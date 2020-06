,,Lidi ožralí pivem? Stydím se za ně." Poradce Pirátů. Znáte ho, ale ne úplně

Bývalý zastupitel Žít Brno, kterého proslavil příspěvek o Zemanově rakovině, Svatopluk Bartík, bude působit u Pirátů. Konkrétně v Jihomoravském kraji bude radit, jak do zastupitelstva ve volbách dostat 9 a více Pirátů, zjistily Novinky.cz. Ale Bartík nemá na kontě jen příspěvek o rakovině, proslul například tím, že v Brně nechtěl pořádat ohňostroje, které označil za zábavu pro plebs jako z 90. let, nebo tím, že údajně nemá ani maturitu. A také, že podal trestní oznámení na Martina Konvičku za akci před brněnskou mešitou.

Jméno bývalého komunálního politika Svatopluka Bartíka (Žít Brno) se v poslední době proslavilo kvůli soudnímu sporu s Milošem Zemanem. Jak uvádí iDnes, spor pokračuje u Městského soudu v Brně. Na žádost prezidentova advokáta Marka Nespaly soud zrušil část původní obžaloby. „Po seznámení se s facebookovým profilem Svatopluka Bartíka už můj klient nepožaduje zveřejnění omluvy na Facebooku. Ale trváme na doručení omluvy formou dopisu,“ řekl Nespala soudci Radku Malenovskému. S omluvou dopisem Bartík údajně problém nemá. Ale Zemanova strana také požaduje 5 milionů korun jako odškodné, což Bartíkův advokát označuje za likvidační.

Bartíkovo prohlášení před prezidentskými volbami:

Jsou to odporné lži a ten, kdo je šíří, je lidský odpad. Na S. Bartíka bude podána žaloba a trestní oznámení. pic.twitter.com/l2R3U2dUYt — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 7, 2017

Zda a kolik bude Bartík platit tedy záleží na rozhodnutí soudu, nicméně příležitost k výdělku dle serveru Novinky.cz bude mít Bartík u Pirátů. Těm bude dělat poradce za celkem 140 tisíc korun plus odměnu, pokud dostane do krajského zastupitelstva devět a více pirátských zastupitelů.

„Svatopluk Bartík se přihlásil do otevřeného výběrového řízení, které dělali jihomoravští Piráti. Byli tři kandidáti a on předložil nejlepší vizi kampaně, byl komisí nejlépe hodnocen, a má tak na starosti kampaň v Jihomoravském kraji,“ potvrdila Novinkám mluvčí strany Karolína Sadílková.

„Přesvědčily nás jeho zkušenosti s politickým marketingem i vstupní předpoklady k tomu, jak by měla kampaň vypadat. Nabírali jsme člověka na práci v kampani, ne straníka,“ doplnil jihomoravský pirátský poslanec Holomčík. Kauza s prezidentem se mu prý nelíbí, ale označil ji za Bartíkovu soukromou záležitost a jeho spojení s Bohuslavem Sobotkou, kterému dělal mediálního poradce, také prý nevadí. „Z našeho pohledu by byl větší problém dlouhodobá spolupráce s premiérem Babišem, s komunisty nebo SPD. Pana Sobotku jsme kritizovali za jeho podíl viny v době OKD a s tím Svaťa nemá nic společného. V otázce rakoviny Miloše Zemana jsem mu řekl, že se mi to nelíbí, ale pokud bude muset platit, je to jeho problém,“ uvedl Holomčík.

Bartík není v politice žádným nováčkem. Byl mimo jiné i členem strany Zelených, podílel se i na iniciativě Rekonstrukce státu. V roce 2013 v pořadu Hyde Park prohlašoval, že občané jsou „zamořeni latentní korupcí“. A i zde Bartík teoretizoval bez důkazů, konkrétně o amnestii prezidenta Klause. Měl za to, že exprezident vyhlásil tak rozsáhlou amnestii proto, aby mohl skrýt apel na provedení abolice, tedy ukončení trestního stíhání v kauzách, které se táhnou příliš dlouhou dobu. Tuto dobu Klaus stanovil na osm a více let. „Nedovedu si představit realizaci tak rozsáhlé a skandální abolice, že by to provedl pouze na základě své dobré vůle, ale nemám žádný přímý důkaz, že byl Václav Klaus v této věci korumpován,“ prohlásil v pořadu Bartík.

Do sporu se Bartík dostal také s Martinem Konvičkou, když na entomologa podal trestní oznámení za akci „Ramadán po česku“, na které došlo i k pálení Koránu. „Trestní oznámení jsem podal podle paragrafu 355 trestního zákoníku (hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob – pozn. red.) za spálení pro muslimy posvátné knihy – Koránu. A to v kontextu řečí o tom, že naše kultura je hodnotnější než islámská, pronášených na provokativním shromáždění před mešitou. Myslím, že tím Konvička a spol. překročili meze svého velmi špatného vkusu do trestní sféry. Nicméně je věcí orgánů činných v trestním řízení, jak se s podnětem vyrovnají, já nejsem soudce,“ uvedl Bartík pro server Echo24.cz.

Bartík také „proslul“ svým odporem k ohňostrojovému festivalu Ignis Brunensis. Jak informoval Brněnský deník, Bartík na Facebooku prohlásil, že je nejvyšší čas otevřít diskusi o budoucnosti penězovodu zvaného festival Ignis Brunensis aneb ožereme plebs Starobrnem. Dodal, že festival by povolil pouze pokud by nebyl dotovaný z veřejných peněz a odehrál se mimo Brno. „Nejraději bych ho viděl třeba na Marsu. Taková zábava je jako návrat do devadesátých let. Jako Brňan se za ni stydím,“ doplnil Bartík. Dodejme, že zrušením ohňostroje proslul i pražský primátor Zdeněk Hřib.

Za tato slova tehdy Bartíka kritizoval jak jeden z pořadatelů festivalu, tak opoziční zastupitel za ČSSD Jindřich Zechmeister. „Stále se chová jako aktivista, nikoliv jako zodpovědný politik,“ upozornil. Zechmeister obecně zřejmě nepatří mezi Bartíkovi fanoušky, protože na svém profilu na našem portálu se pochlubil, že Bartíkovi sehnali čestný doktorát.

„Radní pro legislativu Brna-středu Svatopluk Bartík (za Žít Brno) má konečně titul. Uvolněný radní pro legislativu byl pro svou absenci vzdělání přezdíván ‚Základka‘; nyní se však honosí čestným doktorátem a získal potřebný respekt a důvěru,“ psal ironicky Zechmeister a dodal: „Opoziční zastupitelé Brna-středu doufají, že s titulem získá Svatopluk Bartík, dr. h.c., CLCI (USA) větší sebevědomí a to se projeví v práci pro MČ Brno-střed. Prozatím ji zcela postrádají a osobní výzvy zastupitelů radnímu nepadají na úrodnou půdu.“

A v době koronavirové na sebe Bartík upozornil, když vedl dlouhou diskusi s generálem Petrem Pavlem, o kterém se již delší dobu hovoří jako o možném kandidátovi na prezidenta.

