zmínil svá slova o Jakešovi, která pronesl při své kritice Evropské unie a 'euroelit'. "Dobrá zpráva je, že takový režim už nebude schopen přežívat příliš dlouho. Možná vás napadá ta slavná hláška z filmu Pelíšky: Dávám bolševikovi tak rok nebo dva. Jenže předlistopadový režim nikdy neklesl do tak děsivé imbecility. Že by nějaké státní složce procházela taková komická neschopnost, jaká je tolerována současné BIS, to nebylo ani v nejhorších komunistických časech. Pamatujete, jak jsme se smáli Jakešovi? V porovnání s příslušníky současných elit by byl bystrým analytikem."

"Před třiceti lety jsem se připojil k těm, kteří torpédovali režim těchto gerontů zevnitř. Prostě jsme v něm nechtěli žít. Ani my, mladí komunisté. Povedlo se. Ne ale nakonec naším přičiněním. A za obrovskou cenu. Za cenu zničení celého systému," vzpomínal na konec komunismu v Československu analytik Štěpán Kotrba.

"Fakt je ten, že dědečci z ÚV KSČ šli k čertu, protože to byla vůle většiny národa, i většiny komunistů. Nikdo je neměl sílu a odvahu bránit. Strana se ukázala tak prohnilá, že nedokázala reagovat na signály po změnách, které se objevovaly od roku 1980. Tupé žvanění a recitování frází deset let nahrazovalo strategické řízení a vize. Škoda. Systém sám byl totiž ve své podstatě spravedlivější a k lidem lepší, než ten, ve kterém žijeme dnes," mínil.

"Systém sám ale není nic, než kostra plejtváka v muzeu. Systém naplňují lidé. Musí být i schopní, nejen upřímní a poctiví. Nesmí si plést bojlery a brojlery. Musí mít cit pro to, co lidé chtějí. Nesmí mít monopol. Miloš Jakeš byl bohužel volbou nuly mezi dvěma tábory na věčné časy. Být na vrchol vyzdvižen je něco jiného, než se na vrchol vyšplhat. Čestné je ale říci, že svou cestu obhájil tím, že si nenakradl, i když mohl. A nezměnil názor. Umřel tak jak žil. Skromně, poctivě," ocenil Jakešovy kvality Kotrba.

"Už ani Jakeš se na to vleklý umírání českejch komunistů nemoh koukat. Napsal bych R.I.P., ale fakt do toho tomu nahoře nechci kecat," komentoval Jakešův skon komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk

"Je po dalším gaunerovi," reagoval na zprávu bývalý zpravodaj CNN z komunistické Číny, Tomáš Etzler.

" Tato zpráva nevyžaduje zvláštní komentář. Všichni víme, co provedl této zemi. A dobré na něm bylo jenom to, že svojí kolosální směšností přispěl k diskreditaci vlády KSČ v očích obyvatelstva," mínil šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr.

"Milouš Jakeš se svým tragikomickým projevem stal symbolem prohnilosti a komunistického papalášství. Málokoho by napadlo, že v den jeho pohřbu bude na nejvyšších místech tragikomické blábolení a papalášství běžné..." rýpl si do současné politické situace místopředseda Starostů a nezávislých, Petr Gazdík.

"Nebyl to komickej děda co neumí mluvit, ale vedoucí představitel zločinného režimu. Režimu, který vraždil a perzekuoval svoje kritiky a odpůrce (ať už skutečné nebo smyšlené)," vyjádřil se krátce tiskový mluvčí ODS, Václav Smolka.

"Byl to zločinec a hajzl a přesně takový blbec, jakým se jevil. Po listopadu jsme ho měli zavřít se všemi těmi Štrougaly a Vasily a ostatními komunistickými sviněmi. Že se to nestalo, je naše chyba," řekl o Jakešovi Viktor Lošťák, editor magazínu Bystrčník. Ale dodal: "Ale co už. Skončilo to listopadem. Teď už to byl jen veterán z jedné staré války. Je to všechno pryč, jen ten zkurvený komunismus pořád zůstává. Má jiné jméno a barvu, ale to je jediný rozdíl."

Jindřich Hradecký z Trikolóry mínil, že Miloš Jakeš se zasloužil o pád komunismu víc, než Havel a celý disent dohromady. "Navíc bojler jako brojler. Z obojího dnes teče voda," dodal.

K Jakešově úmrtí se sešla také přání, aby shořel či shnil v pekle. " Jakešovým největším životním štěstím bylo, že dovedl 30 let po revoluci sehrávat roli poloblbého stařečka, co je trochu zábavný, trochu politováníhodný, a vlastně nemůže být zas tak špatný. Chyba lávky, svině a prospěchář aktivně se podílející na totalitě," popsal Jakeše spolu s tímto přáním redaktor Info.cz Jan Palička.

"Režim, jehož Miloš Jakeš byl pilířem, zkurvil životy milionům lidí. Ekonomické ztráty jdoucí do bilionů nikdo nikdy nedopočítá. Shoř v pekle, šmejde," vzkázal ekonom Jan Kohout a do třetice měl podobné přání i glosátor a bývalý člen ODS Petr Paulczyňski: "Prý umřel kůl v plotě. Je zajímavý jak jsou všichni ochotní tomu darebákovi odpustit to, co tady na nás spáchal. Asi mají krátkou paměť. Já tomu darebákovi přeju, aby shnil v pekle."

Jakešovým největším životním štěstím bylo, že dovedl 30 let po revoluci sehrávat roli poloblbého stařečka, co je trochu zábavný, trochu politováníhodný, a vlastně nemůže být zas tak špatný.



Režim, jehož Miloš Jakeš byl pilířem, zkurvil životy milionům lidí. Ekonomické ztráty jdoucí do bilionů nikdo nikdy nedopočítá.



“Když nemůžeme o zemřelém mluvit hezky, raději o něm mlčme, soudit ho teď už bude někdo jiný,” citoval u příležitosti Jakešova úmrtí Miroslava Kalouska hradní mluvčí Jiří Ovčáček. "Osobně se domnívám, že nic více není nutno k tomuto vyjádření pokory před Soudcem dodávat," doplnil.

"Jakeš zemřel. Plamen komunismu hoří jasněji a na více místech našeho světa než v době, kdy Jakeš vládl. Není důvod k radosti," varoval při této příležitosti ředitel pražských strojíren Robert Masarovič.

Za fotografii s Jakešem, Václavem Havlem a jeho lavičkou, kterou sdílela KSČM, se do strany pustil jednak radní ČT Zdeněk Šarapatka. Ten odtušil: "Veterinární zpráva z farmy zvířat: svině rostou..."

A pak také Janusz Konieczny, protikorupční analytik Pirátů. "Komunisté zveřejnili grafiku, kterou dle mého názoru chtěli říct, že Miloš Jakeš porazil Václava Havla. Ve skutečnosti je to ovšem přesně naopak a v tom se tedy komunisté šeredně pletou. Nejde o to, kdo dřív zemře nebo zdali si Jakeš sedne na lavičku Václava Havla. Jde o to, co kdo učinil pro tento stát a v tomhle hodnocení Jakeš vyhořel," mínil.

"Komunisté, na jejichž hlasech je závislá polokomunistická vláda Andreje Babiše, jsou jednoduše odporní srabi. To, co pověsili na svůj profil, je ubohé, pokleslé a nelidské. Fakt se nezměnili," odsoudil truchlící stranu novinář Jaroslav Kmenta.

Miloš Jakeš v minulém roce křtil knihu týkající se jeho života "Miloš Jakeš - Příběh komunisty" a tohoto křtu se zúčastnily i ParlamentníListy.cz. Jakeš si i tehdy stál za svými rozhodnutími. Události po roce 1945, které umožnily pozdější komunistický puč a nástup totality padesátých let, podle Jakeše nebyly omylem, ale „vzepětím lidu“. Podle Jakeše kolektivizace výsledky přinesla. O jejích obětech a decimaci malých zemědělců, později i živnostníků, se Jakeš nezmínil.

Kritizoval současný stav. „Anebo večer, a to jsme dělali, a výsledky to přineslo. To zemědělství fungovalo. Ale nefunguje. Kde jsou ty krávy? Kde jsou ty počty těch krav? No, kde jsou? Ale půda zůstala stejná, věci zůstaly stejný,“ stěžoval si Jakeš na křtu knihy. Pustil se i do snížené porodnosti po listopadu 1989: „Když se srovnává 30 let komunismu a 30 let kapitalismu, tak se zapomíná na jednu věc. Ono se nenarodilo milion dětí. Dnes máme potíže. Dovážíme je odkdekol. A tak bych mohl jmenovat jednu věc za druhou.“

„Myslíte, že by se někdo pustil dneska postavit ty přehrady, postavit ty atomový elektrárny a tak dál a tak dál. Nebudu to rozvádět. Vykonala se obrovská práce a po té se dnes plive a to já odmítám,“ rozčílil se Jakeš. „To není pravda to plivání!“

Dodal: „A pořád v rozhlasu a televizi slyšíte jen kritiku, kritiku, kritiku a oslavy těch, kteří chtěli ten režim zničit a prostě byli odpůrci toho režimu. A ti se oslavují. A ti lidé, kteří to svýma rukama vytvořili, kteří postavili ty přehrady?“

