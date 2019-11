„Lůzo! Blbiny.“ Studenti obsadili „fildu“, dva slavní Češi je usadili. A to není vše: Jde i o Klause ml., Foldynu, Kellnera...

Před nedávnem Filozofická fakulta zažila a stále zažívá okupační stávku. Studenti žádali kromě konkrétních opatření vlády na ochranu životního prostředí také odstoupení rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy. Internetem se pak rozšířila fotografie, která ukazovala pronikání marxistů do kruhů ekologických. A slavný kuchař Roman Vaněk už ví, co demonstrantům chybí: „Ten klučina s tou usměvavou dívkou se potřebují jen dobře najíst. Jakmile ochutnají konečně něco dobrého, přestanou se bát sexu, upozadí autoerotiku. Začnou konečně žít, na blbiny a bolševickou lůzu přestanou mít čas.“ Herní vývojář Daniel Vávra si rýpl, že teď už jim snad konečně může říkat neomarxisté. Ale aktivisté už sepsali odpověď. Síly reakce z nich už prý šílí.

„Dnes působíme na univerzitní okupační stávce FF UK za klima. Nálada je velmi revoluční, stejně jako transparenty, a stovky přítomných lidí jsou velmi otevřené revolučně socialistickým myšlenkám, což bylo dokázáno desítkou námi prodaných magazínů za méně než hodinu! Studenti plánují zde přespat a zítra ve stávce a obsazení pokračovat. Policie se sice pohybuje okolo budovy a security uvnitř, ale je zřejmé, že se neodvažují zasahovat. Odkaz roku 1968 opět ožívá!“

Přítomnost komunistů na Filozofické fakultě ovšem neušla vtipálkům a jiným komentátorům. Václav Klaus mladší dotyčné označil jako eurobolševiky, kteří chtějí zničit evropskou civilizaci.

Ozval se také světoznámý vývojář Daniel Vávra: „Doufám, že o někom, kdo má na triku napsáno KAREL MARX, mohu tvrdit, že je NEOMARXISTA, aniž by mi nějaký mudrlant kladl klasické otázky: A co to je podle vás neomarxista? A jak víte, že tam jsou? To máte od Okamury a Parlamentních listů?“

Publicista Tomáš Jirsa se do aktivistů také trefoval. „Tak dlouho všichni varují před pravicovým extremismem, až komunisti okupují veřejnou vysokou školu,“ prohlásil.

Ale vyhlášený český kuchař a zakladatel Pražského kulinářského institutu věděl, co okupanti potřebují: „Ten klučina s tou usměvavou dívkou se potřebují jen dobře najíst. Jakmile ochutnají konečně něco dobrého, přestanou se bát sexu, upozadí autoerotiku. Začnou konečně žít, na blbiny a bolševickou lůzu přestanou mít čas,“ odtušil.

Šéfredaktor Mladé fronty Dnes poťouchle odtušil, že rektor UK Tomáš Zima jen sklízí to, co 30 let pomáhal pěstovat.

Ovšem soudruzi z Marxistické Alternativy si špičkování nenechávají líbit. Dnes se opět pochlubili na Facebooku. „Naše fotografie z působení na univerzitní okupační stávce za klima spustila vlnu nenávisti. Po jejím sdílení ze strany anarchokapitalistů a různých pravicových libertariánů byla největší forma pozornosti na naší FB stránku upřena na základě sdílení ze strany konzervativního nacionalisty Václava Klause ml. a jeho statisícové FB stránky, ale i Jaroslava Foldyny. Konzervativci, libertariáni, liberálové, ale i otevření fašisté se tak svorně postavili do řady k orwellovským dvěma minutám nenávisti vůči nám i samotným studentům, bez analýzy toho, co skutečně zastáváme,“ říkají.

Marxističtí alternativisté tvrdí, že tím dotyční jen dokázali svou neochotu akcentovat legitimní požadavky studentů. Což je podle nich zřejmě zvláště zavrženíhodné vzhledem k tomu, že je to téměř 30 let od událostí na pražském Albertově. „Raději použili přítomnost marxistů jako záminku k útoku na celé studentské hnutí,“ tvrdí.

Soudruzi však nevěší hlavu. „Tento útok však není ničím jiným než projevem strachu. Strachu ze síly, kterou již studenti projevili, když znemožnili kontrakt mezi firmou nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a Univerzitou Karlovou. Ze síly, kterou si nyní osvojují i během okupačních stávek za klima. Tato síla v kombinaci s čím dále tím větší otevřeností studentů k marxistickým myšlenkám přivádí celou reakci k šílenství,“ vykládají si zájem o fotografii.

A na závěr vzkazují: „Tato síla totiž bude jednou i něčím, co pošle Klause mladší a další s jejich názory na smetiště dějin!“

