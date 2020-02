„Lidi si k pivu sednou.“ Babiš o DPH: Přes držku, chtěl jsem řvát. Hospodští na tom vydělají! A ODS...

reklama

„Když někdo řekne, že děláme bordel v pivu, místo aby nás pochválil, tak mě to teda štve. Teď to napsal Blesk,“ začal Babiš zostra hned po tradiční oslovení „Čau lidi“.

Prohlásil, že ve zdanění piva vůbec není zmatek. Prý jen splnil svůj slib a hospodským snížil daň u točeného piva na 10 procent, jak jim to slíbil, aby se zhojili poté, co museli zavádět EET. Takže hospodský, který prodává pivo za 35, dostane do kapsy navíc 3,85 koruny. Všem štamgastům doporučil, aby si po prvním květnu tohoto roku hlídali cenu pivu a kontrolovali, že nevzroste, protože k tomu není důvod.

„Za to, že jsme hospodským zvedli marži, jsme dostali velkou pochvalu od Asociace hotelů a restaurací. Co se ale objevilo na prvních třech stranách Blesku? Že akorát DĚLÁME BORDEL. Fakt, jo? Jen proto, že nějaký blb si udělal idiotskou teoretickou tabulku, kterou po něm nikdo nechtěl, dostala se do médií a tam ji začali vydávat za nějaký platný dokument? Když jsem to viděl, měl jsem chuť řvát vzteky. My, že děláme bordel? My, kteří jsme za posledních 6 let snížili daně lidem, firmám, živnostníkům, pracujícím rodičům a důchodcům A TAKY HOSPODSKÝM o 130 miliard korun. Rozepíšu to v komentářích. A taky se tam můžete kouknout na vývoj snížené sazby DPH,“ vypálil nakvašeně.

A jak je premiérovým zvykem, vrátil se do minulosti. Ač v Česku vládne téměř dvě plná volební období po sobě, znovu se pustil do ODS, která není vládní stranou už od léta 2013.

„Zatímco před námi vlády 2006 až 2013 zvyšovaly DPH 6× a z toho taková ODS ji zvýšila 4×. V roce 2010 ještě k tomu zvýšila spotřební daň na pivo o 30 procent. Pro lidi prostě ODS neudělala nic. Schválně se podívejte do komentářů, jak daně zvyšovala. My jsme úplně první vláda, která snížila DPH na točené pivo. A k tomu jsme snížili daně na spoustu jiných věcí,“ chválil sebe a svůj kabinet Babiš.

Posléze vyjmenoval nižší daň na knihy, časopisy, noviny i hromadnou dopravu.

„Opakuju, žádnej bordel se nechystá. Vy, co chodíte na pivo nebo si ho kupujete domů, neřešíte nic. Nemusíte spekulovat, jak a kdy si pivo dát, abyste ho neměli dražší. Neřeší to logicky ani hospodský, který není plátce DPH. Při snižování DPH na točené pivo jsme mysleli hlavně na malé hospůdky na vesnici odvádějící DPH, kde se nevaří a k pivu se nabízí jen hermelín nebo utopenec. A za to jsme dostali co? Pěkně přes držku,“ zdůraznil znovu.

Uznal, že se slevy netýkají veškerého piva. Nevidí např. důvod snižovat daně u piva v regálech v obchodech, protože tam by to prý nakupující pravděpodobně nepocítili. Evropská legislativa to podle Babiše navíc nedovoluje. Umožňuje snížit DPH jen u stravovacích služeb.

„Už je snad z toho jasné, že odnesené pivo z hospody nebo pivo načepované na stánku není stravování. Proto, když si pivo koupíte v láhvi v hospodě, necháte načepovat do žejdlíku a odnesete, nebo si ho dáte na stánku, tak hospodský nebo stánkař odvádí 21 procent DPH jako vždycky. Když si ale sednete a normálně pivko vypijete, jak to samozřejmě dělá drtivá většina občanů, aby u piva mluvili o všem, zaplatí hospodský jen 10 procent. 10 procent DPH zaplatí, i když to pivo, které u něj pijete, je nealkoholické. Prostě v tu chvíli je součást stravování stejně jako alkoholické pivo, limonáda, jídlo. Protože je ale nealko pivo podle Evropské unie definované jako potravina, stejně jako všechny ostatní nealkoholické nápoje, pečivo, maso, zelenina, tak se na něj při prodeji na stánku nebo v regálech obchoďáků vztahuje DPH 15 procent. Prostě si dáte na fesťáku párek v rohlíku, pivo a zmrzlinu a z toho všeho odvádí stánkař těch stejných 15 procent. Jednoduché jako facka,“ shrnul jednotlivé sazby.

A tím považuje debatu o pivu za vysvětlenou.

Uklidnilo ho prý, že se český národ zase na konto zdanění piva dokázal pobavit.

