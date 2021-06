„Kdě máte premiéra, toto není premiér Česka. Čo? Čo to má na hlave?" Rakušan s Bartošem se v Bratislavě postarali o mezinárodní faux pas. Ještě teď se o něm mluví

reklama

Pokud budete o zmíněné akci hledat bližší podrobnosti, z webových stránek Pirátů a hnutí STAN se o ní nedozvíte zhola nic. Poslední zpráva na webu STANu je o poslanci Farském, který tvrdí, že hnutí chce ochránit seniory a energošmejdům zatnout tipec. Piráti pro změnu lamentují nad tím, že maďarský parlament schválil zákon, který mimo jiné zakazuje zobrazování a propagaci homosexuality.

Jediné veřejné výstupy tak existují na Twitteru, zejména pak u Víta Rakušana.

Jeden z jeho posledních tweetů, který nabízíme, hovoří o setkání zástupců naší opozice a slovenského premiéra. „S panem premiérem Hegerem jsme na neformální pracovní snídani řešili i s dalšími hosty podporu regionů, plán obnovy, spolupráci byznysu se státem. Jsou to témata, která nejsou ryze česká, problémy sdílíme. Mluvili jsme ale i o řešení těchto problémů," napsal Rakušan.

Tweet působí tak, že jde o setkání Víta Rakušana a Ivana Bartoše s premiérem Slovenska Hegerem. Jedná se ovšem o dvojrozhovor s novinářem Pravdy.sk Matišákem

Náš slovenský zdroj se nad těmito slovy pozastavil. „Tak především jsem v šoku z toho, co mi ukazujete, to totiž budí dojem manipulace. Na fotografii jsou vaši politici, ale muž mezi nimi není premiér Heger, jak bych pochopil z tweetu. Jde o novináře Pravdy.sk (na Slovensku legendární médium patřilo do portfolia OUR MEDIA a.s. stejně jako Parlamentní listy, pozn. red.) Andreje Matišáka, nevím, proč je to koncipováno takto, pan premiér Heger o osobním setkání s oběma vašimi politiky neví, nebyla domluvená jiná schůzka než jedna společná, šlo, tuším, o snídani," uvedl náš vysoce postavený zdroj ze slovenského kabinetu.

Dodal také, že oba politici působili rozpaky především tamním organizátorům.

„Někteří si mysleli, ne všichni, že jde o pana premiéra s dredy, pana Rakušana jsem neznal, Ivana Bartoše od vidění ano. Jeden z mých kolegů se ještě pozastavil nad tím, co to má pan Bartoš na hlavě, ale to bych nechal jako úsměvnou poznámku," doplnil s tím, že také jemu místy přišlo, že oba zástupci české opozice jednají jménem vlády.

Doplňme, že Globsec se podle některých hostů nesl výrazně v duchu Václava Havla. Naše zdroje přitom použily mnohem tvrdší vyjádření, mluvily o havlistické sestavě. Cenu, kterou udělují společně organizace Jagello 2000 a Globsec, přebral na slavnostní večeři konference ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Na místě se jako nový projekt knihovny uskuteční Transatlantické dialogy Václava Havla.

Na velkoplošném plátně se v místě konání objevila i řada jeho fotografií.

Vít Rakušan k tomu na Twitteru poznamenal, že je na Václava Havla hrdý. Ivan Bartoš nepoznamenal nic. Vojenský expert Petr Pavel se o exprezidentu Havlovi také nezmínil. Na svůj profil si místo toho připnul společný snímek s americkým generálem Allenem a doplnil, že „po roční pauze opět naživo a aktuálních témat je víc než dost. Vztahy USA-Rusko, Rusko-Čína, rostoucí podíl hybridních hrozeb nebo vliv nových technologií."

