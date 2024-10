„Lipavský, symbol zrady. Bez Pirátů by byl nula.“ Padlo ve sledované televizi

Premiér Fiala na brífinku potvrdil, že Jan Lipavský zůstává na svém postu ministra zahraničí a demisi stáhne, ve vládě bude pokračovat jako nestraník. Jako hlavní argument premiér uvedl nutnost kontinuity v zahraniční politice a také velkou shodu s Lipavským právě v zahraničněpolitickém směřování naší země.

„Opět se potvrdilo, že samozvané morální majáky v žádném případě morální nejsou. Ministr Lipavský bude od nynějška synonymem pro naprostou neloajálnost a zradu. Bez Pirátů by byl absolutní nula, nebyl by ministr zahraničí,“ uvedl v pořadu CNN Prima NEWS komentátor Thomas Kulikadis k informaci, že Lipavský pokračuje ve vládě jako nestraník.

Že šéfka TOP 09 Markéra Pekarová Adamová srovnává Lipavského se Schwarzenbergem, označil za „naprostou urážku“. „Pana Schwarzenberga jsem si vážil, byl nositel originálních myšlenek, od pana Lipavského jsme doteď nikdy žádnou vlastní myšlenku neslyšeli,“ konstatoval komentátor.

„Doteď byl Lipavský epigonem, loutkou, marionetou především Petra Fialy. Ještě aby mu to nešlo, když dělá jen to, co se po něm chce. Kam ho postavíte, tam řekne to, co se od něj očekává,“ glosoval Kulikadis ministrování Jana Lipavského.

„Přeju pan Lipavskému peníze, sekretářky, limuzínu, cestování. Vše, co z toho má. Ale z hlediska etického… Známe na to všichni odpověď,“ reagoval na některé komentáře, že Lipavský je úspěšným ministrem zahraničí.

Rozhodnutí Lipavského neušlo ani odsouzení ze strany Mikuláše Peksy (Piráti), který litoval, že Lipavskému strana dávala velkou důvěru. „Nedovedu si představit ministra zahraničí, který bude ujišťovat naše spojence o loajální podpoře Česka, ač se takto zachoval vůči svým dlouholetým stranickým kolegům,“ uvedl.

Překvapen však jednáním Lipavského není. „Diskuse na toto téma probíhala již několik dní. Není možné to označit za impulzivní volbu, spíše šlo o chladný a vykalkulovaný krok. Je škoda, že vláda tyto věci plánovala a nevyužila energii k podpoře Pirátů a digitalizace,“ doplnil bývalý europoslanec.

