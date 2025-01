„Klimatická změna“ na kameře. Zapálil palmu, teď ho hledají

Americký stát Kalifornie nadále sužují ohně, které se stále nepodařilo uhasit. Katastrofu pro svou propagandu využívají environmentálně aktivistické organizace jako například Fridays For Future, které tvrdí, že příčinou požárů je změna klimatu.

Taková tvrzení se těžko vyvrací. Nicméně, v některých případech jsou zcela okatě nepravdivá. Na kameře byl zachycen muž v mikině, který na Melrose Avenue v pondělí 13. ledna zapálil palmu poblíž dodávky.

Tento požár se hasičům podařilo uhasit, jak ale upozorňují noviny Weho Times, kdyby v tu dobu foukal silný vítr, mohla být situace jiná. Server také informuje, že by lidé v oblasti měli být na pozoru před tímto žhářem.

Incident a tvrzení ekoaktivistů pak satiricky komentoval novinář Chay Bowes. „Světový unikát. Klimatická změna je zachycena na kameře, jak na Melrose v L. A. zakládá požáry,“ prohodil.

A World first.



Climate change is caught on camera starting wildfires in Melrose L.A pic.twitter.com/u26rriWtWR