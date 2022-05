„Lidi nemají na složenky a vy jim řeknete, ať si koupí tepelná čerpadla?!“ Kamery to viděly. Jurečka vyzván k rezignaci

reklama

„Pomáhá vláda dostatečně v době drahoty a energetické krize?“ otázala se moderátorka Terezie Tománková. A vytáhla příspěvek 5000 korun na každé dítě do 18 let pro rodiny, kde příjem rodičů nepřesahuje milion korun hrubého.

Jurečka hned sliboval, že vyplácení příspěvků bude uvedeno v život, i když vláda teď postup jednání přerušila, aby dotáhla do konce některé technické detaily. „Ta vláda jasně říká, že to chceme udělat a chceme to udělat rychle tak, aby rodiče měli v srpnu příspěvek k dispozici, aby zvládli finanční nápor před začátkem školního roku... Já mám pět dětí, sám jsem z pěti dětí a vím, že rodiče mívají největší výdaje před začátkem školního roku,“ podotkl ministr.

Stínový ministr práce za hnutí ANO Juchelka vyzval Jurečku k rezignaci.

„Rezignovat nehodlám. Já mám opravdu hodně práce. Já na rozdíl od pana Juchelky nemám čas na politikaření. My se snažíme opravdu lidem pomáhat a pomáháme. Už v lednu jsme zvýšili normativy podpory na bydlení,“ konstatoval ministr.

Vyplacení 5000 korun v srpnu není populistickým krokem. „Takhle možná uvažuje hnutí ANO,“ rýpl Jurečka.

A pokud jde o úřady práce, ani tady nešetřil kritikou a připomněl, že hnutí ANO bylo součástí vlády posledních 8 let, zatímco vláda Petra Fialy vládne 6 měsíců, takže hnutí ANO a tehdy také vládní ČSSD mohly situaci na úřadech práce zlepšovat celých 8 let. „Kde jste byl vy ty čtyři roky?“ vmetl Jurečka otázku Juchelkovi.

Poslanec ANO se vrátil k příspěvku 5000 korun pro rodiny s dětmi a volal po tom, aby byl tento příspěvek vyplácen plošně, protože by to administraci s tím spojenou zjednodušilo. „Vyvolává to velikánský sociální napnelismus,“ uhodil na ministra znovu Juchelka.

„Tím, že my to nevyplatíme úplně plošně, tak ušetříme asi 1 miliardu korun a já tu miliardu vložím tam, kam bude třeba,“ ozval se v tu chvíli předseda lidovců Jurečka.

Jedním dechem dodal, že bude-li to situace vyžadovat, tento příspěvek se může znovu zopakovat. Vedle toho oznámil, že vláda má připraven balíček pomoci pro zdravotně postižené.

A tady Juchelka na Jurečku znovu uhodil. „Zatím se pro zdravotně postižené neudělalo vůbec nic,“ vmetl Jurečkovi Juchelka. „Vy jste ty lidi hodili přes palubu,“ tepal po chvíli ministra znovu.

Jurečka se okamžitě bránil, že vedle starobních důchodů se zvyšovaly i důchody invalidní, takže není pravda, že by vláda na hendikepované občany zapomínala. „Nikdo nikoho přes palubu nehodil,“ bránil se ministr.

Došlo i na úmysl zavést finančně dostupný energetický tarif, který podle Jurečky pomůže zvládnout lidem nelehkou situaci před letošní topnou sezónou.

„Tento sociální tarif bude připraven v září. Tak, aby ten objem energie byl dostupný za cenu, která byla donedávna obvyklá, ... aby někdo, kdo má dvou- až třípokojový byt, nemusel v zimě sedět v jediné místnosti a i tam topit jen na 18 stupňů. Nic takového vláda nedopustí,“ sliboval před kamerami Jurečka.

Juchelka upozornil, že vláda sice slibuje, že tarif bude připraven v září – ale kvůli parlamentním prázdninám se to nemusí stihnout.

Jurečka uznal, že to může být časově náročné, ale trval na tom, že to koaliční poslanci stihnou.

Juchelka však znovu vyrazil do útoku a vyčetl Jurečkovi, že vláda pro české občany nedělá dost.

„Oni nemají peníze na to, aby zaplatili složenky, faktury, a vy jim řeknete, že si musí zateplit dům, vyměnit okna a pořídit si tepelné čerpadlo. Na to nemají. A oni ty faktury musí platit teď,“ rozčílil se Juchelka. „Vláda lidem řekne, vezměte děti, oblečte jim svetry, a utáhněte kohoutky. Je to všechno pomalé a želví a de facto to není, protože to jsou neustále jen sliby a ‚signály‘,“ zaznělo od Juchelky.

„Abych to trochu odlehčil... jako táta pěti dětí vím, že třeba želvy ninja umějí být docela rychlé,“ bránil se s úsměvem Jurečka. A zdůraznil, že vláda podporuje umístění fotovoltaických panelů na střechy domů i jiné kroky, které lidem pomohu snížit náklady na energie.

