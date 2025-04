„Klimatuše.“ Turkova rychlá jízda rozzuřila Nerudovou. U Motoristů ještě přitvrdili

Europoslanec Filip Turek vyvolal rozruch na sociální síti X, když na mobil vyfotil svou cestu po dálnici a zachytil přitom i rychlost, kterou cestuje.

Europoslankyně Danuše Nerudová ho po zveřejnění fotografie pořízené mobilem nešetřila.

„Jet v plném provozu na dálnici přes 200 km/h a fotit se u toho na telefon, může jen sobecký machr, kterému je bezpečnost ostatních úplně ukradená. U toho pána nepřekvapí…,“ nebrala si servítky členka Evropského parlamentu.

Jet v plném provozu na dálnici přes 200 km/h a fotit se u toho na telefon, může jen sobecký machr, kterému je bezpečnost ostatních úplně ukradená. U toho pána nepřekvapí…. pic.twitter.com/lrATPd0nFw — Danuše Nerudová (@danusenerudova) April 19, 2025

Petr Macinka, předseda Motoristů sobě, u nichž je Turek čestným prezidentem, rychle přešel do protiútoku.

„A to ještě kdyby soudružka Klimatuše Nerudová tušila, že vůz Filipa Turka Mercedes 600 SEL s šestilitrovým V12 motorem M120, pod jehož koly se nedávno dálnice do Mnichova překvapivě identifikovala jako německá, obvykle splňuje emisní limity tak maximálně na úrovni ???????? ??, takže při každém sešlápnutí plynu uhoří několik letenských nebinárek v klimatické tísni, zahájila by protestní sbírku recyklovatelných plastových eurovíček…,“ vypálil zostra.

A to ještě kdyby soudružka Klimatuše Nerudová tušila, že vůz Filipa Turka Mercedes 600 SEL s šestilitrovým V12 motorem M120, pod jehož koly se nedávno dálnice do Mnichova překvapivě identifikovala jako německá, obvykle splňuje emisní limity tak na maximálně na úrovni ???????? ??,… pic.twitter.com/1ZKXCLMfl7 — Petr Macinka (@petr_macinka) April 20, 2025

Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel se nad Macinkovým příspěvkem zasmál. „Takže sebereflexe u Motoristů očividně neexistuje,“ konstatoval. A přidal smajlík.

Sám Turek se na sociální síti facebook Nerudové vysmál, když s nádechem ironie konstatoval, že, „krajina mezi Norimberkem a Mnichovem patří mezi ty nejmalebnější v České republice“.

V diskusi pod příspěvkem Danuše Nerudové navíc zazněla výzva, že by Turek měl přijít o řidičský průkaz.

„Fotka pochází z D5 někde kolem Žebráku. Nemám čas to lokalizovat přesně. Dejte TO, aby ten šašek přišel o řidičák,“ padlo.

Turek se však dočkal i zastání. Jeden z diskutujících označil europoslance za „borce“ a další debatující konstatoval, že lidé jako Nerudová „mají všichni to estébáctví v krvi“.

„Vítám ve fanklubu Lukáše Valáška pana europoslance Filipa Turka. Tentokrát ovšem nutno poznamenat, že to nebyl mladý investigativec, kdo za volantem s mobilem v ruce jel 200-250 km/h a ještě to zveřejnil na sociálních sítích. V Německu ta rychlost (už ne mobil) není po právní stránce problém jako v ČR. Tak snad to bylo opravdu v Německu (pozn.,Sudety' jsou součástí ČR, což pan europoslanec jistě ví), protože jinak by byl Filip Turek přistižen při lži a protiprávním jednání. Úplně zbytečně,“ podotýká

