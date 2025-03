„Kuřecí“ výsměch Petru Fialovi nebere konce

Když na Václavském náměstí otevřel svou pobočku fast food Popeyes, stáli na jeho menu zvědaví strávníci frontu i celý den. Fronta se pak táhla i několik set metrů přes Václavák. Situace připomínala momentku z devadesátých let, kdy v Moskvě otevřel svou pobočku první McDonald. Pobočka fast foodu KFC, která stojí hned naproti Popeyes vytáhla proti konkurenci s vlastní kampaní. „Tady jste na správné straně,“ lákal KFC zákazníky na svá kuřata.

Nyní přišla koalice Spolu s novými vizuály pro kampaň. A její ústřední barvy i slogan se až nápadně podobají reklamnímu panelu KFC. „Teď je čas stát na správné straně,“ láká koalice Spolu na svůj program do voleb.

A právě tuto podobnost v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz připomněl bloger a předseda hnutí STAČILO! Daniel Sterzik, známý na internetu pod jménem Vidlák.

„Víte, já si vzpomněl na kampaň KFC, když v Praze otevřeli tu novou frančízu rychlého občerstvení Popeyes. Zajisté si vzpomenete, jak z toho Pražáci byli hotoví a stáli na to frontu. KFC tehdy dělal plakáty s jejich kyblíkem s kuřaty a měli u toho napsáno, že stojíte na správné straně. Myšleno na správné straně ulice. Kampaň SPOLU je to samé. Voliči se postavili do jiné fronty, o politické menu Petra Fialy jaksi není zájem, navíc se doslýcháme, že v kuchyni vládne dusná atmosféra... tož to zkoušejí zachránit marketingem o stání na správné straně. Co na tom, že nabízejí nechutnou bryndu…“ řekl pro PL.cz Vidlák. A s podobným pozorováním přicházejí i jiní.

Poslanec hnutí ANO Petr Sadovský si křiklavé podobnosti sloganů také všiml. A začal spekulovat o tom, že se premiér Fiala chystá na změnu kariéry. Po volbách usedne v KFC. Podle Sadovského tak můžeme, po zkušenostech s výkonem na postu premiéra, očekávat krach fast foodu KFC. „Tak konečně je ta záhada odhalena. Fiala plánuje svou další kariéru v KFC. Zvažuje, zda zvládne řídit kuřecí impérium s takovým přehledem, jaký má v politice. Takže čekejme konec KFC,“ zhodnotil Fialovu kampaň Sadovský.

Samotný fast food KFC k takovému veletoči v pracovní kariéře Petra Fialy mlčí. Nemlčí ovšem parodická facebooková stránka Fanclub KFC v České republice. Ten se nekompromisně ohradil proti kopírování vizuálu fast foodu vládní koalicí Spolu. „Fanclub KFC v České republice se důrazně distancuje od jakýchkoliv konotací okopírované reklamní kampaně,“ sdělil fanclub.

Ale odhalil i svou přívětivou tvář. Pokud by Petr Fiala skutečně chtěl změnit profesi a stoupnout si v KFC kupříkladu k hranolkům, Fanclub KFC mu rád v této nesnadné, leč důležité etapě jeho života pomůže. „Pokud by ale Petr Fiala chtěl ve své brzy post-premiérské kariéře nastoupit do KFC, v přestupu na správnou stranu mu velmi rádi pomůžeme,“ napsal fanclub, který by pro bývalého premiéra nejspíš využil svých konexí u vedení fast foodu.

A našli se i další „vtipálci“, kteří využili podobnosti kampaní KFC a Spolu. „Vypadá to, že Fiala a jeho parta zoufalců jménem Spolu konečně pochopili, jak dopadnou v příštích volbách, a začali dělat reklamu KFC. I když tedy na místě KFC bych se začal opravdu hodně bát, že spolupráce s Fialou je přivede na buben podobně, jako se to stane brzo ODS…“ ozvalo se na síti X.

Vypadá to, že Fiala a jeho parta zoufalců jménem SPOLU konečně pochopili, jak dopadnou v příštích volbách, a začali dělat reklamu KFC.

I když tedy na místě KFC bych se začal opravdu hodně bát, že spolupráce s Fialou je přivede na buben podobně, jako se to stane brzo ODS…

„Teď je čas stát na správné straně – to je volební heslo koalice Spolu představené premiérem Fialou. Nádherný bolševický heslo, gratuluju. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Mám jen dotaz. Jaká je ta správná strana? Malá, nebo velká?“ ptal se na síti X komentátor Petr Holec. A posléze doplnil: „Vše vysvětleno. Fiala to správně vzdal a maká pro KFC,“ dodal Holec.

Vše vysvětleno. Fiala to správně vzdal a maká pro KFC

