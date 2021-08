„Levice si s vámi vytře zadek“. Kalouskova složenka, kluci z ODS za vodou. Takto se stal z Nečase premiér

reklama

Nikdy nevyhrál volby a až týden předtím jej mimořádný sjezd zvolil stranickým předsedou. Přesto Petr Nečas 28. června 2010 přebíral od prezidenta Klause pověření k sestavení vlády. Tím skončila nejdelší, nejnákladnější a také nejdivočejší předvolební kampaň samostatných českých dějin. Kampaň, která běžela téměř nepřetržitě patnáct měsíců od pádu Topolánkovy vlády v březnu 2009.

Ona to nebyla jedna kampaň, ale rovnou tři po sobě. A to bylo hodně i na otrlé fanoušky českého politického bizáru. Nejprve běželo přesvědčování voličů k volbám do Evropského parlamentu, pak všichni šturmovali k předčasným volbám, vypsaným na říjen 2009. Pár týdnů před jejich konáním, kdy už dokonce běžely krajské televizní debaty, ale volby zrušil Ústavní soud. Takže se volby nakonec konaly až v řádném termínu, na konci května 2010.

Děj tohoto předvolebního cirkusu začal už ve chvíli, kdy vlastní poslanci sestřelili Topolánkovu vládu a moci se ujal úřednický kabinet Jana Fischera. Startovním výstřelem kampaně byla debata u Václava Moravce, kde spolu usedli všichni předsedové sněmovních stran a mezi Mirkem Topolánkem a Jiřím Paroubkem bylo ještě větší dusno než kdykoliv dříve.

Eurovolby v květnu 2009 vyhrála s 31 procenty ODS, ale tuto kampaň všichni vnímali jen jako rozcvičku.

Již během prázdnin se všichni vrhli do kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny. Ty měly rozseknout pat vzniklý mezi pravicovým a levicovým blokem volbami v roce 2006.

Prázdninové měsíce podobu kampaně dost výrazně poznamenaly. ČSSD Jiřího Paroubka například představila předvolební motorové vláčky přezdívané „šukafon“, kterými lidi vozila na výlety.

ODS zvolila pro kampaň v letních měsících zvláštní strategii. Nakoupila billboardy nikoliv v Česku, ale v Chorvatsku, kam tradičně značná část národa jezdí na dovolenou. Nyní se tam mohla pokochat v plavkách oděným Mirkem Topolánkem, Ivanem Langerem nebo Davidem Vodrážkou (starosta Prahy 13 s elegánskou přezdívkou „Ken“ byl tehdy z nouze jako kompromis prvním místopředsedou strany). K tomu byl text „Tady nás pusťte k vodě“.

Plážový vizuál se ale stal neplánovaně ironickým na konci července, když propukl skandál zvaný „Toskánská aféra“. V MF DNES se objevily fotografie, jak si vrcholní politici ODS užívají letní dovolenou v luxusním italském letovisku Monte Argentario, kde je doprovází řada vlivných podnikatelů. Přítomen byl předseda Topolánek v doprovodu lobbisty Marka Dalíka, kontroverzní ministr dopravy Aleš Řebíček, exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a několik regionálních stranických bossů (tehdy se jim přezdívalo „kmotři ODS“). Kauza měla ohlas především kvůli přítomnosti šéfa ČEZ, jemuž vláda krátce předtím schválila několik sporných návrhů. Na fotkách byl i místopředseda ČSSD Milan Urban. Nejvíce skandál ale odnesla ODS, neboť od té doby se „Toskánsko“ stane synonymem pro problematické kšefty a propojení jejích politiků s byznysem. A to se stane jedním z hlavních témat voleb.

„Toskánská aféra“ vedla v rámci reputačního průšvihu také k řadě parodií na letní ódéesácký billboard. Objevila se upravená varianta, kde Topolánek s Langerem a dalšími hlásí „My jsme za vodou, a co vy“, a doposud zcela neznámá strana Věci veřejné na sebe upozornila fotografiemi svých mladých kandidátek se vzkazem „Kluky pusťte k vodě, volte naše holky“. Pozornost, kterou tím „Véčka“ upoutala, skončí o rok později více než desetiprocentním volebním ziskem...

Věci veřejné, též přezdívané „Veverky“, ovšem nebyly jediným nováčkem toužícím překvapit. Ještě výraznější byla strana TOP 09, pod jejíž zkratkou se měly skrývat hodnoty „Tradice, odpovědnost, prosperita“. Mohla by se také nazývat vládní stranou; vznikla totiž v kuřárně Úřadu vlády, kde spolu o pauzách vysedávali ministři Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg. V Topolánkově kabinetu byl ještě každý z nich za jinou stranu, ale spojovalo je to, že zatímco „kníže“ byl nespokojen pod Bursíkem u Zelených, Kalousek těžko snášel, že jej mezi lidovci porazila frakce Cyrila Svobody a Jiřího Čunka. A z této frustrace vzešel nápad založit si společně zcela novou stranu.

TOP 09, mající od počátku velké sympatie novinářů i „pražské kavárny“, vznikla na jaře 2009, a už od června jí průzkumy voličských nálad věštily třetí až čtvrté místo a jistý postup do Sněmovny.

Vypsat předčasné volby ale v té době nebylo jen tak. Ústava na tuto proceduru nepamatovala, takže se musel přijmout zvláštní ústavní zákon o zkrácení volebního období Sněmovny. Takto byly předčasné volby vypsány poprvé v roce 1998 a nyní podruhé. Přesto si někteří stěžovali, že tento krok je neústavní.

O podání ústavní stížnosti proti přijatému ústavnímu zákonu hovořil třeba Petr Pithart, tehdy místopředseda Senátu. Nakonec ale v srpnu podal ústavní stížnost poslanec Miloš Melčák. Jeden z dvojice „přeběhlíků“, podporujících Topolánkovu vládu, si stěžoval že je mu upíráno právo poslancovat celé čtyři roky, na které byl zvolen.

Desátého září pak hodil granát do předvolebních příprav Ústavní soud. Ten Melčákově žalobě vyhověl a příslušný ústavní zákon zrušil. „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná,“ řekl při tom jeho předseda Pavel Rychetský.

My jsme ten správnej tým...

Melčákův úspěch vyvolal na politické scéně vlnu rozhořčení, ale na rozhodnutí Rychetského tribunálu se nic změnit nedalo. Politická reprezentace se tedy shodla, že se počká až na řádný volební termín, a Fischerova úřednická vláda tak bude ve funkci více než rok.

Podle posledních volebních odhadů před zrušením voleb měla vyhrát ČSSD se ziskem kolem 30 procent, následovaná ODS s obvykle 2–3procentní ztrátou. Do Sněmovny se měli dostat ještě komunisté a TOP 09, na hraně postupu byli lidovci.

Odklad voleb o osm měsíců způsobil stranám především průvan v pokladnách, když bylo třeba zaplatit další předvolební kampaň. Rivalita mezi ODS a ČSSD navíc vedla k tomu, že se obě strany snažily o co nejmasivnější oslovení voličů.

Kampaně hlavních stran vynikaly celkem profesionálním řízením, obě strany si najaly renomované americké agentury. ČSSD, tak jako minule, spoléhala na agenturu PSB, ODS kontrovala tím, že si pozvala slavného amerického stratéga Arthura Filkensteina.

Obě strany stavěly svou kampaň především na negativním vykreslování katastrofy, do které zemi dostane jejich rival. Vrcholem negativní kampaně byly již od eurovoleb roku 2009 akce nazývané jako „ParoubEgg“. Mladí lidé se tehdy na internetu svolávali na mítinky ČSSD, které narušovali házením vajec na předsedu Jiřího Paroubka.

Poprvé získalo napadání politika ráz koordinované akce, se kterou organizátoři přestali až poté, co zjistili, že to předsedovi ČSSD spíše pomáhá.

ČSSD nabídla kampaň v podobě lidových veselic, kde se čepovalo pivo a vystupovali spřátelení umělci, třeba Michal David nebo Kateřina Brožová. Hlavním heslem kampaně byla „lepší budoucnost pro obyčejné lidi“ a hymnou se stala píseň Michala Davida Správnej tým.

ODS si jako hlavní postavy kampaně připravila fiktivní postavičky jménem Václav Dobrák a Marie Slušná, které byly ztělesněním poctivých občanů, a ODS prezentovala, čím vším jim pomůže.

TOP 09 vsadila na internet a na moderní vychytávky, které se v té době těšily popularitě díky úspěchu kampaně prezidenta Obamy rok předtím. Bylo možné přímo komunikovat po internetu s předsedou Schwarzenbergem (jeho dýmka se stala základem loga kampaně) a pro mladé voliče vymyslel umělec David Černý hru Stopař.

Překvapivě se dařilo i Věcem veřejným, které po „holkách z billboardu“ dokázaly předvést i výrazně vážnější kampaň. Heslo „Konec politických dinosaurů“ v atmosféře určité únavy z dosavadní vládní garnitury mělo mezi lidmi ohlas a kritika všudypřítomné korupce působila velmi důvěryhodně především díky hlavní tváři strany, kterou byl Radek John, v té době se těšící vysokému renomé odvážného investigativního novináře. Strana navíc dokázala obratně pracovat s internetem a úspěšně vyvolávala dojem změny a „nové krve“ v politice, po které tehdy byla velká poptávka.

Po zrušení voleb Pavlem Rychetským se ale zcela nečekaně objevila další strana, jež si mohla dělat naděje na vstup do Poslanecké sněmovny, a vítr z ní měla zejména ČSSD. Jmenovala se Strana práv občanů, ovšem běžně se jí říkalo „Zemanovci“. V jejím čele totiž nestál nikdo jiný než bývalý premiér Miloš Zeman.

Navíc se po několika vzájemných uštěpačných poznámkách rozhodl Miloš Zeman kandidovat v Ústeckém kraji, kde tradičně kandidoval i Jiří Paroubek, a tím získal jejich souboj ještě větší šťávu. „Zemanovci“ dokázali s rázným sloganem „Řekněte ne zlodějům“ a legendou české levice v roli lídra odčerpat ČSSD podstatnou část hlasů.

Píseň pro „Zemanovce“ od skladatele Statise Prusalise:

Na konci března 2010, dva měsíce před volbami, se ale kampaň vyvíjela pro ČSSD velmi příznivě. Zejména díky problémům konkurence, protože v ODS se množily odhalené skandály Topolánkova vládnutí a ve straně stoupala nervozita.

Právě v té době poskytl bývalý premiér rozhovor magazínu Lui, který byl tehdy populární mezi homosexuální komunitou. Po rozhovoru seděl v redakci a rozprávěl. O homosexuálech, o Židech (tehdejší premiér Jan Fischer se otevřeně hlásil k jejich víře) nebo o církvi. Jeho výroky by dnes byly liberály hodnoceny jako „homofobní“ nebo „xenofobní“, ale už v roce 2010 stačily na rozpoutání politického skandálu.

A v nervózní ODS tato kauza způsobila zemětřesení. Pouhých 48 hodin poté, co bulvár Topolánkova slova zveřejnil, vystoupil předseda Senátu Přemysl Sobotka s výzvou předsedovi: „Vyzývám ho tímto, aby odstoupil z kandidátky ODS pro volby do Poslanecké sněmovny a zvážil své působení ve vedení ODS.“ Okamžitě se přidala poslankyně Miroslava Němcová, Alexandr Vondra (tehdy senátor) a několik dalších vlivných členů.

A o pár dní později už Mirek Topolánek nebyl předsedou strany. Na jeho místo celostátního lídra byl vybrán místopředseda Petr Nečas, a protože měl ve straně jen nepříliš honosnou funkci řadového místopředsedy, začali mu někteří přezdívat „superlídr“.

VOLEBNÍ VZPOMÍNKY A PERLY- CELÝ SERIÁL PL.CZ

ODS si prala své špinavé prádlo na veřejnosti a preference se opět propadly. Spokojený Jiří Paroubek začal sám sebe sebevědomě nazývat „presumptivní premiér“.

Petr Nečas byl do té doby politikem, o němž se říkalo, že je docela schopný, ale nepříliš výrazný. Proti Topolánkovi, ale třeba i Ivanu Langerovi, charismatem rozhodně neoplýval, a navíc měl pověst „váhavého střelce“.

RNDr. Petr Nečas ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V roce 1997 jako mladý poslanec odmítl funkci ministra vnitra, v roce 2002 jako favorit prohrál s Topolánkem souboj o předsedu strany, a i nadále působil spíše dojmem seriózního manažera. V Topolánkově vládě patřil vedle výrazných kolegů k nejméně viditelným a novináři pro něj vymysleli přezdívku „pan Čistý“. Ačkoliv se držel ve funkci místopředsedy strany, nikdo nečekal, že by se právě on měl stát kandidátem na premiéra.

V situaci, kdy se Topolánkův testosteron ukázal pro ODS jako zbraň hromadného ničení, si ale najednou spolustraníci řekli, že by třeba seriózní a klidný Nečas nemusel být tak špatnou volbou. Zejména když ČSSD na změnu hlavního soupeře absolutně nebyla připravena.

Místo Topolánkovy verbální agrese a stále častěji ujíždějících nervů tu najednou byl Nečas, jenž házel intelektuálské vtipy na rozkvétání poupat (což byla narážka na známou spartakiádní píseň Michala Davida, který vystupoval na akcích ČSSD).

A seriózní Nečasovo vzezření zjemnilo i finále kampaně ODS, které velmi dryáčnicky prezentovalo ČSSD jako stranu, jež z nás udělá „druhé Řecko“. Právě v té době se tento člen EU dostal do platební neschopnosti a těžké ekonomické krize, která vedla k dramatickým protestům veřejnosti. Hořící ulice Athén se dostaly i na billboardy a plakáty ODS s tím, že právě takovou budoucnost chystá ČSSD.

Před „řeckým scénářem“ varoval dokonce i Jaromír Jágr

Vrcholem předvolební kampaně roku 2010, kterým se nezapomenutelně zapsala do českých dějin, ale byla agresivní reklama TOP 09, později nazývaná jako „Kalouskova složenka“.

Pár dní před volbami našli občané ČR ve svých schránkách složenku s výzvou k zaplacení částky 121 tisíc korun.

Vypadala jako skutečná složenka se všemi náležitostmi a vyvolávala dojem, že je osoba, která ji našla ve schránce, povinna statisícovou částku skutečně uhradit. Velkými písmeny na ní bylo uvedeno: „Upomínka – ihned uhraďte dluh!!!“ Pod složenkou ale bylo malými písmenky vysvětleno, že se nejedná o skutečnou složenku, ale o předvolební leták TOP 09, který měl každému občanovi sdělit, kolik je jeho podíl na státním dluhu České republiky. Státní dluh a „rating“ u mezinárodních finančních institucí byl totiž oblíbeným tématem ministra financí Miroslava Kalouska, který z něj také udělal jedno z hlavních témat své nové strany.

Lidé předvolební marketing TOP 09 nepochopili, a věrohodně vypadající složenku považovali za pravou a splatnou. Zejména vyděšení penzisté doslova strhli tísňové linky a vyděšeně zjišťovali, co mají dělat, v domnění, že skutečně dluží sto dvacet jedna tisíc a hrozí jim exekutor – řádění exekutorů bylo právě v té době nechvalně proslulé.

Psali jsme: Deset jízd na černo, dluh 200.000. Praxe exekutorů, na kterou PL nezapomněly. A v pozadí děsivé konexe Jiřího Pospíšila Vám není hanba? zeptala se Jílková a ukázala nešťastnou oběť exekutorů Vám není hanba? zeptala se Jílková a ukázala nešťastnou oběť exekutorů Exekuce za nezaplacené jízdné? To už se nestane, slibuje Pospíšil

Vzhledem k tomu, že předvolební leták působil dojmem oficiálního dokumentu vymáhajícího finanční částku v řádu statisíců, padla na TOP 09 i trestní oznámení. Lidé z TOP 09 se tomu však posmívali a tvrdili, že zděšení důchodců je jen kampaní konkurenční ČSSD. „Dimun (tehdejší šéf PR ČSSD, pozn. red.) mobilizuje kardiaky, aby ukazovali, jak jim z toho málem šlehlo, když to našli ve schránce,“ smál se nejmenovaný člen stranického štábu.

Sám Miroslav Kalousek komentoval zděšení občanů tak, že se jim „prostě dělá špatně z pravdy“.

Druhý z vrcholů, díky kterým si tehdejší kampaň lidé pamatují dodnes, je angažmá dvojice umělců Jiří Mádl – Martha Issová v internetovém klipu „Přemluv bábu“. Ten nabádal mladou generaci, ať přesvědčuje své prarodiče, že nemají volit komunisty ani žádnou jinou levicovou stranu. V klipu se natvrdo říkalo, že jestli se tu ujme vlády levice, bude to vina starých lidí, „protože ti levici volej“. A nejvíc prý ti na venkově. Martha Issová vyjádřila svůj údiv, jak je to možné. „Copak oni zapomněli, jak to tady těch čtyřicet let, co byli komunisti u moci, vypadalo?“ kroutila hlavou.

Mádl jí vysvětlil, že staří lidé mají selektivní paměť a pamatují si z té doby jenom hezké věci. „Pamatujou si, jak si dali poprvé pusu na taneční zábavě, ale už třeba úplně zapomněli na proces s Miladou Horákovou,“ vysvětloval. Pak jsme se dozvěděli, že komunisti ty nejlepší lidi vyhnali ze země.

„Levice nadělá dluhy, a zatímco oni si v klidu umřou, my je pak budeme do konce života splácet,“ zaznělo také v klipu. A Mádl vzkázal, že pokud někdo volí levici kvůli vlastním výhodám, je to sobecké rozhodnutí. Issová zase suverénně přednášela o potřebě důchodové reformy, kterou levice nechce udělat.

Rozjímání dua umělců o pravici a levici završil neprůstřelný argument, že „levou rukou si lidi všude na světě utírají zadek“. A když budete volit levici, tak si pak vytřou zadek s vámi.

Takže Mádl s Issovou vyzvali diváky, ať se rozjedou za svými starými příbuznými na venkov, aby je přesvědčili, že mají volit některou z pravicových stran. „A když nezafunguje zdravej rozum, tak použijte nátlak,“ radil Jiří Mádl.

Kampaň umělecké dvojice se svým tónem i obsahem vymykala všemu, co bylo předtím (i poté) v hlavním proudu české veřejné debaty k vidění. Později výzvy k nátlaku, a dokonce nepřímé pobídky k trestání levicových příbuzných zlehčovali, že se jednalo o uměleckou nadsázku.

Paroubek vyhrál volby a odstoupil

Volby skončily vítězstvím ČSSD, která ale získala výrazně méně hlasů, než se čekalo – pouhých 22 procent. Ještě několik měsíců předtím se přitom v průzkumech pohybovala o deset procent výše. ODS skončila těsně za ní, se ziskem 20 procent. Na vedoucí duo se ale téměř dotáhla TOP 09, jejíchž 16,7 % bylo největším pozitivním překvapením voleb. Dále se do Sněmovny dostali komunisté s 11 procenty a takřka stejného výsledku nečekaně dosáhly i Věci veřejné.

Fenoménem voleb bylo „kroužkování“. Iniciativa Defenestrace 2010 před volbami vyzývala k „vyhození“ současné politické reprezentace, a to tím, že budou lidé kroužkovat kandidáty na posledních místech kandidátek, aby přeskákali ty, kteří si stranickými čachry získali přední místa kandidátek. Akce získala nemalý ohlas a skutečně tímto způsobem neprošlo do Sněmovny několik známých tváří v čele s Ivanem Langerem, jedním ze symbolů Topolánkovy ODS. Na druhou stranu ale tato „kroužkovací revoluce“ dostala do Poslanecké sněmovny i kandidáty, kteří s úspěchem zjevně nepočítali, a jejich sněmovní práce pak podle toho vypadala.

Psali jsme: Jak to chodilo za Topolovy vlády: Ty chceš bačovat evropské prachy? Kalousek tě podřízne jak ovci Pytle peněz, losos a luxus. „Máte tu ku*vy“. Listopad 89 očima legendy „Jau! Von mi láme ruce!“ Kam se hrabe „biomasa“. Tato scéna Kateřiny Jacques stála policistu práci i zdraví Krajně temné slušovické žilky. Revoluce není dokončena. Před 30 lety přijel Václav Havel na Václavák a začal řádit

Když se sečetly hlasy, zjistilo se, že i přes vítězství ČSSD má výraznou většinu pravicová koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných. Nečekaný úspěch vyvolal na pravici vlnu euforie. A všechny tři strany také hned řekly, že chtějí sestavit společnou vládu.

Naopak v ČSSD předseda Jiří Paroubek i přes vítězství několik hodin po volbách složil předsednickou funkci . Vedení strany převzal první místopředseda Bohuslav Sobotka a z Paroubka se stal rozšafný sněmovní solitér.

Pověření k sestavení vlády od vzniku ČR tradičně dostával vítěz voleb. Ovšem vzhledem k dohodě pravice o něj Bohuslav Sobotka ani příliš neusiloval. Měsíc po volbách byl tedy pověřen sestavením vlády Petr Nečas, který se mezitím nechal mimořádným sjezdem zvolit předsedou strany. Poprvé v české historii odešel vítěz voleb do opozice. A následné tři roky pravicové vlády se nesly v duchu všeho, co bylo avizováno v předvolební kampani.

