„Lidé nemají na jídlo a vy... Kde je ten seznam? Kde to máte?!“ Babiš právě veřejně vystoupil proti Fialovi

„Co se stalo minulý týden? No, byla hlavně mimořádná schůze k pandemickému zákonu. Je to úplně zbytečný zákon, a nakonec koalice, která na tom tak dlouho trvala, se jenom ztrapnila, protože když už jenom došlo na hlasování, tak se zjistilo, že nemají dostatečný počet hlasů. Tak se to zase přeložilo,“ poznamenal Babiš.

„Naši poslanci neobstruovali, oni vystupovali a dávali konkrétní argumenty, že zkrátka my tento zákon nepotřebujeme. Obstruovala SPD. Kolik hodin? 35 hodin. No, a koalice to strašně kritizovala. Akorát že koalice zapomněla na to, že když šlo o třetí čtení zákona o EET, který přinesl do pokladny 33 miliard, 33 miliard, tak opozice a pan premiér Fiala v čele obstruovali od 27. listopadu 2015 do 16. února 2016. Ano, slyšíte dobře. 236 dní obstruovali, a byli na to hrdí, pyšní,“ zmínil dále Babiš.

„Minulý týden mezi hlavními tématy byla samozřejmě inflace, zdražování. Lidé nemají peníze na jídlo. Chudoba hrozí čtvrtině populace. Ano, Fialova chudoba. Proč? No, protože tato asociální vláda lidem vůbec nechce pomoci. A kvůli inflaci vybere obrovské peníze, které jim nechce vrátit,“ podotýká dále Babiš.

„Takže celý ten rozpočet, který tak hlavně koalice Spolu propaguje, že snížili deficit. Ale když odpočítáme těch 62 miliard, které dostane tato vláda díky vám občanům, protože to zaplatíte v DPH a v odvodech na mzdy, tak samozřejmě ten rozdíl je směšných 34,5 miliardy, a kvůli tomu byla celá tato komedie s provizoriem,“ dodává Babiš.

„V pátek bylo první čtení rozpočtu. Musím říct, že projev pana prezidenta byl neuvěřitelný. Když si vzpomenu, v jakém stavu byl, když jsem ho viděl v Lánech, a to, co říkal v pátek spatra, neuvěřitelný přednes. To je zkrátka zázrak. Pan prezident je svým zdravím mimozemšťan. Samozřejmě jel ty svoje mantry, daňové výjimky a další věci. Ne ve všem já souhlasím. Já jsem pro snižování daní. Je dobře, že jsme lidem snížili tu daň na 15 procent. Problém téhle vlády je, že vůbec nechápe, že má řešit příjmy. V normálním podnikání nejdříve máte příjmy, to znamená EET například, které zrušili, doběh evropských fondů do roku 2020, tam je 214 miliard, 972 miliard nové evropské fondy, a modernizační fond až 1000 miliard. Ale o tom vláda vůbec nemluví. A pokud něco uspoří, nějaké drobné, ať to ukážou. Zatím dělají jenom tupé škrty,“ zmínil Babiš s odvoláním na slova prezidenta, že vláda škrtá v rozpočtu jako cvičený foxteriér.

„Já jsem k tomu rozpočtu vystoupil opakovaně, i dnes jsem dal jasný návrh vládě, jak by to měla řešit. Ale stávající ministři jenom říkají, jak bude tady nějaký obchodník s energiemi, a jak pomůžou lidem, ale nic konkrétního na stole vůbec není. Jsou v tomhle směru nejhorší v Evropě. Schválně se na to podívejte, pan Stanjura argumentuje deficitem. Ano, ale znovu opakuji, že jim padlo do klína 62 miliard, které jsem tady já navrhnul konkrétně, jak je potřeba lidem vrátit. Má tam různou vatu. Obsluha státního dluhu 50 miliard. Ne, minulý rok bylo 42. Tak si půjčujte v eurech, budete mít možná mínusovou sazbu. Zkuste tam něco řídit na tom Ministerstvu financí, tam je vata. Tam jsou skryté peníze, které vy nechcete dát lidem. Největší výsměch je to, když pan ministr řekl, že resorty dostaly, co chtěly. A na co jsou tam ti ministři? Oni bojovali za svoje resorty, za ty programy pro obce? Aby se stavěly školy tady kolem Prahy, mateřské školy, školy, sportoviště. Všude jste vzali peníze, všude. Takže je to manipulace, celý rozpočet je špatně. Zkrátka tato asociální vláda ve spolupráci s ČNB tlačí naši zemi do recese. Bude to skutečná katastrofa. Proto my nesouhlasíme s tím rozpočtem, budeme navrhovat změny těch kapitol a budeme chtít, aby skutečně se nadále investovalo, aby se pokračovalo v těch programech, které jsme nastartovali. Není jich málo,“ dodal.

Následně se rozčílil na ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku. „Ten tvrdí, že pomohl nějakým 21 tisícům domácnostem potom, co museli vyplňovat jedenáctistránkový formulář, a dostanou pár korun, to je skutečně směšné. Jste jediní v Evropě, kteří skutečně odmítají pomoc lidem, firmám, domácnostem. Styďte se,“ zmínil expremiér.

Celý přepis pořadu Čau lidi, 21. února 2022

Andrej Babiš: Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Co se stalo minulý týden? No, byla hlavně mimořádná schůze k pandemickému zákonu. Je to úplně zbytečný zákon, a nakonec koalice, která na tom tak dlouho trvala, se jenom ztrapnila, protože když už jenom došlo na hlasování, tak se zjistilo, že nemají dostatečný počet hlasů. Tak se to zase přeložilo.

Naši poslanci neobstruovali, oni vystupovali a dávali konkrétní argumenty, že zkrátka my tento zákon nepotřebujeme. Obstruovala SPD. Kolik hodin? 35 hodin. No, a koalice to strašně kritizovala. Akorát že koalice zapomněla na to, že když šlo o třetí čtení zákona o EET, který přinesl do pokladny 33 miliard, 33 miliard, tak opozice a pan premiér Fiala v čele obstruovali od 27. listopadu 2015 do 16. února 2016. Ano, slyšíte dobře. 236 dní obstruovali, a byli na to hrdí, pyšní, uvidíte to v krátkém šotu, kde pan předseda vám to vysvětlí.

P. Fiala: Dobrý den, dámy a pánové, před několika minutami tady v Poslanecké sněmovně došlo k něčemu naprosto neslýchanému, co v parlamentní demokracii nemá obdobu. V rozporu s jednacím řádem byl jednak prohlasován bod o pořadu schůze, aniž měli možnost lidé s přednostním právem se k tomuto programu vyjádřit. Další věc, ke které došlo, že mi předsedající schůze odňala uprostřed mého vystoupení slovo, já jsem neměl možnost přednést argumenty proti pořadu mimořádné schůze, stejně jako to neměli další kolegové, kteří mají přednostní právo. Toto neuvěřitelné zmanipulování jednacího řádu, toto neuvěřitelné pošlapání práv opozice nemá v polistopadovém vývoji českého parlamentarismu obdoby, je to něco, co musí znepokojit každého demokrata. Jsem velmi smutný, že jsem byl dnes svědkem něčeho takového v naší Poslanecké sněmovně. Já jsem si dámy a pánové připadal, jako kdybych byl několik let zpátky ve Venezuele nebo nějaké jiné zemi, ale ne v ČR s demokratickou a parlamentní tradicí. Já jsem připraven přejít některé nedůstojnosti, které snižují politickou kulturu v této zemi mimořádným způsobem, jako že část poslanců hnutí ANO tam sedí v tričkách s nějakými nápisy, pokřikují na ty, kteří mluví a snášejí věcné argumenty. Ale aby někdo předsedovi politické strany, který má přednostní právo, odňal slovo, abych nemohl dokončit svoji argumentaci proti EET, to je naprosto skandální, neobhajitelné. My uděláme vše pro to, využijeme všech právních kroků, které máme k dispozici, aby se něco takového nemohlo nikdy příště někomu opakovat.

Takže koalici se to nelíbí, a pan Benda, který ve Sněmovně je desítky let nebo jak dlouho, mu došla trpělivost s obstrukcemi, a chce změnit jednací řád. Tak to je ta demokracii a lá nová koalice. Udělejte si sami z toho obrázek. Tento dvojí metr a tohle pokrytectví.



Minulý týden hlavní témata byla samozřejmě inflace, zdražování. Lidé nemají peníze na jídlo. Chudoba hrozí čtvrtině populace. Ano, Fialova chudoba. Proč? No, protože tato asociální vláda lidem vůbec nechce pomoci. A kvůli inflaci vybere obrovské peníze, které jim nechce vrátit.

Dále jsme se dozvěděli o dalších kauzách, tady nějaký podnikatel půjčil tomuto kmotrovi, pan Krejza, toho znáte určitě, dvě miliardy, Litoměřické fondy. Potom jsme se dozvěděli, jak pan Rakušan hospodařil v Kolíně, jak dával peníze právníkům. No a k tomu samozřejmě kauza ze STANu, pan Hlubuček.

To jen potvrzuje, že skutečně STAN je organizovaná zločinecká struktura, Kypr, Michalik, atd. To všechno znáte.

Dále si dovolím upozornit na rozhovor s panem profesorem Švejnarem, titulek Kroky ČNB mohou vést k recesi, proti inflaci nepomohou. Renomovaný profesor říká to, co já. Kroky ČNB jsou největším ohrožením naší ekonomiky, lidí, občanů, samozřejmě v těsné spolupráci s touto asociální vládou.

Potom jsme se ještě dozvěděli, že ČR musí vybudovat Národní centrum proti rakovině, to je ten můj projekt, a k tomu se samozřejmě ještě dostanu.



MATLANINA TÝDNE. Tomu rozpočtu fakt nikdo nerozumí. V pátek jsme k tomu vystupovali. Arogance neuvěřitelná. Trio Stanjura, Jurečka, Síkela. Já bych chtěl znovu vyzvat vládu, aby zveřejnila ty tzv. úspory. Těch 77 miliard. Kde je ten seznam? Kde to máte? Nikdy jste to neukázali.

Ten rozpočet je čistý politický marketing. A to je tady titulek jednoho média, který říká, jaké účetní triky jsou v tom rozpočtu. Například, že berou ČTÚ 1,5 miliardy, ale to patří poště. A stát dluží poště peníze. Takže co se může stát? Stát už dluží 4,5 miliardy za roky 2018, 19, 20. Takže z úspory 1,5 miliardy se může stát výdaj 6 miliard. Jasná manipulace.

Dále tady mají snížení podpory pro obnovitelné zdroje o 8 miliard, což samozřejmě není možné, ale pokud se to podaří, tak to bude skvělé. Tady je zase jenom spekulace na nárůst energií.

Takže celý ten rozpočet, který tak hlavně koalice Spolu propaguje, že snížili deficit. Ale když odpočítáme těch 62 miliard, které dostane tato vláda díky vám občanům, protože to zaplatíte v DPH a v odvodech na mzdy, tak samozřejmě ten rozdíl je směšných 34,5 miliardy, a kvůli tomu byla celá tato komedie s provizoriem.

Tady mám titulek, pan Stanjura říká: Lidi čekají těžké časy, ale nemůžeme pomoci všem. Fakt, jo? Tak pane ministře, já vám to teďka vysvětlím. A zkuste si to někde zapsat. 20. ledna byla zveřejněna nová makroekonomická predikce MF, ze které vyplynulo, že vaše vláda dostane do klína 62,2 miliardy. A těchto 62,2 miliardy jste si měl dát do šuplíku.

Já vám je teďka rozdělím. 21 miliard dejte důchodcům, to je ta valorizace ze zákona kvůli inflaci. Vraťte lidem jízdné, to je 1,6 miliardy. Vraťte lidem ty platy, které jsme navrhovali, to je 5 miliard. A to jsme navrhovali ve výši inflace, myslím, že to bylo 3.2. Dnes už je téměř 10 procent. Dejte lidem a firmám 19 miliard, a odpusťte jim poplatek za OZE. Ano, dvanáct miliard platí lidi a 7 miliard platí firmy. 19 miliard. A to bude znamenat 10 až 20 procent úlevu na ceně energií. Odpusťte DPH živnostníkům, kteří nejsou plátci DPH, a občanům. To sníží cenu elektřiny pro ně o 15 procent. A lidem to stačí, když odpustíte na 6 měsíců.

Takže teďka, když vám to všechno sečtu, a ještě 5 miliard kompenzací, 21 miliard důchody, 1,6 jízdné, 5 miliard platy vraťte, 19 miliard zrušte OZE pro lidi, 6 měsíců DPH pro občany a živnostníky, to je 10,8 miliard, a 5 miliard dejte kompenzace podnikatelům. Celé dohromady je to 62,4 miliardy. To jsou peníze, které vám spadly do klína od lidí, tak jim pomozte. Ty vaše nesmysly, ta vaše matlanina, které nikdo nerozumí, ten rozpočet, nic konkrétního pro lidi jste neudělali.

A to, že pan ministr Jurečka tvrdí, že pomohl nějakým 21 tisícům domácnostem potom, co museli vyplňovat jedenáctistránkový formulář, a dostanou pár korun, to je skutečně směšné. Jste jediné v Evropě, kteří skutečně odmítají pomoc lidem, firmám, domácnostem. Styďte se.



AGÓNIE TÝDNE. Ano, my jsme nejhorší země v energetické podpoře ve Střední Evropě. Ministr průmyslu nabízí postiženým firmám úvěry, a ministr práce tvrdí, že situace s hyperbyrokratickou pomocí domácnostem je nadmíru výtečná. Takže pan ministr průmyslu si dělá srandu, ne? On vám nabízí úvěry. A co budete mít z toho úvěru? Že ho nesplatíte, protože to zkrátka neustojíte nákladově.

Pokud ministři chodí do Evropy, tak se prosím vás zeptejte, jak pomáhají lidem s vysokými cenami energií ve Velké Británii, Francii, Belgii, Španělsku, Chorvatsku, Dánsku, Maďarsku, Slovensku, Rakousku a Polsku. A jak snižovali DPH na energie. My jsme byli první v Evropě. Dánsko, Belgie, Itálie, Španělsko, Chorvatsko, Polsko a Maďarsko.

Pan premiér byl v Bruselu. A co tam vlastně vyřešil? Mluvil hodinu s Ursulou von der Leyen. Mě by zajímalo, jestli žádal, tak jak jsem já tvrdě žádal na Evropské radě, aby ta směrnice Mifit, která manipuluje ceny emisních povolenek, které zdražují naší elektřinu, aby ji změnila. Mě by to zajímalo. Mě by zajímalo, proč pan premiér nebyl na V4. Proč nejednal s Viktorem Orbánem. Víte, komu patří Innogy? To je firma, které distribuuje plyn v Čechách, má 70 procent trhu. Ano, maďarské státní firmě. Tak pan premiér mohl mluvit s panem maďarským premiérem, a říct mu, aby zkrátka se snažila ta firma nějakým způsobem pomoci našim lidem. Chápu, že je to byznys, je to privátní firma, ale to jsou politické věci.

Nebo je to tak, že paní Pekarová a pan Bartoš zakazují panu premiérovi se s Viktorem Orbánem vůbec setkat?



Včera jsme měli možnost vidět pana premiéra v ČT, v OVM. To je takový redaktor, který strašně pomáhal stávající koalici, aby vyhrála volby. A pokud si pustíte nějaké pořady se mnou, tak můžete porovnat, co byla včera. Tady Jiří Macík ml. na Twitteru píše: “Petr Fiala a Václav Moravec si přátelsky povídali o politice, a my tu jejich nedělní selanku zaplatili. Normální lidé chodí probrat politiku na pivo, a platí si ho ze svého. Odmítám, že by tohle měl být formám politické diskuse povinně placené televize veřejné služby.” To je tady názor občana.

V té debatě pan premiér říká, že uspoří 77 miliard korun na výdajové stránce. Tak já bych je už rád konečně viděl. A co je strašně zajímavé, když tedy byla malinká kritika, že byla zrušena superhrubá mzda, to znamená, že se snížily daně o 7 procent, tak že pan premiér říká, že ti lidé mohou lépe zvládat prudký nárůst inflace. To je zajímavé. Ale nám vlastně stále říká, že když jsme dali lidem peníze, tak jsme způsobili tu inflaci. Měl by si už konečně vybrat.

Jinak myslím, že si každý na to mohl udělat názor, o čem byla ta debata. Média, která vyhrála, hlavně samozřejmě ČT, koalici volby, pokračují v té servilnosti. Ten rozdíl ve vedení debaty je do očí bijící.



V pátek bylo první čtení rozpočtu. Musím říct, že projev pana prezidenta byl neuvěřitelný. Když si vzpomenu, v jakém stavu byl, když jsem ho viděl v Lánech, a to, co říkal v pátek spatra, neuvěřitelný přednes. To je zkrátka zázrak. Pan prezident je svým zdravím mimozemšťan.

Samozřejmě jel ty svoje mantry, daňové výjimky a další věci. Ne ve všem já souhlasím. Já jsem pro snižování daní. Je dobře, že jsme lidem snížili tu daň na 15 procent. Problém téhle vlády je, že vůbec nechápe, že má řešit příjmy. V normálním podnikání nejdříve máte příjmy, to znamená EET například, které zrušili, doběh evropských fondů do roku 2020, tam je 214 miliard, 972 miliard nové evropské fondy, a modernizační fond až 1000 miliard. Ale o tom vláda vůbec nemluví. A pokud něco uspoří, nějaké drobné, ať to ukážou. Zatím dělají jenom tupé škrty.

A jak říká pan prezident: vláda škrtá v rozpočtu jako cvičený foxteriér. Za mě ano. A potom ještě mluvil takový vtip o Rumunsku. Ano, kdysi nám pan Bartoš říkal, že Ústecký kraj je horší než Rumunsko, ale vláda si to představuje tak, že lidem vůbec nedá peníze, a nejlepší by bylo, kdyby lidé ani netopili, nesvítili, nejedli, a potom ta inflace klesne. Absolutní amatérismus, nepochopení, neuvěřitelné.

Já jsem k tomu rozpočtu vystoupil opakovaně, i dnes jsem dal jasný návrh vládě, jak by to měla řešit. Ale stávající ministři jenom říkají, jak bude tady nějaký obchodník s energiemi, a jak pomůžou lidem, ale nic konkrétního na stole vůbec není. Jsou v tomhle směru nejhorší v Evropě.

Schválně se na to podívejte, pan Stanjura argumentuje deficitem. Ano, ale znovu opakuji, že jim padlo do klína 62 miliard, které jsem tady já navrhnul konkrétně, jak je potřeba lidem vrátit.

Má tam různou vatu. Obsluha státního dluhu 50 miliard. Ne, minulý rok bylo 42. Tak si půjčujte v eurech, budete mít možná mínusovou sazbu. Zkuste tam něco řídit na tom Ministerstvu financí, tam je vata. Tam jsou skryté peníze, které vy nechcete dát lidem.

Největší výsměch je to, když pan ministr řekl, že resorty dostaly, co chtěly. A na co jsou tam ti ministři? Oni bojovali za svoje resorty, za ty programy pro obce? Aby se stavěly školy tady kolem Prahy, mateřské školy, školy, sportoviště. Všude jste vzali peníze, všude.

Takže je to manipulace, celý rozpočet je špatně. Zkrátka tato asociální vláda ve spolupráci s ČNB tlačí naši zemí do recese. Bude to skutečná katastrofa. Proto my nesouhlasíme s tím rozpočtem, budeme navrhovat změny těch kapitol a budeme chtít, aby skutečně se nadále investovalo, aby se pokračovalo v těch programech, které jsme nastartovali. Není jich málo.



Pana prezidenta jsem krátce pozdravil před jeho projevem ve Sněmovně, a daroval jsem mu tuto knížku Může za to Babiš a jeho vláda. Tady je výkaz naší práce. Někteří, co tam sedí desítky let v té Sněmovně, by nenapsali ani půl A4ky, že pro lidi neudělali vůbec nic.

Píšete mi, kdy tato knížka bude k dispozici. Dneska dostaneme 5000 kusů, takže vám to postupně budeme zasílat. Samozřejmě, budeme ji rádi distribuovat všude, protože je o ni velký zájem. Protože moje vláda se má čím chlubit. Jsou to fakta, čísla. Ne jenom kecy, floskule, které předvádí stávající vláda.



Při projednávání rozpočtu největší arogance ministr Stanjura, Jurečka – který útočil na paní Schillerovou. No, stačí si připomenout jeho působení v minulé vládě. Ministr zášti. Mistr marketingu. Jak zneužíval státní peníze na svoji propagaci. 9 milionů tady. A tak dále. A pan Síkela nám zase vykládal, jak jsme nevzdělaní, a jak to všechno on zvládá. A div se světe, jediný ministr této vlády, jak jsme včera viděli večer v ČT, Vlastík je jediný ministr, kteří říká, že jsme něco dělali dobře. Tak to je takový paradox.

Arogance, absolutně demagogie. Uvidíme, co bude dále. Doufám, že nám někdo někdy vysvětlí, kde je těch 77 miliard úspor. Znovu doporučuji panu ministrovi financí, aby těch 62 miliard, jak jsem mu to rozepsal, aby to dal lidem, firmám. To jsou jejich peníze, oni vám je dali, tak jim je vraťte.

Ve svém vystoupení k rozpočtu jsem vás informoval, že na nadace se obracejí maminky se svojí zkušenosti s Úřadem práce ČR. Chtěly si podat kvůli finanční situaci žádost o příspěvek v hmotné nouzi, ale úřad jim řekl, že žádost nemohou podat dříve, než osloví nadace. Ano, je tam celý seznam. A až potom to donesou na úřad. To je neuvěřitelné, protože ze zákona na to mají nárok.

Tak jsem požádal pana ministra Jurečku, aby občas, nebo alespoň jednou šel na ten Úřad práce, a zjistil si, jak to je, jak to vlastně nefunguje. Ty úřady nefungují. Není přeci možné tohle říkat lidem, kteří mají nárok na příspěvek v hmotné nouzi: Jděte na nadaci, doneste papír, že vám nadace na to nedá, a potom vám to dáme. Skandál.



V pátek jdu bohužel na pohřeb. Zemřel můj bývalý blízký kolega. Byl jenom o rok starší než já. Ano, na rakovinu. Na rakovinu. A to je ten projekt, který já jsem tady prosazoval. Národní boj proti rakovině. To je ten prospekt, který jsme udělali pro vás, a který stávající koalice nechce vám dát k dispozici. Nechce vám pomoci.

Na rakovinu není vakcína. Je to svinstvo. Bohužel je toho stále více a více. U nás ročně každý den dostane 200 lidí rakovinu. A každých 20 minut zemře člověk na rakovinu. 27 tisíc lidí u nás zemře na rakovinu. Více než 500 tisíc našich spoluobčanů žije s rakovinou, nebo s ní bylo v minulosti léčeno.

Já jsem to považoval za absolutní prioritu. Zabýval jsem se tím od roku 2020. Šel jsem za Ursulou von der Leyen. Minulý týden s ní mluvil pan premiér Fiala, a mohl ji informovat o tom, že vlastně ten projekt, který my jsme odprezentovali, a Ursula von der Leyen byla nadšená, protože je doktorka, i komisařka Stella, která v minulosti také měla rakovinu, byly nadšené z toho projektu, že jsme chtěli skutečně postavit v Čechách Národní onkologický institut.

Jsem přesvědčen o tom, že tenhle projekt je strašně důležitý. Vyšly články, že ČR musí vybudovat Národní centrum proti rakovině, jako chtěl Babiš. Skandál. Někteří novináři psali, že Babiš si chce postavit nějaký pomník. Ne, Babiš nechtěl si postavit pomník, Babiš to chtěl pro lidi. Babiš si dobrého onkologa sežene vždycky. Chtěl jsem to pro lidi. Protože tu rakovinu slyším a řeším často. Neříkejte, že ve vašem okolí nejsou lidi, kteří dostali rakovinu. A kdyby šli na prevenci včas, tak mohli žít.

Takže já jsem zvědavý, jak se k tomu postaví tato nová vláda. Protože v programovém prohlášení vlády, tam jedno slovo “onkologie.”

A pokud někdo kritizoval to centrum. Ano, můžeme říct, úroveň onkologické léčby v ČR je dobrá. Rozložení onkologických center je vizionářské, je to dobře. Ale tady šlo o koncept, který funguje všude na světě, v desítkách komplexních onkologických center. To znamená, že to bylo pro pacienta, že pacient putuje z jednoho oddělení na druhé, z budovy do budovy. Pokud bychom měli tento institut, tak pacient půjde do jednoho domu. V přízemí bude mít diagnostické oddělení, o patro výše bude jednodenní chirurgie, pak tam budou chirurgické sály, o patro výše bude chemoterapie, podzemí budou ozařovny, nahoře bude probíhat inovativní léčba, kde budou otevřeny desítky studií. Abyste se jako český pacient dostal k léčbě, která tu není dostupná.

To je úplně jiný koncept péče, který jsme okopírovali ve velkém světě. Takových center v Evropě je jenom 6 nebo 7. V USA, v Texasu, to jsem chtěl prosadit tady u nás v ČR. A vybojoval jsem pro to peníze, 42 miliard. České zdravotnictví dostane z Evropy 50 miliard, a na tu onkologii je to 15 miliard.

Co dělá tato nová vláda? Ignoruje to, protože s tím přišel Babiš. Ale Babiš to chtěl pro lidi, a je to strašně důležité. Rakovina v roce 2035 bude největší příčinou úmrtí v Evropě a v ČR. Dnes jsem to ischemické choroby.

Takže doufám, že se tato vláda konečně vzpamatuje a začne tohle intenzivně řešit. Protože je to pro lidi.

A pokud nemáte tenhle prospekt, tak běžte do VZP. To je jediná pojišťovna, kde to nějak prošlo – v jiných to zakázali, a žádejte tenhle prospekt. Je skutečně důležitý pro vaše zdraví. Pro to, abyste chodili na prevenci, abyste ochránili vaše životy.

Pro mě to bylo vždy nejdůležitější.

Prosím vás o to, je to důležité. Rakovina je svinstvo, je to zabiják.

Moc vám za to děkuji. Těším se příště.

