„Kolik lidí zemře, zeptal jsem se generála.“ Trump na poslední chvíli zastavil útok na Írán

Americký prezident Donald Trump v noci na pátek na poslední chvíli zastavil válečnou operaci proti Íránu; jako důvod uvedl, že by šlo o reakci neúměrnou závažnosti sestřelení nepilotovaného dronu. USA byly připraveny zasáhnout celkem tři íránské cíle, mělo jít o odplatu za to, že íránské revoluční gardy tento týden sestřelily americký bezpilotní stroj, informovala ČTK.

Odvetou za akci íránských revolučních gard, které sestřelily americký bezpilotní stroj RQ-4 Global Hawk, měly být údery na tři cíle včetně radaru či raketové baterie. Stroj za 130 milionů dolarů (2,9 miliardy Kč) byl podle Pentagonu zasažen v mezinárodním vzdušném prostoru. Podle revolučních gard byl stroj sestřelen, když sbíral data nad íránským územím.

„Byli jsme připraveni k odvetě ve třech různých směrech, když jsem se dotázal, kolik lidí zemře. Bude to 150 lidí, zněla odpověď generála. Deset minut před úderem jsem to zastavil, protože by to bylo neúměrné oproti sestřelení nepilotovaného dronu,“ objasnil své konečné rozhodnutí prezident Trump.

Podle amerických médií se Trump ocitl na křižovatce, kdy váhá mezi okázalou demonstrací síly a slibem vyhnout se ozbrojeným konfliktům. Trump tedy zatím volí zdrženlivost, ale s rostoucí agresivitou Teheránu nemusí být takové stanovisko konečné, píší komentátoři.

Server Politico napsal, že Trump nevyslyšel výzvy Pentagonu a některých republikánských poslanců, aby proti Teheránu tvrdě zasáhl. Místo toho se rozhodl dostát svému slibu z volební kampaně v roce 2016, kdy se zavázal, že se vyhne „zbytečným válkám“ na Blízkém východě.

Šéf Bílého domu své rozhodnutí konzultoval se svými přáteli včetně moderátorů televize Fox News. Řekl jim prý, že na vojenskou odpověď tlačí bezpečnostní poradce John Bolton. „John miluje války,“ stěžoval si prezident. A dodal, že válka s Íránem by ale mohla jeho prezidentský mandát zničit.

Psali jsme: Trump ohlásil start kampaně. Co to způsobí v ČT? Zdeněk Zbořil to tuší Bez pravidel, vzkázal Putin Západu. Tereza Spencerová a novinky o Rusku, Číně a MH17 Vymlátí se teroristé mezi sebou? Znalec píše o islámském světě jako sudu s prachem Pavel Novotný: Klaus ml. je nácíček. Babiš je větší šmejd než Trump. Hamáčka si vážím

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab