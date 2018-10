„Když jsem to četl, koukal jsem na to s otevřenýma očima.“ Babišův poslanec, známá televizní tvář, je šokován obsahem Istanbulské úmluvy

Hostem Pavla Štrunce ve stejnojmenném pořadu na Info.cz byl Aleš Juchelka, křesťaň a poslanec za ANO, který také moderoval legendární pořad Medúza. Volání „Haló, tady Medúza“ k němu prý patří. Řekl, že TOP 09 se od založení změnila: „Všechno, co k nám dopluje z Evropské unie, to TOP 09 adoruje.“ A podpořil i profesora Piťhu s tím, že žaloba na něj je útok na svobodu slova. Istanbulskou úmluvu bychom podle něj neměli přijímat.

S hnutím ANO prý spolupracoval již v roce 2012 a našel v něm to, co se mu jako modernímu konzervativci líbí. Vyjádřil se také k TOP 09, ke které dříve patřil. Tato strana se podle něj velice změnila, opustila své konzervativní hodnoty a stala se naopak velmi proevropskou. „Všechno, co k nám dopluje z Evropské unie, to TOP 09 adoruje,“ prohlásil poslanec. Odešel prý důraz na tradice, tradiční pojetí rodiny, odpovědnosti. Na EU chce Juchelka pohlížet „zdravým, racionálním pohledem“, nikoli pohledem fanouška.

Co se týče Andreje Babiše a Čapího hnízda, Juchelka věří v presumpci neviny a také v právní stát a justici. Také se vyjádřil o semináři o Istanbulské úmluvě. Neměl z něj dobrý pocit, protože na něm podle jeho slov nebyl žádný odpůrce, pouze její zastánci. Juchelka si myslí, že bychom ji neměli přijímat. „Když jsem to četl, koukal jsem na to s otevřenýma očima,“ vyjádřil se. Smlouva je prý „gumová“ a zákony proti domácímu násilí již máme. Navíc cítil, že úmluva porušuje rovnost pohlaví a z mužů dělá násilníky. Aktivisté by podle Juchelky udělali lépe, kdyby lobbovali za to, aby do českého právního řádu bylo ohledně domácího násilí doplněno to, co tam chybí, než aby se snažili o ratifikaci smlouvy, se kterou část obyvatelstva nesouhlasí.

Juchelka se také vyjádřil o kázání mons. Piťhy. Uvedl, že si ho velmi váží a že jeho výroky o roztržení rodiny byly velmi expresivní, ale byly začátkem nějaké diskuse. Trestní oznámení na něj považuje za útok na svobodu slova. „Já se domnívám, že je to absolutně mimo a Česká ženská lobby se tím pouze chtěla zviditelnit,“ řekl Juchelka a dodal, že tyto praktiky připomínají padesátá léta. Prý je to i cílem Istanbulské smlouvy, vychovávat nás k tomu, abychom si dávali pozor na jazyk, protože tím, co říkáme, můžeme někoho urazit, i když to jako urážku vůbec nevnímáme.

Neomarxisté podle něj pohrdají zdravým rozumem, tedy že ideologie je nad vědou. A tento diskurz je prý všude prosáklý. Například při debatě o rodinné politice se údajně tři hodiny řešilo finanční ohodnocování žen a mužů, načež Juchelka namítl, že mají probírat rodinnou politiku, tedy aby se rodilo více dětí, protože v současnosti Česká republika vymírá.

Juchelka také promluvil proti manželství gayů a leseb. Uvedl, že to není nic proti nim, ale manželství je svazek muže a ženy, a to proto, že plodí děti. Také podle něj nejde o práva, ale o prolomení symboliky manželství a odkázal na návrh Patrika Nachera, který navrhuje všechna práva z manželství překlopit do registrovaného partnerství.

autor: kas