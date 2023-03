„Lháři, za chvíli budou zase v opozici.“ Tvrdý úder Fialovi

„Největší problém vlády je amatérizace a odstředivost, lidi by měli vnímat, že jsou to lháři,“ říká bývalý mluvčí prezidenta Václava Klause, politolog Petr Macinka ve vysílání youtubového kanálu Zákony bohatství, kde okomentoval současné dění a vyjádřil se k hlavním aktérům událostí souvisejících s demonstrací Česko proti bídě na Václavském náměstí. Odvážného Rajchla připravuje na to, že na další demonstraci možná „poteče krev“. Sám by podle svých slov nepřeceňoval poptávku po změně.

reklama

„Přál bych si, aby lidé dokázali správně číst to, co se děje. Lidé nejsou hloupí a neměli by nechat ze sebe ty hlupáky dělat. Nenechte si vzít vlastní rozum. Jedna plus jedna je dvě a ne tři, i když se nám to tak někdo snaží vysvětlit, nějaký zvěstovatel zeleného náboženství. Nenaskakujme na útok proti civilizaci. Nevěřme těm, kteří chtějí měnit podstatu člověka a převychovávat nás. Vnímejme problémy, které nás trápí, a lidi, kteří je chtějí řešit. Nevěřte pokrytcům,“ řekl úvodem Macinka divákům, co mu nyní nejvíce leží na srdci.

Následně se přesunul k politice vlády Petra Fialy (ODS), která podle Macinky dělá tolik přešlapů, že má slušně nakročeno zpět do opozice. „Jsem nemilosrdný kritik této vlády, která dělá jednu blbost za druhou. Lidi by měli vnímat, že jsou to v podstatě lháři,“ zmínil nedodržení programů a slibů, že se nebudou zvedat daně. „Fungování té vlády je špatné, je to odstředivost té vlády,“ doplnil politolog.

„Trápí mě amatérizace té politiky, ten sešup, ty lidi tam jsou důsledkem nějakého trendu a tendence, kterou vnímám jako zhoubnou a kterou je potřeba zastavit. Kvalita těch politiků, rozhodování té vlády je snad nejhorší v novodobé historii České republiky,“ pokračoval s tím, že proto je jeho velkou ambicí dostat se do Poslanecké sněmovny.

Psali jsme: Proč rovnou nepošleme prachy do USA? To bude levnější. Petr Macinka seknul Černochovou

Organizátor protivládních demonstrací a šéf strany PRO Jindřich Rajchl, který bojuje za změnu, se podle Macinky ocitá ve velmi těžké situaci. „Jindra Rajchl je objektem strašlivých nálepek. Sám sleduji to, co dělá, a budu to sledovat, jsem zvědav, jak se mu podaří s tím vypořádat. Jindra si vzal velmi složitou věc, rozhodl se udělat něco, co vůbec není jednoduché, on vlastně aktivizuje dav. Věřím tomu, že ví moc dobře, že to není snadná práce.

Doufám, že se mu to nezvrhne, že se nepodaří jeho velmi zuřivým a agresivním odpůrcům, pro které on je nepochybně nebezpečím – to jsou ti, kteří nám dnes vládnou –, že se jim nepodaří tuto aktivitu zničit, protože to by mělo obrovské negativní dopady na celou společnost,“ pokračuje Macinka.

Zdůraznil, že se na Václavském náměstí nesešli prorusky smýšlející lidé: „Ti lidé tam autenticky ztělesňují svou nouzi a obavy ze směřování naší země. Absolutně tam nejde o žádný ruský plyn, to je blbost! Jde o to, že některým lidem vadí vláda. Ale viděli jste, co udělali dva provokatéři, pitomci s ruskými symboly, to byl dáreček z nebes pro všechny pitomce z médií, kteří Rajchla nenávidí, aby o něm psali, že je to proruská demonstrace, kde se scházejí proruští švábi,“ podotkl Macinka.

Zničit takovou masovou akci navíc není až tak složité, což Macinka dokazuje incidentem u Národního muzea, z něhož se po ukončení demonstrace Česko proti bídě skupina lidí snažila sundat ukrajinskou vlajku. „Médii a bezradnými politiky je pak ta demonstrace zarámována jako útok na muzeum, nemluví se o Rajchlovi, protože toho se bojí, a mluví se o Ševčíkovi,“ zmínil děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslava Ševčíka, který šel náhodou kolem demonstrace a pomáhal muži napadenému policisty. Nyní je kvůli tomu rektorem vyzýván k odstoupení.

Miroslava Ševčíka se poté zastal: „Pan děkan Ševčík určitě neudělal nic špatného. Určitě neudělal nic, za co by za normálních okolností měl být vyhazován a perzekvován. Ale my nežijeme za normálních okolností. Žijeme v pohnuté době, kdy pokud jste děkanem filozofické fakulty, jmenujete se Pullmann a jste otevřeně neomarxista, tak je to v pořádku, protože marxismus a neomarxismus frčí. Nežijeme ve spravedlivém světě,“ konstatoval Macinka. „Dnes, pokud by docent Ševčík chtěl někam kandidovat, tak to, co se kolem něj strhlo, ho může posunout do nějaké politické role, ale pokud chce vyjadřovat osobní názory a dělat děkana národohospodářské fakulty, tak to snadné není.

Psali jsme: „Odsoudit a potrestat“. Kam jsme se to dostali? Slušní lidé se vyhazují ze zaměstnání, protestuje Ilona Csáková

Vidíte, že je jedno, zda něco dělal, nebo nedělal, jestli je v právu, to není podstatný. On je jednou z posledních věcí, kterou ta druhá strana ještě nemá. Jim strašně vadí Národohospodářská fakulta VŠE, protože je to akademická instituce, která pořád vychovává národohospodáře a makroekonomy, tedy lidi, kteří rozumějí veřejným financím, lidi, kteří si dovolují vyslovovat teze o růstu, a ne teorie o nerůstu, lidi, kteří brání vstupu progresivismu a pomýlených zelených náboženských tendencí do veřejného prostoru, protože vědí, že je to sebevražda. Proto jim tato instituce vadí,“ má jasno Macinka, proč děkan Ševčík upadl v nemilost.

„Tak to jsou highlighty té demonstrace, které chce vláda vidět, oni řeší sto lidí před muzeem, ale neřeší sto tisíc lidí pod koněm,“ spráskl Macinka ruce. „Je to pro ně úžasný únik,“ doplnil.

Rajchlovi, kterého Macinka blíže zná a nenechává jej situace chladným, dal několik rad: „Dlouho se známe, nemám důvod to ignorovat. Psal jsem mu: ‚Dávej si na to dobrý pozor. Vyhlásili jste blokádu vládních budov, tak se připrav na vodní děla a zapojení armády, protože jestli někam bude pochodovat padesát tisíc naštvaných lidí, tak pro ně to bude záminka, aby tam třeba tekla krev. Nedopusťte, abyste se vy stali organizátory násilných protivládních protestů, při kterých třeba umírají lidi, protože pak jste skončili a stáváte se vážně nepřijatelnými. To už není, že se vás pár idiotů ve Foru24 snaží nálepkovat, že jste ruští agenti.‘ Budu s napětím sledovat, jak protesty dopadnou,“ dodává s tím, že pokud se nepodaří je ukočírovat, nebude to dobré. „Ti, kteří Rajchla nemají rádi, by z něj dělali vraha. To změní chod i diskusi společnosti úplně jiným směrem,“ varoval politolog.

Psali jsme: „Lhář. Špatný lhář. Takže...“ Rajchl dává povel. Jde o Rakušana

Jisté podle Macinky je, že premiér Petr Fiala (ODS) se bojí reagovat na požadavky organizátorů demonstrace. „Myslím, že předseda vlády byl velmi ustrašený z toho, co bude muset říct, protože ti organizátoři tam formulovali požadavky, které byly asi věcné. Vláda na to ale nic říct nechce, neumí to. Proto reagovali raději na něco jiného, pak rozumím, že jim přišlo velmi vhod, co se odehrálo u muzea, kdy vláda řekla ‚násilí se nesmíme podřizovat‘,“ řekl dál k propíranému střetu demonstrantů s policisty před Národním muzeem.

Po změně podle Macinky není poptávka: „Vynucování si věci masovou akcí je velmi složité. Možná zklamu mnoho lidí, ale myslím si, že po změně s velkým Z není až taková poptávka. To, že na Václavské náměstí přijde sto tisíc, ale ve volbách se rozhoduje v řádech milionů. Poptávka po změně určitě je, aby ve vládě nebo v Parlamentu neseděla Pekarová, co lidi štve, protože je možná hloupá, nepopulární. Možná je poptávka po změně Petra Fialy. Ale je tak poptávka většinová? Nevím…,“ připomněl Petr Macinka, co je hybnou většinou ve společnosti.

„Babiš má v Parlamentu nejvíc poslanců, a je tak skvělý politik, že vyhrává volby, nebo je jen lepší než ti beznadějní, co stojí proti němu? Myslím, že to druhé. Babiš není Orbán, který by dokázal strhnout ty lidi, je jen lepší než Jurečka, Pekarová a než ti profesionální kecalové, kteří jsou v politice 25 let, kterým nejde o věc, ale o to, aby sobě zajistili politickou existenci na další čtyři roky, a je to z nich už fakt cítit,“ sepsul Macinka vládu Petra Fialy.

Psali jsme: Poslanec Kolář vyzývá Ševčíka: Směšné, ať se začne chovat jako chlap Dohlížel Rakušan na zásah na Václaváku? SPD bude chtít na výboru vysvětlení „Držet h*bu a krok, jinak přijdete o práci!“ Studenti proti Ševčíkovi? Vyoral má jasno, kdo je zformoval Jiří Paroubek: Cenzura, ničení akademických svobod a zastrašování

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.