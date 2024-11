„Lipavský do topky.“ Pekarová naznačila, už to vře. Je tu ale další možnost

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na sociální síti X sdílela fotografii s Janem Lipavským a oznámila, že spolu jednali. Nenapsala, o čem. Ale dodala, že se chystá jisté překvapení. „Příjemné jednání s Janem Lipavským. Na čtvrtek něco chystáme,“ napsala lakonicky Pekarová.

Příjemné jednání s @JanLipavsky.



Na čtvrtek něco chystáme.?? pic.twitter.com/d0YZlQWm7a — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 4, 2024

A hned první návrh věcí příštích uhodil hřebík na hlavičku. „Lipavský do topky,“ zaznělo.

Jenže ve hře byl i post ministra zahraničí, který za Piráty zastával právě Jan Lipavský. Ten svou rezignaci ve vládě spojil i s odchodem z Pirátské strany. Lipavský rezignoval, odešel od Pirátů a následně měl tiskovou konferenci s premiérem Fialou, kde Fiala oznámil, že Lipavského rezignaci nepřijal. Lipavský se tak zbavil okovů členství v Pirátské straně, ale ministerský post si ponechal.

Následovaly dohady o tom, že Lipavský po čase vstoupí do jiné strany vládní koalice. Spekulovalo se o hnutí STAN. Případně pak o TOP 09. Ale o slovo se hlásila i KDU-ČSL.

Jako první se o Jana Lipavského totiž začal prát lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Pokud se Jan Lipavský rozhodne odejít z Pirátské strany, určitě navrhnu vedení KDU-ČSL, abychom mu dali nabídku na spolupráci. Za mě jeden z nejlepších ministrů zahraničí za posledních dvacet let,“ ocenil Lipavského politiku Zdechovský.

Zcela odlišně na něj pohlíží matador „staré“ ODS Jan Zahradil. Ten si myslí, že Lipavský udělal z ministerstva „pobočku lidskoprávních neziskovek“. „Poté, co odkopl Piráty, po jejichž zádech se na ministerstvo dostal, buď někam přímo přeskočí (nejspíš do topky), nebo bude jen ,nezávislý‘ s podporou 5K a mezitím si vybere kandidátku do Poslanecké sněmovny, na kterou se příští rok procpe. Druhá možnost je, že bude ve vládě působit jako protégé prezidenta Pavla (který poslušnějšího ministra už nikdy mít nebude) a za rok vyjede za odměnu někam ven.

Lipavského ovšem vyrobila hlavně ODS tím, že v 5K nechala všechny zahraničněpolitické posty ostatním, od ministra zahraničí přes ministra pro EU až po předsedy parlamentních výborů. Je proto nepochopitelné, že si předseda ODS Petr Fiala nadále Lipavského hýčká a vysílá k němu ,signály‘, že se nemá čeho bát, místo aby využil situace a pokusil se MZV ovládnout v zájmu vlastní partaje,“ nechápal Zahradil počínání svého stranického šéfa Fialy.

Na druhou stranu, když neúspěšná kandidátka na prezidenta Danuše Nerudová lovila ve vodách českého politického rybníku, která strana by se za ni postavila u voleb do Evropského parlamentu, tak přišlo od Pekarové podobné překvapení „něco spolu chystáme“. Velké množství občanů se domnívalo, že Nerudová vstoupí do TOP 09. Nakonec vyšlo najevo, že Pekarová s Nerudovou natočily podcast předsedkyně Poslanecké sněmovny s názvem Oko na punčoše. Tedy jeden jeho díl, kde Nerudová v rozhovoru se svou souputnicí tvrdila, že Česká republika není připravená na ženu prezidentku.

Velké množství komentujících si pod tajnosnubným příspěvkem Pekarové vsadilo na Lipavského vstup do TOP 09. Ale protože i Jan Lipavský byl ještě za dob svého „pirátování“ spolu se svým stranickým kolegou Mikulášem Ferjenčíkem hlasem podcastu Pirátská férovka, je pravděpodobné, že prostě jen vznikne další díl podcastu Oko na punčoše, ač ten měl zatím výhradně feminní formát.

Ostatně stejně „tajnosnubně“ mluvila Pekarová Adamová i u fotografie s ministryní Janou Černochovou. Pod příspěvkem se lidé těšili na společnou rezignaci političek, ale dočkali se jen dalšího dílu podcastu Oko na punčoše.

