„Koho upálí Milion chvilek?“ Babiš totálně osvobozen: Sranda už začala

Poté, co dnes pražský městský státní zástupce aproboval zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše ve věci čerpání dotací pro středočeskou farmu Čapí hnízdo, se k tomu vyjádřili někteří uživatelé na sociálních sítích. Vladimír Ira navrhl: „Milion chvilek pro pátek třináctého... Co nebo koho bude zapalovat Minář toho 17.?“ mířil dotaz diskutéra.

Lenka Kohoutová, bývalá poslankyně za ODS, napsala na svém Facebooku: „Asi někdo na někoho pořádně zaklekl. Je mi z toho velmi rozpačitě.“

Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF DNES, napsal velmi stručně a zjevně ironicky: „Pátek třináctého.“

Vladimir Ira napsal komentář pod Pleslovým příspěvkem: „Milion chvilek pro pátek třináctého...“ na což odpověděl šéfredaktor: „Milion pátků třináctého.“

Ekonomický novinář Miroslav Motejlek byl naopak zjevně zklamán, když zveřejnil status: „Zločinecká familie unikla spravedlnosti.“

Status mu ale okomentoval právník a publicista Petr Kolman, ten napsal: „Skvělá zpráva pro Česko – ostuda končí, země konečně nemá trestně stíhaného premiéra!“

Antonín Pokorný si však myslí, že: „Na ty daně dojede.“

Novinář Tomáš Jirsa na Facebooku napsal: „Znáte to lidové pořekadlo ‚Tak dlouho demonstruješ za nezávislost státních zástupců a proti Andreji Babišovi, až ti nezávislí státní zástupci zastaví stíhání Andreje Babiše?‘“

Okomentoval mu to poslanec ČSSD Jan Chvojka, který napsal: „Kdo je teď ten zlej, a kdo hodnej? Už se v tom neorientuju.“ Na což odpověděl Jirsa se slovy: „Andrej je hodnej, nebo ne?!“ Chvojka odpověděl: „Filip Nachtmann je zlej,“ Tomáš Jirsa opěr zareagoval: „Tak pak už je hodnej fakt jen Andrej.“ Filip Nachtmann napsal: „Já mám v tomhle dlouhodobě jasno, v obou případech sázím na Marii. Co se týče Andreje, ten je samozřejmě hodnej. A státním zástupcům je potřeba důvěřovat, to víme.“

Jirsovi okomentoval status i Petr Konečný. Ptal se: „Co nebo koho bude zapalovat Minář toho 17.?“ Na což odpovděl Jirsa: „Myslím, že zapálí sám sebe...“ Načež Konečný napsal „Přesně tak!“

Do diskuse se v tu chvíli zapojil i novinář Honza Palička: „Pokud to nafotí Tomáš Třeštík, tak se ta fotka hořícího buddhistického mnicha může jít co do ikoničnosti bodnout.“ Na což odpověděl Petr Konečný: „Já myslím, že to kluci spláchnou neřízeně kvašeným pivem ve Šlechtovce a život půjde dál,“ na což reagoval opět Honza Palička: „Život je jen vata mezi dvěma demoškama.“

Na Twitteru záležitost okomentoval Petr Fiala: „Bereme rozhodnutí státního zastupitelství v kauze Čapí hnízdo na vědomí, je to v souladu s očekáváním posledních dní. Končí jedna z kauz premiéra, kterou provázely nestandardní kroky, včetně nečekané výměny ministra spravedlnosti a tlaku na vyšetřování prostřednictvím médií. Rozhodnutí respektuji, celá kauza ale zanechá za sebou pachuť a rozdělenou společnost.“

Rozhodnutí respektuji, celá kauza ale zanechá za sebou pachuť a rozdělenou společnost. — Petr Fiala (@P_Fiala) September 13, 2019

Vyjádřil se ovšem i pirát Jakub Michálek, ten na Twitter napsal: „Pátek třináctého je smutný den pro tento stát. Čápi hnízdo není a nebyla nezávislá firma, podrobné to popsal OLAF, proteklo tam 270 mega Agrofertu. Vyčleněni Čapího hnízda bylo účelové. Rozhodnuti pana není finální a mělo by ho přezkoumat Nejvyšší statni zastupitelství v Brně.“

Pátek třináctého je smutný den pro tento stat. Capi hnizdo neni a nebyla nezavisla firma, podrobne to popsal OLAF, proteklo tam 270 mega Agrofertu. Vycleneni Capiho hnizda bylo ucelove. Rozhodnuti pana neni finalni a melo by ho prezkoumat Nejvyssi statni zastupitelstvi v Brne. — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) September 13, 2019

To mu okomentoval Marek Bartoš: „Smutný den především pro vás, ne? Rozhodlo nezávislé státní zastupitelství a bylo by asi fajn ho respektovat. Takže začněte konečně dělat něco pořádného a zapomeňte, že Babiš existuje. Bude to lepší pro nás pro všechny. Hlavně pro vás, teda.“

Irena Ryšánková napsala na Facebooku: „Mno, takže trestně stíhaného premiéra nemáme. Co tam máme dál?“

Novinář Michael Durčák napsal: „Tak co, dojde nám teď konečně, že primární problém jsou dotace, a ne Babiš?“

Tak co, dojde nám teď konečně, že primární problém jsou dotace, a ne Babiš? — Michael Durčák (@DurcakMisa) September 13, 2019

Satirický účet na Twitteru Vladimir Špydla napsal: „A je po převratu. A vidíte, ani to nebolelo. Od teď už jen stability a jistoty. A sem tam malej lokální staročeskej farmářskej gulag financovaný z dotačních fondů Evropské unie pro rozvoj venkova. ???? #MojeEU“

A je po převratu. A vidíte, ani to nebolelo. Od teď už jen stability a jistoty. A sem tam malej lokální staročeskej farmářskej gulag financovaný z dotačních fondů Evropské unie pro rozvoj venkova. ???? #MojeEU — Vladimir Špydla (@vladimirspidla) September 13, 2019

Politolog a spisovatel Jiří Pehe napsal: „No tak co, všechno má nějaká pozitiva. Třeba, že kvůli Čapáku strávil Babiš junior moc pěknou dovolenou na Krymu. A asi se dozvíme, že jeho duševní nemoc je zázračně vyléčena.“

No tak co, všechno má nějaká pozitiva. Třeba, že kvůli Čapáku strávil Babiš junior moc pěknou dovolenou na Krymu. A asi se dozvíme, že jeho duševní nemoc je zázračně vyléčena. — Jiří Pehe (@JiriPehe) September 13, 2019

