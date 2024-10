„Lidi tu nechtějí nikoho než Čechy.“ Petr Honzejk je z toho už zoufalý

Jako hosté se za přítomnosti zhruba dvaceti zájemců zúčastnili Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin, senátorka Adéla Šípová (nestraník za Piráty), Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, Ondřej Klípa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moderovala novinářka Českého rozhlasu Daniela Vrbová.

Uprchlíků nemnoho

„Kromě Ukrajinců je tu nejvíce Afghánců, kteří také žádají o azyl, a pak lidé z Turecka a Egypta. ČR ve svých počátcích v 90. letech byla příjemcem nebo průchozí zemí pro uprchlíky z bývalé Jugoslávie. Po roce 1999 tady byla poměrně silná komunita kosovských Albánců a po nástupu Alexandra Lukašenka to byli také Bělorusové,“ uvedla na začátek půldruhahodinové akce novinářka Vrbová.

Senátorka Šípová k tomu uvedla: „Evropský pakt o migraci a azylu byl přijat, ale zatím ještě neplatí a Česko jej ještě ani nevtělilo do svých zákonů. Tam jde o to, že se všechny země budou podílet, tedy že si každá členská země vezme nějakou část uprchlíků, nebo pokud odmítne, tak bude finančně a nějak materiálně přispívat. Jsem na to zvědavá a nevím, proč se toho politická garnitura bojí. Je to velmi třaskavé téma. Ministr vnitra Rakušan chce, aby tam byli započítáni i Ukrajinci, ale uvidíme, jestli to tak bude. Tím si nejsem tak jistá. Rozhodně to bude zajímavá diskuse.“

„Uprchlíci, to je jen úzká skupina mezi migranty. V politické debatě je to ale totéž a navíc je to takové stereotypní,“ nadhodila problém novinářka Českého rozhlasu.

Psali jsme: Problém s migranty: V Německu obvinili sousedy, že jim je pouštějí do země Orbánova výzva Maďarům: Postavte se EU, tak jako kdysi SSSR Zelená vytočila německého politika: „Zkusil jsem s uprchlíky mluvit a v podstatě jsem čelil útoku nožem“ Odešel od Zelených. „Přicházejí lidé bůhvíodkud a zabíjejí.“ Německý starosta prozřel

Unikátní jsme, ale úplně opačně

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3449 lidí

Jen my…

To je podle Honzejka jeden z důvodů, proč tu existuje obrovský sentiment, který říká, že tady nikoho jiného nechceme kromě sebe. „Pokud tady Češi někoho bez problémů snesou, tak neexistuje to, jestli jde o migranta, nebo uprchlíka. Tady lidé většinově, neříkám, že všichni, ale většinově přijmou ty, kteří pocházejí z podobného kulturního okruhu, pokud možno z Evropy a možná ještě z Latinské Ameriky, ale znám pár lidí z Kuby, kteří tady mají problémy. Vznikla tu velmi silná představa, ze které se politicky těží. Výsledky jsou pak jednoznačné. Když tu jakýkoliv politik řekne, že migrační pakt je špatný, tak mu 80 procent lidí věří. Jsou tu lidé, kteří řeknou, že je třeba nad ním přemýšlet, uvažovat o tom, že tu potřebujeme lidi a že to je jako v italské společnosti, kdy počet narozených je nižší než počet zemřelých. Takže tady budeme potřebovat nějakou pracovní sílu. Hned. Z toho vzniká názor, který je proti jakékoliv migraci. Osobně jsem z toho zoufalý,“ posteskl si komentátor Hospodářských novin.

Relativně v klidu

Martin Rozumek k tomu konstatoval: „Máme přehled, co se děje v Praze nebo Brně, ale nevíme, co se děje třeba v Moravskoslezském kraji. V podstatě ale souhlasím s panem Honzejkem a jeho hodnocením. Pořád mi ale vychází, že 55 procent Čechů podporuje pomoc ukrajinským uprchlíkům. Když se budeme bavit o uprchlících ze Sýrie a Afghánistánu, bude proti pomoci tak 90 procent. Ale na druhou stranu se nám nejen zdá, ale nemáme případy, že by si uprchlíci nějak stěžovali na Čechy. Z výzkumu veřejného mínění, na který pak reagují politici a předhánějí se v tom, kdo je vstřícnější k migraci, to vychází velmi špatně. V roce 2015, 2016 byla totální protisyrská hysterie. Tam si hodně stěžovaly ženy v šátcích, chlapi, co vypadali jinak. To byly třeba problémy v hromadné dopravě, ale v posledních letech se nám stává velmi málo, že by si někdo stěžoval. Ono se jim tady daří většinou dobře.“

Fotogalerie: - Stany pro uprchlíky

Raději nemluvit!

Daniela Vrbová coby moderátorka „nadhodila“ přítomné senátorce: „Dáváte si pozor na jistá slova, obraty nebo nevytahujete nějaká témata, či jakou volíte strategii?“

„Já vás zklamu, ale já o tom raději nemluvím. To je tak těžké téma,“ posteskla si politička. „V roce 2015, 2016 jsem měla úplnou frustraci z reakce na migrantskou krizi. V roce 2020 jsem kandidovala do Senátu jako neznámá žena a stalo se mi, že jsem se sem dostala, protože se zabývám lidskými právy. Já budu bránit práva azylu a lidsko-právní témata, kterými se naše republika zavázala a je to součástí našeho státu. Je obtížné o tom hovořit, protože debata v politickém prostředí je ovládaná strachem. Toho politické strany využívají, protože to je velmi jednoduché.“

„Pokud jde o migrační pakt, tak ten jsme ještě neprobírali. Já jsem v Senátu v komisi pro evropské záležitosti. Mám na starosti problematiku diskriminace, demografii. Je třeba větší otevřenost vůči lidem z jiných kontinentů. I na té komisi členové říkají, že přijede dvacet žen a dvacet velbloudů. Debata tedy bude velmi těžká. Naštěstí je potřeba, abychom přijímali mezinárodní závazky,“ zdůraznila senátorka Šípová.

Moderátorka se obrátila na kolegu Honzejka se slovy: „Jak se vůbec stalo z migrace politické účelové téma, nástroj, který se používá jako kouřová clona nebo vyvolává strach, což je voličská emoce, se kterou se velice dobře pracuje. Kde se to vlastně vzalo, dá se vzít zpátky, zatlačit džina zpátky do lahve?“

Psali jsme: Stop žádostem o azyl. Tusk proti proudu v EU. A není rozhodně sám Nálada v EU se mění, říká Vondra. Stoupá prý nechuť ke Green Dealu i k migraci Útoky cizinců. Litoměřice, Praha. Okamura se hrozí: Obětí může být vaše dítě, partner „Potápět lodě.“ Premiérka Itálie, jak ji asi neznáte

Piráti jsou nej

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 3% Neobávám 1% Tento odklon vyžaduji 93% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 26220 lidí

„Kde se to vzalo? Bylo tu velice dobré podhoubí už od devadesátých let. Fungovala tady politická formace, která se jmenovala Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka. Nebyl žádný migrační tlak, a tak si vzala za politický terč Romy a začala v Česku s tím, že kdo je jiný, ten je špatný. Postupně, ale stále intenzivněji začala děsit představami problémů sociálních, ekonomických, kulturních, a to se dalo hodit na lidi, kteří prostě vypadají jinak. Třeba – peníze a sociální dávky. Berou nám práci. Dělají bordel. Bylo to velice jednoduché. A když se objevil v roce 2015 problém, tak se toho chytili další lidé,“ uvedl komentátor Honzejk.

Fotogalerie: - Střední Evropa na křižovatce

Problémy zdaleka nemáme jen u nás…

Sociolog Klípa na to reagoval: „Problém s migranty není jen u nás, ale z historického konceptu, který známe v celém světě. Vzpomněl bych USA, kde probíhala obrovská kampaň proti čínské migraci. Byla tam obrovská hysterie, která neměla obdoby a vyvrcholila několika zákony na omezení čínské migrace. Totéž se týkalo přílivu Židů do Ameriky, Irů, kteří byli vedeni jako nebílí a rasově odlišní lidé. V době začátku samostatnosti Československa tady byly pogromy na přicházející východní Židy, kteří vypadali dost odlišně a proti kterým se stavěla i místní židovská komunita. Koncem třicátých let byla vnitrostátní migrace, kdy lidé po zabrání Sudet prchali do měst a nesetkávali se s velkou vstřícností. A dokonce i za socialistického období, byť tu byl názor, že migrace neprobíhá. Ale ona probíhala, a docela hojně, ale v menších číslech, než je to nyní v Evropě. Jednou z takových skupin, která byla velmi odlišná, byli Vietnamci, kteří sem přicházeli od začátku osmdesátých let. Pak jich tady bylo zhruba 55 tisíc. To je skupina, která si zažila velmi tvrdé přijetí. Byli tu obviňováni ze všeho možného, dokonce jsem našel v dobovém tisku třeba šíření nakažlivých chorob.“

… a přesto jsou tu tisíce cizinců

„Vůči Ukrajincům, tedy největším skupinám, je vztah relativně dobrý, protože ještě před rusko-ukrajinskou válkou sice byla nějaká jejich diskriminace na trhu práce a uvědomovali jsme si, že dělají práci, jakou zdejší lidé nechtěli. To jich tady bylo kolem tří tisíc, dnes je to přes půl milionu, kteří požívají statut dočasné ochrany. A také vůči Vietnamcům, kterých je tu přes 180 000, je postoj relativně dobrý. Sice žádná velká láska, ale také tolerance, uznání, jak se dokázali vypracovat, jak dnes vedou své děti ke vzdělání. Nemálo je také Slováků, kterých je u nás 120 000. Pak jsou tu Poláci, Rusové a také ti nezažívají nějakou diskriminaci,“ konstatoval sociolog Karlovy Univerzity za uznalého potlesku zdejšího auditoria.