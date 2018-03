,,Kokotina! Nesnáším filmy s českejma hercema," vyjádřil se přední odpůrce Zemana o vítězném filmu Českého lva. Pak to smazal

„Bába z ledu – přišel jsem lehce zlitej od Kocoura, doma televize. Český herci, v autobusu někam vyběhl a lítaj mu kolem hlavy slepice, pak že čoudí autobus – ty vole, klišé tak třicet let starý, kolem hlavy má hadovku, ale vypadá jako tureckej fez... koukám na to. Ptám se Věrky, která to sleduje, o čem to je, říká: ‚Ona se obětovala pro svý děti, pak potkala toho, kterej se potápí ve studený vodě, ale nechápu proč to vyhrálo tu cenu‘,“ popisuje Horák.

„Viděl jsem nedávno tu Učitelku, taky mě to nezajímá, protože já nesnáším filmy s českejma hercema. Já jim nevěřím dialogy, protože jim nevěřím tu postavu, protože oni vypadaj pořád stejně a mluvěj, jak kdyby to četli. Ale ta Učitelka alespoň něco řešila, takže jsem se na to půlhodiny díval. Co řeší tahle kokotina Bába z ledu, to fakt nechápu. Tohle není ani kritika, ani vhled, podle mě by se všichni ti herci v tom měli v prime time odpálit,“ dodal Horák.

Ten se před několika dny serveru Forum24.cz svěřil, že se rozhodl kandidovat ve volbách. A to kvůli inauguračnímu projevu prezidenta Miloše Zemana.

Horák se tak rozhodl usilovat o pozici zastupitele hlavního města Prahy, a to na kandidátce za TOP 09 a STAN. „Po zhlédnutí Zemanovy inaugurační řeči jsem to prostě cítil jako dobrý plán v tom smyslu, co napsal Tolstoj ve Vojně a míru: ‚Napadlo mě, že jestliže zločinci drží při sobě a představují sílu, tak čestní lidé by měli udělat to samé. Vždyť jak je to prosté‘,“ poznamenal Horák, jenž chce kandidovat na posledním místě kandidátky.

„Mám jeden sen, který bych si přál, aby Praha měla. Není to nějaký kosmodrom nebo něco podobně šíleného, je to naprosto reálná a skvělá záležitost. V příštích týdnech se potkám s několika klíčovými odborníky, kteří mi řeknou, zda to je prosaditelné. A říkám prosaditelné, protože realizovatelné to jednoznačně je. A pokud mi řeknou, že to provést lze, potom udělám ze své kandidatury z posledního místa referendum o tom projektu,“ svěřil se Horák.

Předávání cen Českého lva, které Bába z ledu opanovala, provázela také kritická slova vůči prezidentu Miloši Zemanovi a především slova na obranu veřejnoprávní České televize a dalších médií.

O tom, že České lvy vyhrála politika a že tím čeští filmaři dovršili svou zkázu, pak na server iDnes.cz napsala i kritička Mirka Spáčilová. Původní text ZDE. „Hlavním motivem celé filmařské kampaně se stala svoboda médií, jmenovitě pak boj za svobodnou Českou televizi. Ano, Kavčí hory jsou v současné době pod palbou zejména z protilehlého kopce, kde sídlí TV Barrandov, ale způsob jejich obrany na filmovém svátku se jeví poněkud nešťastným,“ uvedla Spáčilová. „Není žádným tajemstvím, že ze šesti vyznamenaných hraných děl se v kinech loni výrazněji prosadila dvě až tři, zejména film Po strništi bos s půlmilionovou návštěvností. A když má publikum konečně šanci zjistit něco víc také o zbylých titulech, místo toho dostane v sobotu večer politické školení. To je přesně voda na mlýn kritiků ČT a navíc další krok k sebevraždě českého filmu. Hollywood už oplakal nízkou sledovanost Oscarů, kde menšinové filmy bojovaly o prostor mezi aktivistickými projevy o sexuálním násilí. Po tuzemské nudě lví masáže se skoro chce říci: Zlaté hnutí MeToo!“ uzavřela kritička. Přečíst si můžete také rozhovor oceněného herce Pavla Nového pro ParlamentníListy.cz ZDE.

Na podporu médií se pak včera uskutečnila demonstrace v Praze na Václavském náměstí, kde se shromáždily asi čtyři tisíce lidí. Ty se poté vydaly před Pražský hrad, kde se v té samé době konala oslava znovuzvolení prezidenta Miloše Zemana.

Krátce po devatenácté hodině demonstranti zaplnili horní část Václavského náměstí u sochy sv. Václava, oproti manifestaci z minulého týdne byli přítomní i řečnící. Přibližně ve čtvrt na osm se ozvalo pískaní a bubnování. Skandovala se „hanba“, nad davem vlály české vlajky a v četném zastoupení i vlajky Evropské unie. Po stranách náměstí se s velkou námahou prodírala dvojice metařek pražských služeb. „S dovolením,“ ozvalo se, zatímco dav skandoval „Babiše do koše“.

„Zrušení koncesionářských poplatků považujeme za nepřípustné,“ hlásal moderátor demonstrace, který je zároveň aktivistou skupiny AUVA (Andrejovy účtenky vrátíme Andrejovi). „Je povinností tohoto státu veřejnoprávní média bránit před populistickým a politickým tlakem. Svoboda je jedním ze základních pilířů demokratické společnosti,“ doplnila moderátora jeho kolegyně.

K demonstrantům v prostoru pro řečníky promluvil i režisér Jan Svěrák, kterého prezident svým prvním proslovem po slavnostní přísaze přiměl sepsat petici na poporu České televize.

„Říká se, že jsme rozdělený národ a jsme prý pražská kavárna proti zbytku země. Jsme chudí proti bohatým a nešťastní proti šťastným. A jsme Česko B proti Česku A,“ zahájil svůj proslov režisér, podle kterého jsme se nechali takto rozdělit, protože tak se mocným lépe vládne, když je národ rozdělený.

Dále vybídl lidi, aby si poslechli, že zveřejnil výzvu Pět vět na obranu České televize. „Televize, která nevysílá vždycky to, co chceme vidět, a na kterou musíme měsíčně platit 135 korun,“ řekl Svěrák s tím, že za dva dny tato výzva na internetu nasbírala šest tisíc podpisů.

Režisér se proto rozhodl přečíst seznam měst a obcí, odkud podpisy jsou, jelikož ho prý překvapilo, že takto neuvažují pouze lidé právě přítomní na Václavském náměstí, hájící Českou televizi. „Byly to třeba i Plzeň, Petříkov, Praha, Zlín, Kamenický Šenov, Praha 10, Mikulčice, Turnov, Vyškov, Zlín, Šenov, Praha 5, Týnec,“ uvedl Svěrák a zdůraznil, že to není pražská kavárna, ale celá země.

„V celé zemi jsou lidé, kteří chápou, že svobodná média musíme bránit a chránit stejně jako novináře před mocenským tlakem. Kdybychom jim dovolili vzít nezávislost našich médií, už je nikdo nebude za nás schopen kontrolovat,“ burcoval dav režisér a sklidil hlasitý potlesk. „Z celé země nám vzkazují: Nejste v tom sami,“ připomněl.

V půl osmé večer pak moderátor vyzval demonstranty k tomu, aby se „zatřásl“ Václavák. Začalo se ozývat cinkání klíčů jako v roce 1989. Skandovalo se: Babiše a komouše do koše. A začalo se také skandovat: Komouše nechceme! Ve tři čtvrtě na osm se pak začala zpívat slovenská hymna.

„StB nechceme“

Deset minut před osmou hodinou večer začal dav skandovat „StB nechceme“, v tu chvíli už byla horní část Václavského náměstí zcela zaplněna. Protest narušil průjezd několika velkých hasičských vozů nahoru směrem k Muzeu. „Maskovaná vodní děla za hasiče,“ pronesl při pohledu na hasičská vozidla jeden z protestujících, skupinka postávajících u KFC přitom zpívala českou hymnu.



Úderem osmé hodiny se začalo opět ozývat cinkání klíčů a skandování „Už jsme tady“. Byli vidět cedule s logem České televize a ozývaly se pokřiky „Česko není Rusko“. Další cedule hlásala „Ne útokum na novináře“. „Musíme si pomáhat, nám to není jedno,“ neslo se davem. Na jedné z cedulí byl vidět i premiér v demisi Andrej Babiš s ptačím hnízdem na hlavě. „Studenti jsou tady, jdeme na Hrad“ znělo pod sochou sv. Václava.



„ČT a ČRo nepohodlný hlídací pes?“ bylo psáno na některých transpertech. Dav také skandoval hesla „Dlužíme to Havlovi“, poté se vydal pomalu směrem dolů z Václavského náměstí. „Pojďte s námi“, „Česko není Rusko,“ ozývalo se z davu.

V ten samý večer, co se proti Zemanovi v centru Prahy manifestovalo, prezident slavil, jako každý rok, opětovné uvedení do funkce na Pražském hradě se svými přiznivci a přáteli. Letos do Španělského sálu pozval zhruba tisíc hostů.

Demonstranti zamířili Kaprovou ulicí. „Na Hradě se podávají ruské chlebíčky, podává se čínské šampaňské,“ hlásal aktivista na rohu ulice s odkazem na slavnost na Hradě. „No tak se tam půjdeme podívat. Vládne nám estébák, je to pravda, je to tak,“ skandoval jeden z protestujících

Na Malostranském náměstí pochod na krátkou dobu zkomplikoval dopravu. Tramvaje stály.



Španělští turisté vyvěsili v jednom z domů v Nerudově ulici španělskou vlajku. „España, España,“ začal je zdravit jeden z demonstrantů. „Na Hradě straší,“ začalo se poté skandovat. „Hrad je strašidlo, ať žije Havel,“ skanduje dav na odbočce na Hrad z Nerudovy ulice pod Schwarzenberským palácem.

„Bureš, ty pudeš“

„Estébáky nechcem“, „Bureš, ty pudeš“, „Babiši Andreji, lidé tě tu nechtějí,“ skanduje dav, jak se blíží k samotné bráně Hradu. „Konec vlády“, „Hanba, fůj,“ ozývá se před branou.„Totalitu nechceme, máme toho dost,“ skandovalo se. Demonstranti také roztáhli rozměrnou vlajku Evropské unie v průměru přibližně deseti metrů. „Putinova děvka,“ skandovalo se směrem k Hradu. „Novináře nedáme“, „Svobodná média“, „Zeman škodí“, „Česko není Čína.“

Muž na vyvýšeném prostranství pod sochou T. G. Masaryka před Hradem na Hradčanském náměstí začal skandovat: „Masaryk to vidí.“ Pod schody zakladatele Československa se také začalo ozývat „Ruská děvka“.



„My přijdeme zase.“ Následně lidé rozsvítili světla na mobilech a skandovali před branou Hradu „Posviťme si na ně“. „Soukup, to je žumpa“. Ve tři čtvrtě na deset zazněla z tlapmpače Modlitba pro Martu, dav začal zpívat. V davu se dalo spatřit i havlovské véčko, symbol zvednutých prstů. Poté dav skandoval „Demisi, demisi“. Následovalo zpívaní Ach synku, synku, oblíbené písně T.G. Masaryka. „Masaryk vás vidí,“ začalo se dále skandovat a na závěr se začala ve 21:45 zpívat česká hymna a hned po ní slovenská.

Dnes by pak měli vyrazit do ulic studenti.

„Vyzýváme všechny občany, a především studenty vysokých i středních škol, aby společně s námi ve čtvrtek 15. 3. na Mezinárodní den proti policejní brutalitě v pravé poledne vyšli ven ze škol, tříd a pracovišť na výstražnou stávku studentstva. Výstražnou stávkou vyzýváme ústavní představitele České republiky, jmenovitě prezidenta České republiky, premiéra České republiky a Parlament České republiky k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot,“ vyzývají studenti, kteří chtějí, aby se všem a vždy měřilo stejným metrem.

„Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby, aby v klíčových výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii a mlátili studenty,“ zakončují organizátoři z řad studentů.

