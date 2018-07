„Kdo zradí jednou, zradí pokaždé...“ Milan Chovanec prý skutečně hází vidle do Babišovy vlády. A toto se dělo v minulých hodinách

„Pan Chovanec nám oznámil, že nebude hlasovat pro důvěru vládě,“ informoval Právo poslanec Veselý z ČSSD. Chovanec se dnešního jednání Sněmovny ani neúčastní. Dle svých slov nemůže podpořit vládu, protože je to proti jeho svědomí. Vadí mu podpora vlády ze strany KSČM i podmínky, které na Babišovi vyjednali sociální demokraté.

,,Vládu nakonec netvoří ani těch 5 sociálních demokratů, o nichž se hlasovalo ve stranickém referendu! A to se navrch tváříme, že jsme v obsazování vládních postů suverénní a že nám do toho nikdo nemluví. A stejně alibisticky děláme, že nevidíme, když hnutí ANO podepisuje toleranční patent s komunisty. Bohumínské usnesení totiž dosud nikdo nezrušil. Nesouhlasím s argumentem, že ČSSD vstupem do problematické vlády zabrání nástupu ještě horších sil. Nikde nevidím dojednané mechanismy, jak tomu lze opravdu reálně zabránit. Mám obavu, že budeme jen směšnou chytrou horákyní české politiky, jež obutá-neobutá a oblečená-neoblečená kráčí do strašidelného zámku, kde na ni žádný ženich nečeká. V tomto názoru nejsem osamocen. Stejně smýšlí i sociální demokraté v Plzeňském kraji, kteří mne zvolili za lídra kandidátky do poslanecké sněmovny. Proto v referendu tuto vládu odmítli a proto mne vyzvali, ať ji nepodpořím. Můj dědeček byl po roce 1948 v podobné situaci. Jako sociálnědemokratický poslanec nesouhlasil s vynuceným sloučením s komunisty. Byl vystaven řadě postihů, ale zachoval si v této věci čistý štít," uvedl Chovanec.

Že se Chovancovi nechce zvednout ruku pro Babišovu vládu, bylo zřejmé už z hlasování jeho domovské krajské organizace v Plzni. Ta exministra vnitra vyzvala, aby vládu nepodpořil.

Už večer a v noci začali o postupu svého stranického kolegy spekulovat někdejší čelní politici ČSSD Zdeněk Škromach a Michal Hašek.

„Pro připomenutí nejen do Plzně vyjádření Milana Chovance ze začátku června,“ napsal Hašek na Facebook a přidal odkaz na vyjádření Chovance pro novinky.cz.

Pod jeho postem se rozvinula velice zajímavá diskuze. Ozval se například Zdeněk Škromach a Michal Hašek si neodpustil zmínku o Zemanovi a o zrádcích.

Škromach se hned jako první nechal slyšet: „Milan přece drží slovo.“

Milan Kučera citoval Zemanův výrok v souvislosti s volbou a Chovancovým hlasem. Ale jak říká pan prezident, „Jen blbec neměni názor“, a za další, není usnesení o jednotném hlasování v rozporu se slibem poslance?

Na to Hašek odpovídá: „On pan prezident říká taky třeba, že ‚kdo zradil jednou, zradí pokaždé...‘ nebo třeba ‚každý může udělat chybu, ale jenom blbec chybu opakuje...‘ Nic osobního, jen připomenutí některých výroků.“ A dodává: „Běžná parlamentní praxe při hlasování o důvěře/nedůvěře. Pro připomenutí ze začátku roku 2014 – Hašek,Tejc, Zimola a další, byť vnitrostranicky poraženi, hlasujeme loajálně jako poslanci pro koaliční vládu B. Sobotky...“

autor: kas