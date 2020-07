„Lanďák“ a vztah s Havlem. Film už jde do kin. Známý herec popsal, jak se při hraní přiblížili k realitě

reklama

„Přípravy byly příjemné – nakoukával jsem Pavla Landovského, vytvářel jsem si nějaký celistvější obraz jeho osobnosti. No a on byl cokoli, jen ne nudný, průměrný a zaměnitelný. Byl to fajn čas s Pavlem," popisuje Martin Hofmann. „Vůbec jsem ale nemyslel na to, jak Pavla Landovského napodobit. Myslím, že to není dobrá cesta – napodobování. To se hodí, když vyprávíte vtipy. Já měl Pavla Landovského hodně nakoukaného a přemýšlel jsem nad tím, jaký skutečně je. Mám pocit, že kromě toho řvaní tam bylo i dost něhy," dodal Hofmann.

Na toho čekalo během pracovní projekce velké překvapení, když dorazil Jakub Landovský, syn Pavla Landovského. „Vidět tatínka na plátně bez toho, aby to byl on, je velmi zvláštní pocit. Martin Hofmann ale dokázal podle mě něco mimořádného. Byl uvěřitelným Lanďákem i bez řvaní a vystihl to, co charakterizovalo vztah táty s Havlem, totiž opravdové kamarádství,“ vysekl Hoffmanovi poklonu Jakub Landovský.



„Bylo to zvláštní, ojedinělé. Myslím, že Russell Crowe prostě takovou zkušenost po natočení Gladiátora neudělal. Rád jsem Jakuba poznal a celé to dopadlo dobře,“ komentoval setkání s nadsázkou Hofmann.

S hercovým výkonem byl v roli Pavla Landovského spokojený i režisér Slávek Horák. „Martin je pro mne objev. Překvapil mě, jak se okamžitě stal Lanďákem a jak současně zarytě hlídal, aby Lanďákovi nebylo ublíženo, aby z něj nebyla hulákající karikatura. Martin hned ze začátku hledal to měkké srdce uvnitř bouřliváka. A já viděl Pavla Landovského úplně stejně,“ dodal Horák.

„Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu,“ píše se v oficiálním textu distributora. Ve filmu se kromě Hoffmana a Dvořáka objeví například Anna Geislerová jako Olga Havlová nebo Jiří Bartoška jako filozof Jan Patočka.

