„Kdo to sakra byl?“ Fiala se pochlubil telefonátem s Trumpem. A toto následovalo

Předseda vlády se o svůj telefonát se znovuzvoleným prezidentem Donaldem Trumpem, který porazil ve volbách demokratku Kamalu Harrisovou, podělil během své návštěvy Ázerbájdžánu, kde se účastní klimatické konference OSN.

V pondělí Fiala napsal na platformě X, že si telefonoval s Donaldem Trumpem, a hovor si velmi pochvaloval. Probrali spolu například Ukrajinu či Blízký východ: „Výborný hovor s Donaldem Trumpem. Poblahopřál jsem panu nově zvolenému prezidentovi k výhře ve volbách, hovořili jsme o Ukrajině, stejně jako o Izraeli a Blízkém východě,“ napsal český premiér.

Tématem byla také Trumpova zesnulá manželka Ivanka: „Také jsme vzpomněli jeho zesnulou manželku Ivanu a bavili se o prezidentových vzpomínkách na Prahu,“ doplnil Petr Fiala.

A závěrem dodal, že se těší na společnou úzkou spolupráci.

Výborný hovor s @realDonaldTrump! Poblahopřál jsem panu nově zvolenému prezidentovi k výhře ve volbách, hovořili jsme o Ukrajině, stejně jako o Izraeli a Blízkém východě. Také jsme vzpomněli jeho zesnulou manželku Ivanu a bavili se o prezidentových vzpomínkách na Prahu. Těším se… pic.twitter.com/e2nXviWHQT — Petr Fiala (@P_Fiala) November 11, 2024

Místo slov uznání si ale začali lidé z premiéra Petra Fialy utahovat.

„Úplně po takovém telefonátu vidím tázavý pohled Donalda Trumpa na členy jeho týmu s dotazem ‚Kdo to sakra byl?‘,“ napsal posměšně k Fialovu hovoru s Trumpem diskutér František Matějka.

„To je další hezký dárek panu Andrejovi k jeho výročí,“ stálo v dalším komentáři.

Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher se zajímal, co na telefonát českého státníka s Donaldem Trumpem říká jeho velký odpůrce Dominik Hašek.

Diskutující se také často zajímali, zda spolu pánové hovořili o českém prezidentovi Petru Pavlovi.

„Neptal se na Pávka, co je to za debila?“ zajímal se přispěvatel do diskuse, zmiňující krycí jméno Petra Pavla coby příslušníka vojenského zpravodajství v minulém režimu.

Český prezident Petr Pavel ve zhruba dva roky starém výroku v podcastu Standa show o Trumpovi řekl, že na něj působil jako odpudivá lidská bytost. „Bylo to vyřčeno v době, kdy ani Donald Trump, ani já jsme nebyli prezidenty. Jako soukromá osoba jsem vyjádřil názor, který se opíral o moji osobní zkušenost z osobního setkání,“ řekl český prezident nyní po Trumpově znovuzvolení.

I prezident Pavel Trumpovi před několika dny poblahopřál s tím, že transatlantické pouto zůstává silné.

Lidé si ale myslí, že by se měl Fiala omluvit za to, jak o něm Petr Pavel mluví. „Omluvil jste se mu za prezidenta?“ „Omluvil jste se mu za dehonestační výroky soudruha Pávka?“ zajímali se někteří.

A zazněly také pochybnosti, zda je Fialova znalost angličtiny na takové úrovni, že si popovídal s rodilým mluvčím. „Telefonát v cizím jazyce s rodilým mluvčím je poměrně složitá disciplína vyžadující kvalitní znalosti tohoto jazyka. Máte?“ tázal se další diskutér premiéra.

„Fotka s telefonem dobrá, ale to je tak vše, ty lháři,“ narážel další názor na to, že Fiala neovládá tak dobře angličtinu. „To by s tebou musel mluvit česky, ty kašpare,“ ozval se v diskusi výsměch na adresu předsedy vlády.

Diskutující vystupování Petra Fialy rovněž označovali za „trapné“.

„Rozhovor mě překvapil ve dvou směrech. Byla to opravdu otevřená debata. Donald Trump se mne ptal na moje názory na ukrajinsko-ruský konflikt a jeho řešení. Překvapila mne i srdečnost i přátelskost toho rozhovoru,“ řekl Fiala ČTK s tím, že prezident Trump zmiňoval i osobní vazbu k ČR a o svém vztahu k Česku prý hovořil velmi pěkně. Český premiér také ocenil pružnost americké strany při organizaci telefonátu vzhledem k tomu, že Fialovy časové možnosti omezoval čtyřhodinový let do Baku.

Na otázku, zda Trump, který dříve sliboval válku Ruska proti Ukrajině ukončit ještě před svou inaugurací, uvedl nějaké podrobnosti o svém plánu, Fiala odpověděl, že obsahy rozhovorů nezveřejňuje, protože se to nemá, a určitě si prý ale každý veřejně řekne to, co chce říct. „Určitě řešení ruské agrese na Ukrajinu, řešení té situace nebude jednoduché, to, myslím, víme všichni,“ řekl.

