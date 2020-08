„Kšefty Železného z ČT...“ Plesl dráždil. Xaver hleděl. Zase bude zle

Ke komentátorům v Podtrženo, sečteno na XTV se připojil i šéfredaktor jednoho z největších deníků v ČR, Jaroslav Plesl. Šéf MF Dnes dostal ke komentování např. Jakuba Železného a jeho tažení proti reklamním šátkům. „Je to škoda, protože kdyby se držel trošku zpátky, tak by byl pravděpodobně česká televizní jednička. Myslím si, že je lepší než Václav Moravec,“ mínil s tím, že se Železný plete tam, kam nepatří. A na pořad se dostalo i Bělorusko, Kalousek či Joe Biden.

Hned na začátku měl Jaroslav Plesl komentovat další výrok Jakuba Železného na sociálních sítích, když se tázal, zda je vhodné, aby měl policista na ústech a nosu jako ochranu reklamní šátek rumu Morgan. Šéfredaktor Mladé fronty DNES mínil, že Železný lehce překračuje hranice toho, co by měl dělat veřejnoprávní moderátor a pouští se do věcí, které mu nepřísluší. Podle něho je důležité, že policista šátek měl, ne jaký vzor. „Mě by spíš zajímalo, jestli by někdo takhle žaloval na Jakuba Železného, když moderuje nějakou soukromou akci a používá svůj obličej v České televizi jako nástroj pro vedlejší výdělky,“ podotkl. Železný dle něho je „svazácký typ“.

Dále na řadě byl Jiří Pospíšil, kterého nedávno potkala tragédie v Muzeu Kampa, v němž začalo hořet. Xaver se ptal, zda Plesl schvaluje, že se politik angažuje v nadacích a šéfredaktor poznamenal, že speciálně u Pospíšila je lepší, když se věnuje nadacím. Doplnil, že kdyby Pospíšil zapracoval více na sobě než na svých koníčcích, měl by potenciál stát se českým premiérem, talent prý má. Nebo minimálně pražským primátorem. „Dneska tady v Praze zažíváme reziduum jeho dohody s katolickými komunisty z Prahy Sobě a s Piráty. Nevím, jestli je to úplně dobrá politická závěť,“ odkázal na titulek na XTV. A pokud TOP 09 neuspěje ve volbách, Pospíšil si podle něho pořídí hadr a bude čistit obrazy na Kampě.

Komentáře se dostalo i spolukandidátce Joea Bidena, Kamale Harrisové, kterou si kandidát Demokratů nedávno zvolil jako případnou viceprezidentku. „To je jako kdyby si Babiš vzal Kalouska za vicepremiéra,“ soudil moderátor a Plesl upozorňoval, že Harrisová je, s ohledem na Bidenův zdravotní stav, prezidentskou kandidátkou. Nicméně Biden podle něho vyhraje jen těžko.

Xaver se zeptal, zda Plesl viděl video, na kterém Biden „hladil holčičky“, ale šéfredaktor mínil, že to nic sexuálního není, že je kandidát na prezidenta jenom senilní. „Já myslím, že on vůbec neví, na co šahá,“ prohlásil a doplnil, že by se vůbec nedivil, kdyby do prezidentských debat byla vyslána Harrisová místo Bidena.

Moderátor pak nadnesl Bělobrádkův plán vytvořit Národní frontu proti Babišovi, o němž Plesl soudil, že by tuto Národní frontu nevedli lidovci, ale Piráti. Takže je otázka, zda Bělobrádek ví, co chce, nebo zda si je vědom, co říká. Toho, že program anti-Babiš nefunguje, si dle Plesla Bělobrádek nevšiml. I srovnání, že se na Babiše musí jako na Mečiara, mu nevonělo. Podle něj opozice srovnává nesrovnatelné a tak ze svého snažení dělá karikaturu. Kdyby nepoužívali termíny jako normalizace, boj proti Babišovi by dle něho byl mnohem efektivnější. „Jediný člověk, který je schopen čelit Andreji Babišovi, kdyby se dostal do nejvyšší stranické funkce, tak je podle mě Alexandr Vondra v ODS, já nevidím nikoho jiného, kdo by byl schopen to efektivně dělat,“ mínil Plesl a dodal, že Vondra nevyhlašuje žádný antibabišovský program, pouze kritizuje konkrétní kroky. A kdyby měla ODS pud sebezáchovy, tak po něm prý sáhne.

I na spojování stran došlo. Xaver nadhodil, že kvůli lepší shodě už nekandiduje Miroslav Klaousek, ale Plesl tvrdil, že co se týče usmíření, tak TOP 09 dávají průzkumy pod 5 %, takže je to podobné jako kdyby nekandidaturu oznámil Matěj Stropnický. „U mrtvoly je jedno, jak se jí snažíte oživit,“ použil tvrdý příměr. A Kalousek? Ten si podle něho už chce pořádně vydělat mimo politiku jako byznysmen, když se 30 let „obětoval“. Plesl také navrhl, že na sirotky z TOP 09 by se dala udělat sbírka. „Když založíte účet, tak já pošlu peníze,“ sliboval s úsměvem.

Zaznělo také téma Bělorusko. Plesl mínil, že se o zemi není třeba bát, že scénář je stejný jako na Ukrajině. „Nejdřív impuls k revoluci, pouliční nepokoje, pak svržení prezidenta. V tomhle případě myslím, že prezident svržen nebude. Ale scénář je to dost podobný,“ soudil komentátor. Ale pokud by svržení úspěšné bylo, Bělorusko se podle něho vydá ukrajinskou cestou. Od nadšení z demokratizačního procesu až po pád do náruče Vladimira Putina.

Ale i kdyby volby byly čisté, podle něho Lukašenko dostal přes 50 %. „To číslo 80 % zfalšovaných hlasů, to mi přijde naprosto přehnané, to se nedá, to není možné,“ usuzoval šéfredaktor, že Bělorusové nepodporují opozici tak, jak si myslí tzv. pražská kavárna. „Je to Bělorusko, to je východní svět, to s našim západním světem nemá nic společného,“ tvrdil. Asi prý platí, že nezáleží tolik na tom, kdo koho volí, ale kdo počítá hlasy.

